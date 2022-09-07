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Путин обвинил Евросоюз в обмане: все украинское зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

зерно,порт

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий. ", – сказал президент РФ.

При этом он утверждает, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено.

По словам российского диктатора, "если исключить Турцию как страну-посредника, то все практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС".

"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены к развивающимся странам", - добавил Путин.

"Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников – оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах.

Мы сделали все, чтобы заключить эти договоренности, мы их придерживаемся, обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо бросили, "надули", и не только нас, но и самые бедные страны, под предлогом защиты интереса которых это все делалось", - утверждает президент РФ.

"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе.

И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом", - резюмировал Путин.

Также читайте: Украина воюет и при этом отправила продовольствие в 20 стран, - Зеленский

Следует отметить, что данные о морском экспорте Украины в рамках зернового коридора свидетельствуют о лжи Путина.

Путин обвинил Евросоюз в обмане: все украинское зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС 01

Так, по подсчетам компании Barva Invest, 22% экспорта пришлось на Африку и Ближний Восток, 28% – на Европу.

"Главный террорист исказил причину заблокирования и последующей разблокировки украинских портов (забыв, что предыдущая версия России была в том, что Россия их не блокировала) Обвинил Запад в обмане и империализме - в том, что зерно из портов идет не в развивающиеся страны, а в ЕС.

Сказал, что всего 3% было направлено в "развивающиеся страны". Но у нас все записано. Были сомнения, что верить россии нельзя?", - говорится в комментарии Barva Invest.

Там объясняют, что такие заявления – инструмент шантажа Запада, а для Украины – реальный риск срыва морского экспорта.

По условиям зернового коридора, он действует 120 дней (с 22 июля по 19 ноября) и автоматически продлевается при отсутствии возражений.

"Вот эти причины РФ и ищет", - объяснили в Barva Invest.
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Топ комментарии
+33
всім абсолютно байдуже, що там булькає те пуйло
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07.09.2022 10:11
+30
Про гумову попу в нього краще виходить...
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07.09.2022 10:14
+21
"Плачет киска в коридоре,
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
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07.09.2022 10:12
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всім абсолютно байдуже, що там булькає те пуйло
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07.09.2022 10:11 Ответить
Вова, тебе ипет? Це наша корова і ми її доїм
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07.09.2022 11:20 Ответить
Так це усім відомо,що високоякісне зерно України іде для Європи, а решта тим,хто не працює
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07.09.2022 12:06 Ответить
"Плачет киска в коридоре,
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
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07.09.2022 10:12 Ответить
только в данном случае "крыске"
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07.09.2022 11:06 Ответить
Про гумову попу в нього краще виходить...
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07.09.2022 10:14 Ответить
Ну так він же спеціаліст по ним, ас по ass.
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07.09.2022 10:46 Ответить
Значит, готовится к очередной пакости. Надо быть бдительными.
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07.09.2022 10:14 Ответить
После отгребания по всем фронтам начался банальный шантаж с целью надавить на Украину и посадить за стол переговоров,это уже банально то ядренную ракету запустим то зерно не тем идет,зверь по ходу загнанный огрызается,шипит а сделать уже ничего не может.Надо добивать из чувства гуманности,и муки рф уже прекратить,знал бы думаю чем все окончится думаю сто раз подумал бы перед тем как полезть в Украину,хотя запад предупреждал Украину не отдадим и свое Вяличие засунь куда подальше,Слава Украине и Слава Российской Коррупции на всех ветвях власти она нам очень помогла в этой войне против Адового войска.
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07.09.2022 16:21 Ответить
якщо вони розвиваються, нашо їм зерно?
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07.09.2022 10:15 Ответить
Здохни путлер
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07.09.2022 10:16 Ответить
Сирия - это ЕС? ты чего, чурбан ******** ,употребляешь?
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07.09.2022 10:16 Ответить
ефіопія теж, лол
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07.09.2022 10:55 Ответить
А ще в Америці темношкірих ********
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07.09.2022 10:16 Ответить
Був би дуже радий, коли б слова ***** були б правдою.
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07.09.2022 10:16 Ответить
Кого цікавить що каже скажене й хворе на голову *****!?
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07.09.2022 10:17 Ответить
Закрываются именно дочерние российские предприятия и организации рос олигархов - рассадники шпионов и пятой колонны. Так что все идет по плану.
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07.09.2022 10:17 Ответить
І яким чином "наше зерно" стосується цієї гумової сраки?
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07.09.2022 10:20 Ответить
А ему ***** какое дело
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07.09.2022 10:24 Ответить
подыхать не хочет, падла...
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07.09.2022 10:28 Ответить
але доведеться
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07.09.2022 10:34 Ответить
Хай не бреше. Мерін їздив до Сомалі та Ефіопіі вербувати найманців,
а Україна годує ціх мавп своїм зерном.
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07.09.2022 10:26 Ответить
шизоид опять таблетки не принял...
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07.09.2022 10:27 Ответить
Опять бредятина о несуществующем.
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07.09.2022 10:28 Ответить
хочет хоть как то напомнить о себе. Наверное никто ему уже не звонит, даже Маккрон )))
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07.09.2022 10:30 Ответить
Резиножопый гуру брехни решил прокукарекать "Держи вора"......
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07.09.2022 10:31 Ответить
У ЕС достаточно денег что бы субсидировать производство на своих территориях и докупить за ту цену, которую не могут позволить другие страны.
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07.09.2022 10:34 Ответить
Тот скулёж зуйла неспроста. Кацапня готовится подтереться ещё одним договором. На этот раз зерновым.
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07.09.2022 10:34 Ответить
Слухає цього психопата та ссе окропом від нього лише його пришиблена біомаса.
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07.09.2022 10:39 Ответить
Це які заводи в ЄС закрили? Рено, Мерседес, Бош, Нокіан, БМВ, Пежо-Сітроєн - всі послали рашку і закрили там свої заводи. І нічого, нормально себе чухають!
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07.09.2022 10:40 Ответить
Брехливая кремлёвская сатана, это ложь во спасение от тебя упыря.
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07.09.2022 10:40 Ответить
У ***********, как в той поговорке. Есть два мнения, моё и неправильное.
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07.09.2022 10:42 Ответить
А рашка типа РобинХуд. Отнимает у богатых и раздает бедным.
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07.09.2022 10:45 Ответить
урод уже распоряжается украинским зерном как своим.
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07.09.2022 10:48 Ответить
ахренєть ***** їбане. Це наше зерно, куди хочемо туди і відправляємо, яке твоє *****вське сране діло до того. дегенерат бункерний
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07.09.2022 10:56 Ответить
на&бали ***** - вот негодяи какие!
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07.09.2022 11:07 Ответить
Ох и утырок...
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07.09.2022 11:09 Ответить
Как узнать когда путин врет? Каждый раз когда открывает рот
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07.09.2022 11:15 Ответить
ВалодяХло, і що!? ну наіпалі тебе і що? Можеш спробувати вивести флотилію чорноморських корит ближче до Зміїного.
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07.09.2022 11:32 Ответить
Шокирует дебилизм *****!
Тебе ли, что либо хрюкать про обманы? Кто хрюкал: "На Украину нападать? Ни в коем случае!" на весь мир! Кусок имбицила, забейся в бункер и покройся пылью!
Ах да.., ещё не забудь позаботится о репарациях, твоя резиновая не проканает!
Блин, каждое ***** считает, что все звиздуны такие как и он...
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07.09.2022 11:34 Ответить
Хрустально честный Путин, который напал на Украину, убивает мирное население, разрушает города, обвинил Евросоюз во лжи, Евросоюз, который помогает Украине защитить свою независимость, помогает сохранить жизни мирных жителей. Если выбирать между Путиным и Евросоюзом, то цивилизованный мир всегда встанет на сторону Евросоюза, и дальше будет помогать Украине. Путин, ты ничто и звать тебя убийца
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07.09.2022 11:35 Ответить
Sergey Fursa

34 мин. ·

Путин возобновляет зерновой шантаж?

Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян

Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.

Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.

Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.

А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отравились в беднейшие страны, все остальное - в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.

Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.

И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как то ответить и ЕС и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому что Китай и Ко сделали ему внушение.

Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит они же будут мешать ему ее переиграть.

Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.

Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….
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07.09.2022 11:40 Ответить
воно вирішило,що він мировой геобрихатель,а тут перебрихали,все упало на пол шестого.
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07.09.2022 11:55 Ответить
обманули дурачка на четире кулачка...десь я це чув
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07.09.2022 12:00 Ответить
Хе! А Зеленський сказав зовсім інше?!
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07.09.2022 12:30 Ответить
нядули, попрасту нядули
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07.09.2022 12:50 Ответить
обманулі мудака, на четирє кулака
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07.09.2022 13:11 Ответить
🤣BOTOX vulgaris loqoiturus...😱🤮
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07.09.2022 13:22 Ответить
Ми експортуємо зерно до Ірану? Це що жарт?
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07.09.2022 14:19 Ответить
Хто платить той і музику замовляє. Нічого персонального, тільки бізнес.
А африканцям можна тільки порадити навчитись робити щось корисне на обмін, а не тільки бубоніти дай-дай-дай.
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07.09.2022 15:08 Ответить
А тобі, ризинова жопа, слова не давали.
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07.09.2022 15:11 Ответить
 
 