Путин обвинил Евросоюз в обмане: все украинское зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий. ", – сказал президент РФ.
При этом он утверждает, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено.
По словам российского диктатора, "если исключить Турцию как страну-посредника, то все практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС".
"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены к развивающимся странам", - добавил Путин.
"Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников – оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах.
Мы сделали все, чтобы заключить эти договоренности, мы их придерживаемся, обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо бросили, "надули", и не только нас, но и самые бедные страны, под предлогом защиты интереса которых это все делалось", - утверждает президент РФ.
"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе.
И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом", - резюмировал Путин.
Следует отметить, что данные о морском экспорте Украины в рамках зернового коридора свидетельствуют о лжи Путина.
Так, по подсчетам компании Barva Invest, 22% экспорта пришлось на Африку и Ближний Восток, 28% – на Европу.
"Главный террорист исказил причину заблокирования и последующей разблокировки украинских портов (забыв, что предыдущая версия России была в том, что Россия их не блокировала) Обвинил Запад в обмане и империализме - в том, что зерно из портов идет не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Сказал, что всего 3% было направлено в "развивающиеся страны". Но у нас все записано. Были сомнения, что верить россии нельзя?", - говорится в комментарии Barva Invest.
Там объясняют, что такие заявления – инструмент шантажа Запада, а для Украины – реальный риск срыва морского экспорта.
По условиям зернового коридора, он действует 120 дней (с 22 июля по 19 ноября) и автоматически продлевается при отсутствии возражений.
"Вот эти причины РФ и ищет", - объяснили в Barva Invest.
Пожалуйста, подождите...
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
а Україна годує ціх мавп своїм зерном.
Тебе ли, что либо хрюкать про обманы? Кто хрюкал: "На Украину нападать? Ни в коем случае!" на весь мир! Кусок имбицила, забейся в бункер и покройся пылью!
Ах да.., ещё не забудь позаботится о репарациях, твоя резиновая не проканает!
Блин, каждое ***** считает, что все звиздуны такие как и он...
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Путин возобновляет зерновой шантаж?
Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян
Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.
Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.
Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.
А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отравились в беднейшие страны, все остальное - в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.
Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.
И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как то ответить и ЕС и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому что Китай и Ко сделали ему внушение.
Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит они же будут мешать ему ее переиграть.
Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.
Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….
А африканцям можна тільки порадити навчитись робити щось корисне на обмін, а не тільки бубоніти дай-дай-дай.