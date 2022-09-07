Через 3-10 лет будет серьезный риск войны с РФ, - Минобороны Польши
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу, и официальной Варшаве следует использовать это время, чтобы максимально усилить армию.
Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – отметил он.
Очепа считает, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины.
Именно столько времени, считает заместитель председателя МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.
В проекте оборонного бюджета Польши на следующий год запланированы рекордные расходы на армию – более 97 млрд злотых (~750 млрд грн). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).
"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", - сказал Очепа.
Пожалуйста, подождите...
Гроші в армію а не в асфальт як в декого
Ви хоч на Польщу через гугл гляньте. Які там дороги
Спочатку ця істота була просто шмелем, потім х добрим шмелем, тепер хх добрим шмелем хх.
Невже так складно зрозуміти, що свіжозареєстровані провокатори тут довго не живуть?
ГДР, где выпускался "Трабант".
нам бы с сегодняшними рисками разобраться...
и убедить скептиков в Европе и русо-подпевал в том что у нас уже...сейчас...сегодня смертельная война... а не просто ********** собирание земель руцких (никогда и не бывшими руцкими!!)...
если большинство поймет что уже сегодня можно снять все риски будущего, отбив у дикой срусни клешни, а у ***** ботоксную голову...
"Москаляку на гиляку
Кацапсину на осину !"
І по зброї, і з біженцями