Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий. ", – сказал президент РФ.

При этом он утверждает, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено.

По словам российского диктатора, "если исключить Турцию как страну-посредника, то все практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС".

"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены к развивающимся странам", - добавил Путин.

"Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников – оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах.

Мы сделали все, чтобы заключить эти договоренности, мы их придерживаемся, обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо бросили, "надули", и не только нас, но и самые бедные страны, под предлогом защиты интереса которых это все делалось", - утверждает президент РФ.

"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе.

И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом", - резюмировал Путин.

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Следует отметить, что данные о морском экспорте Украины в рамках зернового коридора свидетельствуют о лжи Путина.

Так, по подсчетам компании Barva Invest, 22% экспорта пришлось на Африку и Ближний Восток, 28% – на Европу.

"Главный террорист исказил причину заблокирования и последующей разблокировки украинских портов (забыв, что предыдущая версия России была в том, что Россия их не блокировала) Обвинил Запад в обмане и империализме - в том, что зерно из портов идет не в развивающиеся страны, а в ЕС.

Сказал, что всего 3% было направлено в "развивающиеся страны". Но у нас все записано. Были сомнения, что верить россии нельзя?", - говорится в комментарии Barva Invest.

Там объясняют, что такие заявления – инструмент шантажа Запада, а для Украины – реальный риск срыва морского экспорта.

По условиям зернового коридора, он действует 120 дней (с 22 июля по 19 ноября) и автоматически продлевается при отсутствии возражений.

"Вот эти причины РФ и ищет", - объяснили в Barva Invest.