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Роспропаганда сообщает, что бойцы самарского и башкирского полицейского спецназа попали в окружение ВСУ под Балаклеей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Бойцы самарского и башкирского специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) взяты в котел под Балаклеей Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом пишут в пропагандистских Telegram-каналах РФ.

Так, первыми о том, что в отражении контрнаступления принимает участие СОБР, написали "Известия". 6 сентября в 22:02 издание опубликовало сообщение со ссылкой на источник о том, что подразделения 2-го корпуса "Народной милиции ЛНР" при поддержке бойцов СОБР и ОМОН успешно остановили ВСУ контранаступление ВСУ в направлении Балаклеи.

После этого в пропагандистских каналах в Telegram начали появляться сообщения о "плачевном положении СОБР".

Сообщалось о том, что Самарский СОБР в окружении и шансы у него "так себе".

Один из телеграмм-каналов РФ заявил, что бойцы самарского СОБР находятся в окружении и перестали выходить на связь. Его следующее сообщение о СОБРе под Балаклеей заканчивается словами "Самара! Башкирия! Молитесь за них".

В то же время другие телеграмм-каналы сообщали, что два сводных отряда Росгвардии уже больше суток "борются в полном окружении под Волоховым Яром" (Чугуевский район Харьковской области). Позже стало известно, что это самарский и башкирский СОБР.

Пропагандисты рассказывали, что бойцы СОБР "держат оборону" и ведут "общевоенное сражение против врага", а самарский и башкирский СОБР "войдут в славную историю российского воеводства".

Также читайте: ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи. КАРТА
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Топ комментарии
+65
Слава ЗСУ !

під Балаклеєю наші дуже вдало - обійшли місто з півночі і півдня
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07.09.2022 11:15
+52
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07.09.2022 11:42
+45
Это очень жирный улов, ценные "кадры". Поэтому ни в коем случае не дать им уйти, а при сопротивление уничтожать до единого. Хотя опция сдачи, для дальнейшего обмена на защитников Мариуполя тоже остаётся. Но всё-таки эту Дичь надо прибивать всеми средствами
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07.09.2022 11:18
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...бійці СОБР "тримають оборону" і ведуть "загальновійськовий бій проти ворога", а самарський та башкирський СОБР "увійдуть у славну історію російського воєводства".

Ну, да, так и войдут в историю - ногами вперед!
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07.09.2022 11:38 Ответить
НАДО БРАТЬ В ПЛЕН И ДАТЬ ПЛЕННЫМ ВЫСТУПИТЬ С ОБРАЩЕНИЕМ О БЕСМЫСЛЕННОСТИ ВОЙНЫ И О СДАЧЕ В ПЛЕН. СЛАВА ЗСУ!
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07.09.2022 11:39 Ответить
Подогнать кацапский "Солнецепёк", ипануть по СОБРу и растиражировать на весь мир, что русские своих в плену не бросают....
РФ надо бить их же оружием !!!
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07.09.2022 11:43 Ответить
Главное чтобы Дерьмак не вмешался и не приказал нашим выпустить рашистов в знак доброй воли
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07.09.2022 11:45 Ответить
А с чего подобные идеи, когда такое было?
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07.09.2022 11:50 Ответить
Мусорня в окопах ? ! Это утиль. Из рассчета, на 100 000 жителей ***************, приходится 547 мусоров. Точно сказано ЛЕГО
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07.09.2022 11:45 Ответить
По-максимуму в плен. Наших у них гораздо больше чем ихних у нас. И это не какое-то мясо из ДЛНР, СОБР обменяют...
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07.09.2022 11:48 Ответить
Наші динировців в полон майже не беруть, а цих якщо москалі написали що вони в котлі, то вже або вбили, або полонили, вони останнім часом почали багато розмахувати білим прапором.
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07.09.2022 11:58 Ответить
И дарагаааая не узнаааееет,какой башкирца был конееец...
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07.09.2022 11:52 Ответить
краще б повідомили про те, що всі ті кацапи вже здохли.
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07.09.2022 11:56 Ответить
обмінний фонд. то всяких уркаганів не треба брати
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07.09.2022 12:01 Ответить
так наші наступають і там. Я і не знав.
Бережи і помагай Господь!
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07.09.2022 12:00 Ответить
Тепер будуть один одного бити та по автозакам завантажувати, це вам не студени
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07.09.2022 12:00 Ответить
Маю надію що рос, проплаГандони незабаром напишуть: "Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР)" Джерело: https://censor.net/ua/n3365591, зникли в котлі під Балаклією на Харьківщині! Головне, що "жігуль" ні кому не дістанеться!
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07.09.2022 12:02 Ответить
Я башкир, но я башкир из Самары
Знал я каждый в ней сортир, все амбары
Скоро "Куйбышев" ***** впишет с честью
Вновь Самара-городок станет песней.

Я под Харьковом попал в окруженье
И привиделось во сне мне виденье
Нет подмоги, полегли все братишки...
А жена в новом авто с *********.
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07.09.2022 12:08 Ответить
"илитных" жандармов, значит, послали в пехоту. Гут, гут.
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07.09.2022 12:11 Ответить
самарский и башкирский СОБР "войдут в славную историю российского воеводства".

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07.09.2022 12:14 Ответить
Щось на Цензорі часто "тєкст по дєбільному напісан".Пояснюю ,що "славной історії сруского воєводства " бути не може від слова взагалі. А для писак : воєводствj, як теріторіальна, одиниця є в Польщі"!
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07.09.2022 12:31 Ответить
перекладали автоматом гугл-транслейт. В оригіналі, видать, там останнє слово "воинства"
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07.09.2022 13:00 Ответить
чурбанье, орда 👎👎👎
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07.09.2022 12:34 Ответить
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
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07.09.2022 12:39 Ответить
ОГОНЬ!!!
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07.09.2022 12:40 Ответить
Вот эта фраза о "славной истории" говорит о том, что кацапы их уже заочно похоронили.
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07.09.2022 12:43 Ответить
Знову земляки бушують?
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07.09.2022 12:44 Ответить
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07.09.2022 14:14 Ответить
Уничтожайте всех ********* до одного! Они нас не пожалели бы
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07.09.2022 12:55 Ответить
В полон і на зону
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07.09.2022 13:36 Ответить
Подарок Украины конгрессу свободных народов России
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07.09.2022 14:03 Ответить
Вытеснить на берег и пусть в плавь без плавсредств перебираются, желательно с оружием. Что бы потом не говорили о негуманном отношении.
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07.09.2022 14:12 Ответить
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07.09.2022 14:15 Ответить
Русское воеводство существовало до начала 18. века, а у нас нынче 21.
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07.09.2022 15:06 Ответить
все помолились за самару и башкирию??
святой Отец, чтобы они сдохли и были прокляты до последнего колена, за все то, что они натворили в Украине. Аминь!
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07.09.2022 20:59 Ответить
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