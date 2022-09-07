Потери отдельных подразделений ЧВК, задействованных РФ в Украине, насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми, - Генштаб ВСУ

Отдельные подразделения ЧВК, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых.

Такие данные обнародовал в Фейсбуке Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, начался сто девяносто шестой день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Враг продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении зафиксированы минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области;

на Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки;

на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;

на Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки;

на Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

на Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияния испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки;

на Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА – совершил 34 вылета.

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Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

В общем, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В общем, в результате огневого воздействия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов.