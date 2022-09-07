Роспропаганда сообщает, что бойцы самарского и башкирского полицейского спецназа попали в окружение ВСУ под Балаклеей

Бойцы самарского и башкирского специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) взяты в котел под Балаклеей Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом пишут в пропагандистских Telegram-каналах РФ.

Так, первыми о том, что в отражении контрнаступления принимает участие СОБР, написали "Известия". 6 сентября в 22:02 издание опубликовало сообщение со ссылкой на источник о том, что подразделения 2-го корпуса "Народной милиции ЛНР" при поддержке бойцов СОБР и ОМОН успешно остановили ВСУ контранаступление ВСУ в направлении Балаклеи.

После этого в пропагандистских каналах в Telegram начали появляться сообщения о "плачевном положении СОБР".

Сообщалось о том, что Самарский СОБР в окружении и шансы у него "так себе".

Один из телеграмм-каналов РФ заявил, что бойцы самарского СОБР находятся в окружении и перестали выходить на связь. Его следующее сообщение о СОБРе под Балаклеей заканчивается словами "Самара! Башкирия! Молитесь за них".

В то же время другие телеграмм-каналы сообщали, что два сводных отряда Росгвардии уже больше суток "борются в полном окружении под Волоховым Яром" (Чугуевский район Харьковской области). Позже стало известно, что это самарский и башкирский СОБР.

Пропагандисты рассказывали, что бойцы СОБР "держат оборону" и ведут "общевоенное сражение против врага", а самарский и башкирский СОБР "войдут в славную историю российского воеводства".

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