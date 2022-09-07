Путин может использовать отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы попытаться запустить процесс, аналогичный "Минску", - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.
ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.
"Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим прекращение огня после российского вторжения в 2014 году", - говорится в отчете.
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На момент подписания так и было
Или лучше такое вторжение еще в 2015 ?
Навкруги ЗАЕС будуть "переговори" А поза нею будемо звільнять нашу землю!
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
"Скорая" не может работать "Полицией"
Если так сравнить
Й втрати будуть немаленькі.
А політичні уркагани з будь-якого напрямку можуть виступати з заявами та своїми припущеннями безкінечно довго. На то вони й політичні дармоїди.
...до моменту штурму ЗАЕС...
існуючого світу.
@immorta83072852
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4 ч
Миссия МАГАТЭ в очередной раз Подтвердила что этот международный институт, регулятор по защите и охраны всех атомных электростанций мира совершенно никчемный, не способный и никому ненужный рудимент при ООН. Впрочем как и сама ООН.