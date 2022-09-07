За сутки уничтожены 83 оккупанта, штурмовик Су-25, 5 танков и 12 гаубиц, - ОК "Південь"

За минувшие сутки на южном направлении Вооруженные Силы Украины ликвидировали 83 оккупанта, а также уничтожили значительное количество военной техники и 3 склада боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Південь".

"Обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах. Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан 10" сбито", - говорится в сообщении.

Пытаясь удержать занятые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. "За что и щедро заплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - отметили украинские военные.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 83 военных, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три орудия "Гиацинт-Б", три единицы автобронетехники. Также уничтожены три состава боеприпасов - в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

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