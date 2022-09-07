Путин публично признался в агрессии против Украины, призываю партнеров создать спецтрибунал, - Кулеба. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна победить", - говорится в сообщении .
Напомним, во время Восточного экономического форума заявил, что Россия якобы пыталась решить мирным путем ситуацию в Украине: "Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Они начались там в 2014 году. Те, кто не хотел нормального развития , а подвергал геноциду людей в течение восьми лет. После многократных попыток решить этот вопрос мирным путем Россия решила ответить зеркально - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия - наша обязанность, и мы ее выполним".
Пожалуйста, подождите...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять "руський".
Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
патрушев Европу беженцами из Украины еще задолго до войны пугал.....
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
▪️Вербовка взята.
До тої ще км 60-70
Як там в касапів... "ліха бяда начало"?
И слово это было - *****.
Так было, есть и будет.
Во веки веков.
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Либо дед епонутый....либо русские, действительно, - это народ и нация конченных...
Возьмем хотябы СПОРТИВНЫЙ БАН РУССКИХ...8тыс. спортшкол, секций и 94 училища олимпийского резерва...это можно спокойно закрывать... В ближайшие 5-20лет большой спорт русским не светит....
Детские, изнурительные тренировки с 3 лет...растяжки,миллион часов тяжёлого детского труда......деньги и время родителей, бабушек...которые водили/возили детишек на эти секции....все это ушло ПОД РЕЗИНОВУЮ ЖЕПУ ПЛЕШИВОМУ)))))
Ps. Самые лучшие сменят гражданство...но это единицы будут....
99%остальной посредственности останутся в стране и будут деградировать на всероссийских, спортивных играх имени Куклачева и Миклухи Маклая...