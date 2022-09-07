ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ISW.
По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, лагеря.
При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея – Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают – но эта информация окончательно не подтверждена.
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це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
Оце скиглення ********, а це для троллінгу зроблено
Це контора на грантах, яка вибрала собі пафосну назву. Ні до яких наукових організацій і інститутів вона відношення не має.
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