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Путин публично признался в агрессии против Украины, призываю партнеров создать спецтрибунал, - Кулеба. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна победить", - говорится в сообщении .

Напомним, во время Восточного экономического форума заявил, что Россия якобы пыталась решить мирным путем ситуацию в Украине: "Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Они начались там в 2014 году. Те, кто не хотел нормального развития , а подвергал геноциду людей в течение восьми лет. После многократных попыток решить этот вопрос мирным путем Россия решила ответить зеркально - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия - наша обязанность, и мы ее выполним".

Читайте: Еврокомиссия готова обсудить создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины
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Топ комментарии
+17
Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
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07.09.2022 12:11
+13
Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
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07.09.2022 12:12
+11
ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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07.09.2022 12:08
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Этот маразматик своим лохам много чего навешал

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07.09.2022 12:04 Ответить
Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
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07.09.2022 12:11 Ответить
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять "руський".
Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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07.09.2022 17:16 Ответить
У плешивого и в молодости были проблемы с закончить, а уж сейчас - все пытается... пытается... пытается...
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07.09.2022 13:03 Ответить
плешивый пытается кончить, но без резиновой попы не получается
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07.09.2022 17:27 Ответить
"Ми зробили це свідомо" - а всі, мабуть, думали, що тупо по п'яні, як і все у какцапні...
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07.09.2022 12:05 Ответить
Та йди ти...ну УКРАЇНЦІ знають куди
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07.09.2022 12:07 Ответить
ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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07.09.2022 12:08 Ответить
конечно знали!
патрушев Европу беженцами из Украины еще задолго до войны пугал.....
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07.09.2022 12:28 Ответить
Страшну ношу взяв на себе -- кому жити кому ні .
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07.09.2022 12:10 Ответить
перечіпився й невпорався
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07.09.2022 12:19 Ответить
Бункерный упырь превращается в ходячий кладезь мемов
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07.09.2022 12:10 Ответить
краще б перетворився у лежачий...
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07.09.2022 12:25 Ответить
Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
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07.09.2022 12:12 Ответить
"Ми зробили це свідомо" ... Хто б сумнівався, але дивним би було якби він став корчити з себе Шуру Балаганова, який витягнув гаманець не нарошно а чисто машинально...
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07.09.2022 12:13 Ответить
Засекаем время до: "Я их туда не посылал"...
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07.09.2022 12:15 Ответить
▪️Волхов Яр взят;
▪️Вербовка взята.
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07.09.2022 12:20 Ответить
Тобто траса Куп'янськ - Ізюм перерізана? Чудово!
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07.09.2022 12:30 Ответить
Волохів Яр - це траса Харків-Ізюм
До тої ще км 60-70
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07.09.2022 13:01 Ответить
Із Куп'янська до Ізюма можна основними двома дорогами. Одна - через Яр
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07.09.2022 17:19 Ответить
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07.09.2022 12:24 Ответить
"ми це зробили свідомо. наші дії - наш обов'язок і ми його виконаємо" - он Буданов стверджує шо Путін не один, їх існує чотири штуки. такий собі колективний путін. тому він і каже - ми.
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07.09.2022 12:26 Ответить
это бункерное животное должно висеть на спасской башне кремля за ногу . вниз головой . как муссолини . рф не может дальше угрожать ядерной ялдой всему миру . должна быть революция и смерть ***** или вариант сев. кореи
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07.09.2022 12:35 Ответить
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07.09.2022 12:39 Ответить
Правда завжди одна.А у брехні сестер багато...
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07.09.2022 12:43 Ответить
Просто феерический свинособачий,***************,*******..............................................................
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07.09.2022 12:48 Ответить
V boloto s solomkoi.
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07.09.2022 13:00 Ответить
а якби не признався? то й трибунал не треба? дивна логіка в зелених. Бо за наявності достатніх доказів злочинця судять навіть без його признань.
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07.09.2022 13:18 Ответить
Судить нужно за действия! Признал-не признал, какая разница. С чего бы делать ставку на его слова... Так и нюрнбергского процесса не было бы
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07.09.2022 13:21 Ответить
Тут касапи пишуть, що <******* касапський генералітет посилає *****. Не весь, звісно, генералітет, то тільки перший генерал, і те після гранчака, і все ж ... (цитата): "Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и не дооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе".
Як там в касапів... "ліха бяда начало"?
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07.09.2022 13:28 Ответить
И было слово.
И слово это было - *****.
Так было, есть и будет.
Во веки веков.
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07.09.2022 14:07 Ответить
Ничего не потеряли и ничего не потеряем...
------
Либо дед епонутый....либо русские, действительно, - это народ и нация конченных...

Возьмем хотябы СПОРТИВНЫЙ БАН РУССКИХ...8тыс. спортшкол, секций и 94 училища олимпийского резерва...это можно спокойно закрывать... В ближайшие 5-20лет большой спорт русским не светит....
Детские, изнурительные тренировки с 3 лет...растяжки,миллион часов тяжёлого детского труда......деньги и время родителей, бабушек...которые водили/возили детишек на эти секции....все это ушло ПОД РЕЗИНОВУЮ ЖЕПУ ПЛЕШИВОМУ)))))
Ps. Самые лучшие сменят гражданство...но это единицы будут....
99%остальной посредственности останутся в стране и будут деградировать на всероссийских, спортивных играх имени Куклачева и Миклухи Маклая...
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07.09.2022 14:31 Ответить
ну да, ну да... типа, Украина на нас "напала", и мы были вынуждены защищаться от нее на ее же территории. просто на голову не налазит. но, россиянам проще, у них на месте головы муляж - пищеприемник, так что они такое схавают на ура.
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07.09.2022 16:32 Ответить
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07.09.2022 16:34 Ответить
Он даже не понимает то что он чешет. Куда смотрят кацаподоктора.
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07.09.2022 17:14 Ответить
 
 