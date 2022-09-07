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ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Американский институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ISW.

По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, лагеря.

При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея – Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают – но эта информация окончательно не подтверждена.

Также читайте: Некоторые оккупанты поднимают белый флаг и сдаются в плен, - ОК "Південь"

ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи 01
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Топ комментарии
+52

це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
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07.09.2022 08:34
+41
Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
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07.09.2022 07:54
+22
Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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07.09.2022 08:04
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Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
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07.09.2022 07:54 Ответить

це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
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07.09.2022 08:34 Ответить

Оце скиглення ********, а це для троллінгу зроблено
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07.09.2022 09:49 Ответить
Треть лайков положительных, хе хе
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07.09.2022 14:05 Ответить
Цікаво, а де він сам? Під чиєю спідницею?
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07.09.2022 09:57 Ответить
Це троллінг
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07.09.2022 10:34 Ответить
Та це була відповідь не Вам, а до попереднього допису))) Про тролінг усе зрозуміло
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07.09.2022 11:15 Ответить
Анатолій,картина не повна.Ракети в асфальт,активістів в тюрми,дороги для кацапських танків,закриття незалежних ЗМІ,воює тільки ЄС,73% дибілів,якого президента прос%али,мости не зірвали,в ТРО забрали зброю...Бу,бу,бу,бу...
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07.09.2022 11:42 Ответить
Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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07.09.2022 08:04 Ответить
ISW самі знають не більше ніж ми. Вони роблять свої доклади з наших змі для англомовної аудиторії. Потім їх перекладають і поширюють уже в нас. Це як зламаний телефон.
Це контора на грантах, яка вибрала собі пафосну назву. Ні до яких наукових організацій і інститутів вона відношення не має.
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07.09.2022 08:11 Ответить
точно? Я вдячний цій контрорі за оперативність і об'єктивність і все зовсім не довіряю конторі із ОПи, яка прихватизувала собі все на повідомлення інформації з фронту, перекручуючи все на свій лад, щоб в кожному епізоді бути героями і отримати ордена.
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07.09.2022 08:23 Ответить
Толику,так як би тільки собі ордена-а то дали лисому Кошевому,неголеному Пікалову...Правда це Генштаб і МО сказало ,що тільки їм треба вірити,як першоджерелу,по всіх військових діях.Тут ти щось забрехався,чи хочеш керівництво Армії посварити з ОП?Ось таку маленьку підлість,а все таки кацапам користь...
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07.09.2022 11:47 Ответить
Супутниковими даними вони не користуються?
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07.09.2022 10:18 Ответить
Ось шо животворящии Хаимарс робе.
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07.09.2022 08:15 Ответить
Яка детальна карта, вони ще на карті світу показали.
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07.09.2022 08:24 Ответить
Якщо десь бачите детальну карту, яка немов описує поточні події на фронті лінія до лінії - можете сміливо викидати її на смітник: по-перше, немає жодної можливості такі карти складати, по-друге - війська на фронті взагалі не лініями стоять друг навпроти друга, по-третє, під час активних бойових дій вони взагалі не стоять, а маневрують.
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07.09.2022 09:13 Ответить
або взяти автомат і підти на 0, детально все роздивитися самому
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07.09.2022 09:49 Ответить
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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07.09.2022 13:54 Ответить
Просто чудові новини!!!
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07.09.2022 09:34 Ответить
Хоч liveuamap трохи випереджає події, але свято наближається!
liveuamap
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07.09.2022 12:53 Ответить
Около 15 км освободили вчера.
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07.09.2022 09:36 Ответить
принуждение кацапов к жестам доброй воли.
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07.09.2022 10:04 Ответить
А эти все спешат со своими рисунками, пацаны у вас границы на рисунках толще чем населенные пункты.
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07.09.2022 14:02 Ответить
 
 