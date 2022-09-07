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война (46746) МАГАТЭ (259) Путин (29862) Запорожская АЭС (542)

Путин может использовать отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы попытаться запустить процесс, аналогичный "Минску", - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.

"Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим прекращение огня после российского вторжения в 2014 году", - говорится в отчете.

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Топ комментарии
+17
Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
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07.09.2022 08:11
+15
нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
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07.09.2022 08:19
+12
"по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
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07.09.2022 08:48
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Те погане, що на нього злітаються, як мухи на купу гівна, фальшиві ліберали, а насправді рускамірська сволота, як ти.
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07.09.2022 07:59 Ответить
Ничего

На момент подписания так и было

Или лучше такое вторжение еще в 2015 ?
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07.09.2022 08:14 Ответить
А шо года вторжения не было? А кто тогда часть Донбасса и Крым оккупировал?
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07.09.2022 09:13 Ответить
Ага і намагань висадити десант на всьому узбережжі чорного моря і в Гостомелі та Чорнобривці теж не було....
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07.09.2022 10:58 Ответить
нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
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07.09.2022 08:19 Ответить
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07.09.2022 11:08 Ответить
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07.09.2022 08:04 Ответить
Они будут биться до последнего....за пайку в плену.
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07.09.2022 08:06 Ответить
"по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
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07.09.2022 08:48 Ответить
Ну попрщались и хрен с ними. Лисы и собаки от падали не откажутся
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07.09.2022 08:53 Ответить
Хахаха. Та ще раз смайліком
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07.09.2022 09:48 Ответить
Какая параллельная международная структура? Кто в ней будет состоять? Засрашка и КНДР? На кой чёрт эти домыслы?
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07.09.2022 08:05 Ответить
МАГАТЕ мутить -- скажіт шо АЕС не місце для віиськових діи.
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07.09.2022 08:09 Ответить
А ми можемо скористаться "поліським варіантом" "деескалації", який Росія проголосила у квітні 2022 року: "Деескалація не обумовлює припинення бойових дій"...
Навкруги ЗАЕС будуть "переговори" А поза нею будемо звільнять нашу землю!
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07.09.2022 08:10 Ответить
Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
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07.09.2022 08:11 Ответить
Организации для решения проблем а мирное время

"Скорая" не может работать "Полицией"
Если так сравнить
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07.09.2022 08:20 Ответить
Стаття ISW не про що !
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07.09.2022 08:15 Ответить
Одно словоблудие!!! Если бы да кабы, станция наша, но не наша, официально у вас стоит, но кервать будут лаптеногие, но вы тоже типа можете что нибудь покрутить, а военная техника пусть пока постоит тут недалеко, мы станцию бомбить будем но не сильно, так чуть чуть... ну и т.д. и т.п. Это ко мне приперся сосед, и учит мою жену борщ варить?? Так получается??
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07.09.2022 10:05 Ответить
Заморозка конфлікту дуже вигідна орді!!
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07.09.2022 08:26 Ответить
Да ***** на оте МАГАТЕ 💩 До речі, а що воно таке і що вирішує 🤔 Коротше, як скаже пан Хаймарсюк,- так і буде, а то розквохтались тут зранку, як курка після знесеного яйця 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.09.2022 08:41 Ответить
Він може скористатися, якщо звіт буде в паперовому варіанті, витерти "резиновую жопу"
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07.09.2022 08:47 Ответить
Хто б там що й де б не говорив, а ЗАЕС звільняти нашим хлопцям.
Й втрати будуть немаленькі.
А політичні уркагани з будь-якого напрямку можуть виступати з заявами та своїми припущеннями безкінечно довго. На то вони й політичні дармоїди.

...до моменту штурму ЗАЕС...
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07.09.2022 08:51 Ответить
Оте МАГАТЕ -- рідний брат "Червоного хреста" -- пуста дійова особа
існуючого світу.
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07.09.2022 09:06 Ответить
ну если зеля настолько тупой . то да, шансы очень велеки
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07.09.2022 09:21 Ответить
найкраще, що може зробити хутін - швидше здохнути
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07.09.2022 09:36 Ответить
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07.09.2022 09:59 Ответить
Да , смешной анекдот из " Криминального чтива" У Вас он заиграл новыми красками.
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07.09.2022 11:05 Ответить
як тільки клоун бубочка піде на цей шантаж... - на палю!
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07.09.2022 11:11 Ответить
immortality

@immorta83072852

·

4 ч

Миссия МАГАТЭ в очередной раз Подтвердила что этот международный институт, регулятор по защите и охраны всех атомных электростанций мира совершенно никчемный, не способный и никому ненужный рудимент при ООН. Впрочем как и сама ООН.
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07.09.2022 12:33 Ответить
 
 