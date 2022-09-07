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В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

В России уже начались определенные процессы, не устраивающие руководство страны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу - не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты", - сказал Данилов.

По его словам, в исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. Уже есть первая десятка этих регионов.

"Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов. Знают ли россияне об этих территориях? Да, они знают об этих территориях. У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом федерации - ред.) закончится", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов
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Топ комментарии
+9
Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
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07.09.2022 11:55
+8
Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
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07.09.2022 11:43
+7
Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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07.09.2022 11:47
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Данилов займись своей страной
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07.09.2022 11:36 Ответить
Гниди прибрати від влади в Україні!
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07.09.2022 11:39 Ответить
Ну их ***** с такими занятиями
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07.09.2022 12:50 Ответить
Рашисты уехали и уже не вернутся! Жить всяким Сыктывкарам стало чуть легч
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07.09.2022 11:37 Ответить
Та хаи валяця -- нам би іх виперти.
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07.09.2022 11:41 Ответить
Ветеринар, годі базікати - у нашій країні завдяки вам проблем не менше в усіх напрямках!
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07.09.2022 11:42 Ответить
Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
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07.09.2022 11:43 Ответить
Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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07.09.2022 11:47 Ответить
Вот вам и объяснение почему Байден категорически против объявления россии - "государством спонсором терроризма".
И даже более того, как мне кажется, тайно будет поддерживать россию от окончательного распада.
Она(россия) уже полумертвая, несмотря на густой слой косметики(а от этого еще страшнее), она гниет, она уже расползается сама по себе.
А кому нужен развалившийся труп бывшего государства с горами ядерного оружия.
Думаю, что концепция Запада относительно россии - сделать ей максимально больно, но не добивать. Пусть вымирает естественным путем.
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07.09.2022 11:50 Ответить
Після розпаду вони не зможуть ні утримувати ядерний арсенал, ні обслуговувати, ні оновлювати - от в чому суть.
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07.09.2022 12:01 Ответить
Тому я й думаю, що Захід на остаточний розпад Росії не погодиться. Дадуть їм час зогнити природним шляхом, десь 50-60 років, зміна двох поколінь. За цей час і совки посдихають, і населення скоротиться до 60-70 млн. і ядерна зброя прийде в непридатність (у неї також свої терміни придатності).
І десь ближче до кінця століття "проект росія" закриється. Це коли все піде нормально. Але якщо почнеться великий рух, то що і як там буде, тільки Всевишньому відомо.
В одному я впевнений - світ у будь-якому його вигляді відродиться. Але вже без історичного непорозуміння за назвою росія. У підручники історії, туди, де Рим, Візантія, Халіфат, Австро-Угорщина, Ототоманська імперія та ін.
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07.09.2022 12:11 Ответить
arye z.

Та ні, паРашка після воєнної поразки сама розвалиться скоріше ніж за 50-60 років, закономірний історичний процес, що вже не раз було яскраво продемонстровано, суттєві зміни там відбуваються після поразки у війні (Кримська війна 1853-1856 р.р., рАсєйсько-японська 1904-1905 р.р., Перша світова, афганська).
А ЯО самі віддадуть ще і просити будуть забрати, за "ніжки" тільки не Буша, а Байдена чи наступного президента.

З другим абзацем згоден на усі 100%.
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07.09.2022 12:38 Ответить
Це була б розумна стратегія Заходу, якби не було китаю.
А китай і так контролює експорт всій таблиці Менделеєва.
Ну і Захід теж уже давно не той, що останні вибори в США яскраво доказали
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07.09.2022 15:04 Ответить
Відповідь Байдена пов'язана з Європою і її економікою.Нам від цього не кисло і не холодно.Головне-щоб нам зброю давали!
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07.09.2022 12:04 Ответить
СРСР якось розпався з горами ЯЗ, ну лишиться один регіон з ЯЗ, інші будуть вільні.
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07.09.2022 12:05 Ответить
Ну були деякі проблеми та питання - он у України залишалася ЯЗ. Правдами і неправдами у нас її вициганили (підараси). А там є купа регіонів з їбанутими (релігійними) лідерами типу чеченців, дагестанців і т.п. І що їм прийде в голову - хз.
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07.09.2022 12:17 Ответить
ну вот имеем ********* кацапского "лидера" с кучей яо, ресурсов и быдлонарода, который решил захватить чужие территории, уничтожить города и поубивать кучу народа (уже сотни тысяч, наверное), официально грозясь применить яо (еще с 14го года) и устраивая ядерный терроризм и шантаж в реальности, уже сейчас. и чем он лучше неизвестных перспективных "чеченців", "дагестанців" и т.п.? и что они лично вам плохого сделали по сравнению с кацапами на сейгодняшний день? и что им может прийти в голову хуже чем сейчас?
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07.09.2022 13:27 Ответить
Ну от. А буде так 5-6. Які ще й між собою будуть ворогувати.
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07.09.2022 14:14 Ответить
Северная Корея вроде не бузит сильно. страшилки о "расползании ядерного оружия" это из серии "смотрите сколько он наворовал - значит больше не будет, давайте его выберем", имхо (ну и результат обычно очевиден). ну и чтобы не использовать яо был придуман ядерный паритет, в смысле кто использует - тому сразу гайки, в буквальном смысле. и Хйло его нарушил, и вместо того чтобы хотя бы сразу культурно объяснить, что так делать не следует, все на это положили большой и толстый. теперь - очевидно продолжение, ядерный шантаж ядерными станциями, позже - очевидно - ядерные удары на которые придется ответить, причем более массированно и не конвенциально, как бы кому-то не хотелось "экономически".
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07.09.2022 14:27 Ответить
Я взагалі написав чуваку, що буде не один регіон, а кілька. Все можна зробити і контролювати. Питання в витрачених зусиллях. Але, щоб ви не казали, як би я сам до цьоьго не відносився - це є великим стримуючим фактором для колективного Заходу. І це факт. А ми з вами можемо тут скільки завгодно про це говорити.
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07.09.2022 14:36 Ответить
Коли СРСР розпадався, при владі були адекватні правителі, Горбачов та Єльцин. А що буває, коли в країні, що розпадається, править фанатик, маніяк і вбивця, дивіться історію колишньої Югославії 90-х років. Ось Югославія може і повторитися в Росії, там при владі зараз путіношевич. Тільки не з автоматами та гарматами, а з ядерними ракетами. Усі проти всіх із усіх калібрів.
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07.09.2022 12:18 Ответить
Подобається варіант з "мочиловом" між улусами. Лайк.
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07.09.2022 12:59 Ответить
Нету у бедных государств ядерного оружия. Дорогое удовольствие содержать его. Ядерная программа Ирана была свёрнута в своё время именно по этой причине.
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07.09.2022 12:56 Ответить
Та не сперечайтеся , гарячі українські хлопці ! Хто в 1991 році міг зпрогнозувати розвал сесесерії ?
ЦРУ не прогнозувало !
Отак і рашка розвалиться миттєво , це буде сюрпризом , для кого приємним , а для кого і неприємним.
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07.09.2022 12:59 Ответить
Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
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07.09.2022 11:55 Ответить
Нет там никаких процессов кроме воровства, пьянства, имперского величия, крепостного права и религиозного мракобесия
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07.09.2022 11:59 Ответить
Так це і є процес.
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07.09.2022 12:07 Ответить
Нет это абсцесс - гнойное воспаление
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07.09.2022 12:22 Ответить
Данилов, кончай мямлить как Залдостанов. Так и скажи - в Мордоре челядь начинает роптать и пузырится. Скоро разделится на части.
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07.09.2022 12:19 Ответить
а хіба не навпаки, з такою владою Україна сама розпадеться, без тепла і електрики без їжі взимку
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07.09.2022 12:42 Ответить
Стадо крупного и мелкого скота против пастуха? Невевоятно и не факт!
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07.09.2022 12:56 Ответить
Чим далі тім більше цей пан перетворюється на блохера щось посередині між злим одесітом та іудушкою тарасиком.
А що він на своєї посаді робить?
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07.09.2022 13:27 Ответить
У Арестовича появился конкурент.
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07.09.2022 13:42 Ответить
не мной сказано: китайцы будут пить чай в Челябинске
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07.09.2022 13:59 Ответить
Бл.ядины путинячьи начали что-то подозревать?
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07.09.2022 14:15 Ответить
 
 