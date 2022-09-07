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Через 3-10 лет будет серьезный риск войны с РФ, - Минобороны Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

В ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу, и официальной Варшаве следует использовать это время, чтобы максимально усилить армию.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – отметил он.

Очепа считает, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины.

Именно столько времени, считает заместитель председателя МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

В проекте оборонного бюджета Польши на следующий год запланированы рекордные расходы на армию – более 97 млрд злотых (~750 млрд грн). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", - сказал Очепа.

Также читайте: Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов
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Топ комментарии
+31
Вот так

Гроші в армію а не в асфальт як в декого
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07.09.2022 10:53
+22
В Польщі нормальні люди, уряд і президент.... А коли в державі війна і казати"Нахєр армію, робимо дроги", може тільки кінчений ідіот.
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07.09.2022 11:17
+20
Если вступить в войну сейчас, то через 10 лет ничего не будет, как рабсии.
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07.09.2022 10:54
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Вот так

Гроші в армію а не в асфальт як в декого
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07.09.2022 10:53 Ответить
тебе одидно за Гундосика стало что он мало на асфальте украл с зеленой шоблой? или мало территорий сдал?
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07.09.2022 11:13 Ответить
В Польщі нормальні люди, уряд і президент.... А коли в державі війна і казати"Нахєр армію, робимо дроги", може тільки кінчений ідіот.
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07.09.2022 11:17 Ответить
а "наш" ідіот і є кінченим, дЄрьмаком присягаюсь. Так файно феофанились, аж ***** позаздрило.
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07.09.2022 11:58 Ответить
Ніхто не проти асфальту. Річ про те, що гроші, які зелені закатали в асфальт перед війною треба було використати на ЗСУ, а після перемоги на відбудову. Але відкати більше на асфальті. І в очах сатани дехто бачив мир. А зараз бігає по світу гроші та зброю просить. А світ бачив, як він до війни готувався.
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07.09.2022 11:18 Ответить
Ну так вони спочатку в НАТО вступили, а потім - у ЄС. НАТО забезпечило оборону, ЄС дав дотації на дороги... Ми теж так могли б, якби Чорновола в 1991 обрали!
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07.09.2022 11:23 Ответить
так для этого мозг нужен, а у пересичного вместо него шмат сала.
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07.09.2022 11:45 Ответить
рядового гражданина
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07.09.2022 11:47 Ответить
До вашого відома ще в 80-х роках так було.
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07.09.2022 12:45 Ответить
))
Ви хоч на Польщу через гугл гляньте. Які там дороги
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07.09.2022 11:14 Ответить
В них плісняви зеленої нема.
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07.09.2022 11:19 Ответить
У них з асфальтом все добре на відміну від нас. У нас чомусь з усім погано.
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07.09.2022 11:50 Ответить
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07.09.2022 12:36 Ответить
💯!!!!!!!
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07.09.2022 14:16 Ответить
Если вступить в войну сейчас, то через 10 лет ничего не будет, как рабсии.
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07.09.2022 10:54 Ответить
Тільки коли Шмель вдягне будьоновку і отримає трьохлінійку.
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07.09.2022 11:39 Ответить
А родители "шмеля" белый тазик, отечественного производства.
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07.09.2022 11:50 Ответить
Не надейся, попиz.уешь сам.
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07.09.2022 12:00 Ответить
Одним натиснення кнопки "спам" добрий спам перетворюється на дршлого шмеля.
Спочатку ця істота була просто шмелем, потім х добрим шмелем, тепер хх добрим шмелем хх.
Невже так складно зрозуміти, що свіжозареєстровані провокатори тут довго не живуть?
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07.09.2022 12:10 Ответить
Пан Очепа, так может быть мы все вместе скооперируемся и лишим Рашку возможности нападать на кого-либо в ближайшие лет 20, а лучше 30, вместо Большой войны в Европе уже в ближайшие годы?...
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07.09.2022 10:55 Ответить
Якщо відрубати сраку - проблема з "пріключеніями" вирішиться сама-собою...
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07.09.2022 10:57 Ответить
Надо разобраться с московитами так, чтобы через 10 лет они смогли выпускать упрощённую версию Лады-Калины, как это было сделано с
ГДР, где выпускался "Трабант".
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07.09.2022 10:58 Ответить
Это если орки Украину пройдут. Лезть в Польшу через Белоруссию, имея на юго западе фронт с Украиной, вкупе с 5-й статьёй НАТО - это самоубийство.
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07.09.2022 10:59 Ответить
Орки Украину не пройдут, а вот балалайня развалится гарантия
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07.09.2022 11:12 Ответить
Шольц допоможе. Він про всяк Леопарди на складах тримає. Посадить на них Лівих, АФДшників та своїх соціалістів та буде НДР у пуйла відвойовувати...
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07.09.2022 11:00 Ответить
Неа, жодних ризиків війни немає. Кацапія - краіна-шакал, вона нападає на тих, кого вважає слабкішою. І з цієї ж причини з НАТО вона не тягатиметься.

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07.09.2022 11:02 Ответить
Заява для вибивання грошей з бюджету на потреби армії. І паралельно на замовлення для знайомих виробників зброї.
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07.09.2022 11:07 Ответить
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07.09.2022 11:08 Ответить
Бункерный не может ни начать, ни кончить 😂
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07.09.2022 14:18 Ответить
нам бы с сегодняшней войной не затягивать...
нам бы с сегодняшними рисками разобраться...
и убедить скептиков в Европе и русо-подпевал в том что у нас уже...сейчас...сегодня смертельная война... а не просто ********** собирание земель руцких (никогда и не бывшими руцкими!!)...
если большинство поймет что уже сегодня можно снять все риски будущего, отбив у дикой срусни клешни, а у ***** ботоксную голову...
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07.09.2022 11:08 Ответить
Польську армію на наш кордон с білорусами, вивільниться 20 тыс. наших (по застарілим відомостям)
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07.09.2022 11:10 Ответить
Нужно больше миллиардов им за их энергоресурсы давать
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07.09.2022 11:12 Ответить
При всій повазі до Польщі -- це нісенітниця . Поки жива Україна їм не загрожує ніяка війна з свинособаками . Просто треба якомога більше допомогати Україні
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07.09.2022 11:16 Ответить
Ну то якщо поруч не буде бульбафюрера, який знову зможе показати мапу звідки готувався напад...
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07.09.2022 12:41 Ответить
Треба добити кацапів вже сьогодні, роздробити мордор на дрібні шматки! Тоді не буде проблем "завтра".
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07.09.2022 11:18 Ответить
Путану Рось нужна,чтоб объяснить назвб Россия Они народ голядь,но поц наш не гов им,а называет рос..Это зрада ,факты https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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07.09.2022 11:24 Ответить
Не надо ждать 10-20 лет, красно-коричневую Орду кацапсино-фашистских людоедов следует уничтожить сейчас.
"Москаляку на гиляку
Кацапсину на осину !"
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07.09.2022 11:25 Ответить
Через 3-10 років рф не буде.
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07.09.2022 11:46 Ответить
А почему пан Очепа рассмтривает вероятностные риски вторжения эрэфии в Польшу, а не на территорию стран НАТО, частью которого, по факту, является? Явно какя-то недосказанность.
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07.09.2022 13:19 Ответить
Тому до розраховують тільки на себе, на своє Військо польське, а не на гнилих союзників ліверну ковбасу та смердючий гуляш
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07.09.2022 14:21 Ответить
Однако, я бы не сказал, что Великобритания с Америкой - гнилые союзники!
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07.09.2022 15:10 Ответить
Треба так допомагати Україні,щоб московія залишилася як спогад.
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07.09.2022 14:02 Ответить
хто-хто, а братьня Польща допомогла як ніхто!
І по зброї, і з біженцями
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07.09.2022 14:23 Ответить
насєлєніє уставшеє ат вайни тікає у польщу з України, а тут бац і польща сама отримає від кацапів через 5 років. Куда ж ці манкурти будуть і далі тікати?
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07.09.2022 21:52 Ответить
 
 