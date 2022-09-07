РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7292 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
11 469 42
армия РФ (15355) война (46746) Генштаб ВС (4273) ликвидация (1929) уничтожение (3824) техника (1541) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 сентября потери личного состава противника составляют около 50 610 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 50 610 (+460) человек ликвидировано,
танков - 2097 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед,
артиллерийских систем - 1194 (+15) ед,
РСЗО - 300 (+4) ед,
средств ПВО - 156 (+0) ед,
самолетов - 237 (+1) ед,
вертолетов - 208 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
крылатых ракет - 214 (+5),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
специальной техники – 109 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Кацапи,без паніки. Вам капут.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:04
+28
XDDDD

показать весь комментарий
07.09.2022 09:14
+20
На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи,без паніки. Вам капут.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:04 Ответить
ОГО!! Нічєво сєбє!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:09 Ответить
Ехх, гробы подорожали!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:09 Ответить
- Что общего между бандитом из Сталкера и российским военнослужащим?
- Маслину поймал... ))0)0)))
показать весь комментарий
07.09.2022 09:37 Ответить
Напав на Украину, ***** всё равно шо в голову себе выстрелил. Не доживёт ботоксный маразматик до Гааги. Его свои грохнут
показать весь комментарий
07.09.2022 09:10 Ответить
Жнива продовжуються
показать весь комментарий
07.09.2022 09:12 Ответить
Ще більше "хороших" кацапів
показать весь комментарий
07.09.2022 09:14 Ответить
Щиро дякую ЗСУ!!! За прискорення утилізації московитської наволочі. Смерть ворогам!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:12 Ответить
На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:13 Ответить
московія - це антицивілізаційний проєкт
показать весь комментарий
07.09.2022 09:16 Ответить
XDDDD

показать весь комментарий
07.09.2022 09:14 Ответить
Мало 50к. Треба на порядядок більше.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:18 Ответить
Порядок. Вибачте.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:19 Ответить
На підході 20 тис тушок
показать весь комментарий
07.09.2022 09:20 Ответить
Мало.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:21 Ответить
Вот и красноречивый ответ всем идиотам, которые, в т.ч. на Цензоре, месяц-полтора назад кричали "где наступление?", разгоняя упаднические настроения и кидая наглые предъявы руководству ЗСУ.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:18 Ответить
За кого голосував?
показать весь комментарий
07.09.2022 09:26 Ответить
За проверенного, проукраинского кандидата, с позицией государственника, а не примитивного популиста, ориентированного на маргиналов.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:36 Ответить
Скоро понад 500 загиблих кацапів на день і 1000 поранених. без паніки🤣
показать весь комментарий
07.09.2022 09:22 Ответить
Спецоперація йде за планом ))
показать весь комментарий
07.09.2022 09:22 Ответить
Вони нас від'ємно демілітаризують...
показать весь комментарий
07.09.2022 09:33 Ответить
Просто треба дрібний текст читати. Крупним шрифтом було написано "демилитиризація України". А насправді там було написано (серед цілей сво):
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ армії росії на території УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
07.09.2022 12:30 Ответить
Гарна робота від ЗСУ!
показать весь комментарий
07.09.2022 09:24 Ответить
Якщо так піде і надалі, то до березня чи квітня вже буде понад 100000 убитих орків і від танкових клинків і від артилерійського кулака залишаться лише спогади і металобрухт. Думаю втрата 3000 танків та 3000 одиниць артилерії буде критичною для рашистів. Також треба набити 300 літаків і 250 чи 275 гелікоптерів. Надіюсь у березні 2023 року армія орків буде схожою на наполеонівську зразка 1813 року.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:25 Ответить
Дивні в тебе паралелі...
показать весь комментарий
07.09.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 09:37 Ответить
Рівнем утилізації задоволений ,кажуть без паніки,але вона приде.Побіжете аш гай зашумить.
показать весь комментарий
07.09.2022 09:38 Ответить
А де енот?
показать весь комментарий
07.09.2022 09:47 Ответить
Одного вже замало.....
показать весь комментарий
07.09.2022 11:02 Ответить
Бойовий американський єнот-найманець

показать весь комментарий
07.09.2022 12:34 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 15:26 Ответить
Нажаль і наші хлопці гинуть. Вони СПРАВЖНІ ГЕРОЇ, Їх завжди будуть пам'ятати. А цієї мерZoті місце у пеклі.В вони та їх нащадки прокляті. І нехай кожну добу, кожну годину-хвилину-секунду рашиSSти дохнуть, дохнуть і дохнуть, чим більше тим кращє. Слава УКРАЇНІ!!! Слава ГЕРОЯМ!!!Смерть рашистам!!!🇺🇦
показать весь комментарий
07.09.2022 09:49 Ответить
Вяличие Сссра закончилось 22 июня 1941года...когда братаны нацисты не поделили кто главный нацист...им оказался Адольф Алоизыч...поскольку в СССР не оказалась даже бинтов и самолётов с танками...Сралин орал Дайте нам танков Матильда товарищ Черчилль... дайте нам тушонку товарищ Рузвельт...солдатам РККА жрать нечего на фронте...
Я правду грю... краснопузые шакалы?🤣 стыдно признацца что вы были Никто ..в той войне ..
показать весь комментарий
07.09.2022 09:59 Ответить
460 дохлих пацаків за добу - це дуже дуже добре. Даєш 500 за добу!!!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 10:00 Ответить
я думала 200 літаків це недосяжне число, але ми впевнено рухаємося спочатку до 250, а потім можемо досягти й 300, це супер круто...
показать весь комментарий
07.09.2022 10:05 Ответить
Коли саджаєш вчорашніх випускників авіаційних ВУЗ-ів та 62-річних пенсіонерів за кермо бойового літака, тому що вже не залишилось бойових навчених пілотів, згодних літати, а ті, хто є - не бажають виконувати завдання - то і не таку кількість втрат отримуєш.

Особливо в умовах, коли ППО ЗСУ - живе та тільки ущільнюється, а з кожної посадки за твоєю "птичкою" спостерігають в приціл "Ігли-1М" або "Stinger".

Якщо не вірите - поцікавтеся, наприклад, хто такий Роман Михайлович Гломба. Про нього невеличка стаття в Вікіпедії навіть вже є.
показать весь комментарий
07.09.2022 12:38 Ответить
Наче була новина про знищені ППО. Чи це буде завтра? Ще хтось бачив це чи це мені приснилося?
показать весь комментарий
07.09.2022 10:16 Ответить
А на південному фронті в свинолупих ще є ППО? Судячи з того, що ВПС ЗСУ практично всім складом в повітрі - на штурмовці та бомбардуванні (чи ви думаєте 90 одиниць техніки піхотинці по посадкам "наловили"?!?) - ніякого ППО принаймні на правобережжі херсонської області в свинолупих не залишилось. Та й на лівому - мінімум.

А судячи з того, що ідуть новини про успішні контрнаступльні дії ЗСУ на деяких дільницях східного фронту (і теж з підтримкою нашої авіації), то і там ситуація з ППУ в окупанта - сумна.
показать весь комментарий
07.09.2022 12:43 Ответить
Останніми днями жнива то жнива ))
показать весь комментарий
07.09.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 11:07 Ответить
Слава ВСІМ нашим Захисникам !!!
показать весь комментарий
07.09.2022 11:03 Ответить
 
 