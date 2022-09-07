В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов

В России уже начались определенные процессы, не устраивающие руководство страны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу - не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты", - сказал Данилов.

По его словам, в исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. Уже есть первая десятка этих регионов.

"Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов. Знают ли россияне об этих территориях? Да, они знают об этих территориях. У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом федерации - ред.) закончится", - добавил секретарь СНБО.

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