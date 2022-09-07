383 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 742 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 7 сентября 2022 года более 1125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмм-канале Офис Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 389, Харьковской - 205, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.

Также 6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.

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