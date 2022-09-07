РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7292 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 336 2
война (46746) Днепропетровщина (2881) обстрел (20139) Резниченко (470)

Ночью оккупанты ударили из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Ночь на Днепропетровщине прошла с одной тревогой и двумя обстрелами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Прошло без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются", - написал он.

Кроме того, сообщается, что ночью огнеборцы потушили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Сражались с огнем более 16 часов.

В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Никополя и Кривого Рога: Ранены 2 гражданских. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нкопольчанам - Спіучасть. Харків підтрмує
показать весь комментарий
07.09.2022 08:18 Ответить
"Комендант" Бердянська фсьо. Здох
показать весь комментарий
07.09.2022 08:44 Ответить
 
 