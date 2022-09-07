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Новости Война в Украине
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Утром в небе Херсонщины сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". На восточном направлении уничтожено 2 БПЛА, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,алігатор

7 сентября, около 8.30 утра, в небе Херсонщины зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, как отмечается, ночью, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня!

Читайте: Воздушные силы Украины утром сбили пять крылатых ракет х-101 и вертолет ка-52 оккупантов
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Топ комментарии
+13
ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
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07.09.2022 10:48
+11
Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
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07.09.2022 10:52
+5
ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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07.09.2022 11:16
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ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
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07.09.2022 10:48 Ответить
Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
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07.09.2022 10:52 Ответить
вдівай бєрци і GO! і собі один зібєш
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07.09.2022 10:58 Ответить
Кремлеботику, рахувати не вмієш? Ка-52 было випущено приблизно 170 одиниць, а Україна за увесь час збила максимум 25 од.
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07.09.2022 11:03 Ответить
Да просто чепуха вертолёт. Он не может вести манёвренный бой, ему на все операции нужно зависать, даже на радарную съёмку. Потому и лупят их из чего попало, включая птрк.
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07.09.2022 11:22 Ответить
"Не сумуй, то у кацапів не останній гвинтокрил!"
О.Твардовський "Василій Тьоркін". Вільний переклад))))
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07.09.2022 11:25 Ответить
ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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07.09.2022 11:16 Ответить
как и ожидалось, эти долбоебы не придумали ничего лучше чем возить БК и жратву заблокированным на правом берегу войскам с помощью вертолетиков))
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07.09.2022 11:41 Ответить
Нереально, тільки бк, що, в Херсоні нема що їсти?
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07.09.2022 12:18 Ответить
Не знаю чи правда. Ще на початку літа знайомий розповідав що його родина в Херсоні напівголодні.
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07.09.2022 12:36 Ответить
Колись ми для наших захисників в азовсталі робили те саме....
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07.09.2022 13:53 Ответить
 
 