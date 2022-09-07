Ночью оккупанты ударили из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде, - Резниченко
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Ночь на Днепропетровщине прошла с одной тревогой и двумя обстрелами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Прошло без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются", - написал он.
Кроме того, сообщается, что ночью огнеборцы потушили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Сражались с огнем более 16 часов.
В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.
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Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий07.09.2022 08:18 Ответить Мне нравится 2
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показать весь комментарий07.09.2022 08:44 Ответить Мне нравится 0
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