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383 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 742 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 7 сентября 2022 года более 1125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмм-канале Офис Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 389, Харьковской - 205, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.

Также 6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.

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і багато з цих дітей загинуло через те що їх вчасно не евакуювали... 7млрд важливіше
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07.09.2022 09:11 Ответить
Суки. Діти загинули.
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07.09.2022 09:12 Ответить
а де ж були наші прокурори коли касаби вбивали дітей? сиділи по кабінетах і перекладали папени. от так
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07.09.2022 09:12 Ответить
Італія.
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07.09.2022 09:13 Ответить
Просто цікаво, що повинні робити прокурори коли летять ракети чи бомби?
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07.09.2022 09:54 Ответить
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07.09.2022 09:32 Ответить
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07.09.2022 09:38 Ответить
 
 