Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 сентября потери личного состава противника составляют около 50 610 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 50 610 (+460) человек ликвидировано,

танков - 2097 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед,

артиллерийских систем - 1194 (+15) ед,

РСЗО - 300 (+4) ед,

средств ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов - 237 (+1) ед,

вертолетов - 208 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),

крылатых ракет - 214 (+5),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,

специальной техники – 109 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.