За сутки уничтожены 83 оккупанта, штурмовик Су-25, 5 танков и 12 гаубиц, - ОК "Південь"
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За минувшие сутки на южном направлении Вооруженные Силы Украины ликвидировали 83 оккупанта, а также уничтожили значительное количество военной техники и 3 склада боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Південь".
"Обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах. Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан 10" сбито", - говорится в сообщении.
Пытаясь удержать занятые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. "За что и щедро заплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - отметили украинские военные.
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют: 83 военных, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три орудия "Гиацинт-Б", три единицы автобронетехники. Также уничтожены три состава боеприпасов - в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.
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Загарбникам - тільки жорстока смерть!
А з форуму тебе ніхто не жене - бігай і далі, розкладаючи свої "кактуси" під кожним "кущем" Просто у тобою "насране" я буду тебе постійно "носом тикать" - щоб ти своє місце знав!
(попереджав же - "не заїдайся зі мною"! А ти вирішв "побикувать" От і МАЄШ!!!)
Кстати, почему своих двухсотых бросаете?