В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов
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В России уже начались определенные процессы, не устраивающие руководство страны.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу - не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты", - сказал Данилов.
По его словам, в исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. Уже есть первая десятка этих регионов.
"Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов. Знают ли россияне об этих территориях? Да, они знают об этих территориях. У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом федерации - ред.) закончится", - добавил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
И даже более того, как мне кажется, тайно будет поддерживать россию от окончательного распада.
Она(россия) уже полумертвая, несмотря на густой слой косметики(а от этого еще страшнее), она гниет, она уже расползается сама по себе.
А кому нужен развалившийся труп бывшего государства с горами ядерного оружия.
Думаю, что концепция Запада относительно россии - сделать ей максимально больно, но не добивать. Пусть вымирает естественным путем.
І десь ближче до кінця століття "проект росія" закриється. Це коли все піде нормально. Але якщо почнеться великий рух, то що і як там буде, тільки Всевишньому відомо.
В одному я впевнений - світ у будь-якому його вигляді відродиться. Але вже без історичного непорозуміння за назвою росія. У підручники історії, туди, де Рим, Візантія, Халіфат, Австро-Угорщина, Ототоманська імперія та ін.
Та ні, паРашка після воєнної поразки сама розвалиться скоріше ніж за 50-60 років, закономірний історичний процес, що вже не раз було яскраво продемонстровано, суттєві зміни там відбуваються після поразки у війні (Кримська війна 1853-1856 р.р., рАсєйсько-японська 1904-1905 р.р., Перша світова, афганська).
А ЯО самі віддадуть ще і просити будуть забрати, за "ніжки" тільки не Буша, а Байдена чи наступного президента.
З другим абзацем згоден на усі 100%.
А китай і так контролює експорт всій таблиці Менделеєва.
Ну і Захід теж уже давно не той, що останні вибори в США яскраво доказали
ЦРУ не прогнозувало !
Отак і рашка розвалиться миттєво , це буде сюрпризом , для кого приємним , а для кого і неприємним.
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
А що він на своєї посаді робить?