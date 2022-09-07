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За сутки уничтожены 83 оккупанта, штурмовик Су-25, 5 танков и 12 гаубиц, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

За минувшие сутки на южном направлении Вооруженные Силы Украины ликвидировали 83 оккупанта, а также уничтожили значительное количество военной техники и 3 склада боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Південь".

"Обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах. Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан 10" сбито", - говорится в сообщении.

Пытаясь удержать занятые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. "За что и щедро заплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - отметили украинские военные.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 83 военных, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три орудия "Гиацинт-Б", три единицы автобронетехники. Также уничтожены три состава боеприпасов - в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Также читайте: Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, - мэр Терехов
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Топ комментарии
+12
а мы не наступаем. Мы заходим туда, откуда вы отступаете.
Кстати, почему своих двухсотых бросаете?
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07.09.2022 04:29
+11
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Загарбникам - тільки жорстока смерть!
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07.09.2022 02:15
+11
Всё идёт по плану. Никакой паники нет (с)

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07.09.2022 04:26
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Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Загарбникам - тільки жорстока смерть!
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07.09.2022 02:15 Ответить
Знову "Під "кущем" насрано..."? Там люди наші гинуть, а ти блюзнірствуєш!
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07.09.2022 06:10 Ответить
А ти у нас тут хто? "Уставший бандит"? Влетіть в "зад" "мерсу" "Запорожець" може лише з одної причини - коли за кермом "мерса" - тормоз", який при виїзді з гаража не перевірив, чи працюють у нього "стоп-сигнали" Висновок: ти у нас - "ТОРМОЗ"! Саме про це я тобі тут постійно нагадую!!!
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07.09.2022 07:26 Ответить
"Бидло" точно вирішувать не буде Вирішують тверезо мислячі форумчани - своєю підтримкою розумних думок
А з форуму тебе ніхто не жене - бігай і далі, розкладаючи свої "кактуси" під кожним "кущем" Просто у тобою "насране" я буду тебе постійно "носом тикать" - щоб ти своє місце знав!
(попереджав же - "не заїдайся зі мною"! А ти вирішв "побикувать" От і МАЄШ!!!)
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07.09.2022 07:42 Ответить
Знаєш - мені теж дещо "здається"... Наприклад, що ти - не підар... Тобто не гомосексуаліст... А от "підаром" цілком буть можеш!
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07.09.2022 08:04 Ответить
Та хоч "Мквеле Лубумбасі"! Головне - що читають тут і підтримують мене, а не тебе! З тебе, здебільшого, сміються, як з дурника А я лише цьому допомагаю! "За вушко на сонечко витягую!"
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07.09.2022 07:46 Ответить
Дуууже непогано. Але в Балаклії там взагалі мабуть сьогодні мішок із ніштяками хлопці набили!
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07.09.2022 02:24 Ответить
???
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07.09.2022 02:33 Ответить
Ждём официальную сводку, все что набили и взяли в плен, все наше, не пропадет
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07.09.2022 03:40 Ответить
Всё идёт по плану. Никакой паники нет (с)

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07.09.2022 04:26 Ответить
а мы не наступаем. Мы заходим туда, откуда вы отступаете.
Кстати, почему своих двухсотых бросаете?
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07.09.2022 04:29 Ответить
Реєстрація 05.09.2022
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07.09.2022 04:34 Ответить
та видел
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07.09.2022 10:31 Ответить
А що там про звернення Сергія Лукашова про генерала Щадило, тиша?
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07.09.2022 04:06 Ответить
щоденно дивізіона важкої арти немає. Основна сила орків щоденно тане високими темпами.
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07.09.2022 06:46 Ответить
 
 