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В Мариуполе оккупанты демонтировали "на ремонт" лазерное освещение с площади Свободы, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном РФ Мариуполе решители продолжают мародерство под видом "ремонта" – демонтируют лазерное освещение с площади Свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты демонтировали на ремонт лазерное освещение с площади Свободы, - Андрющенко 01

"Оккупанты продолжают мародерство под видом "ремонта". На сегодняшний день россияне демонтировали весь комплекс лазерного освещения площади Свободы. Вместе с оборудованием управления. Опять "на ремонт". Пришла очередь лазерного освещения, которое получило в свое время несколько международных премий", - говорится в сообщении.

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Андрющенко напомнил, что до этого "на ремонт" были отправлены ледовый каток, фонтан в Театральном сквере и уникальная инклюзивная детская площадка.
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Небось попробует из него сделать лазерное оружие 🙂
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07.09.2022 12:14 Ответить
Скоро ця площа буде не Свободи, а Героїв Азовсталі.
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07.09.2022 12:15 Ответить
все що параша вміє добре робити то це брехати, красти і мародерити
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07.09.2022 12:17 Ответить
повезли "ремонтувати" в Донецьк?
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07.09.2022 12:21 Ответить
местным все так нравится!
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07.09.2022 12:24 Ответить
деревʼяний нужнік будуть у себе підсвічувати
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07.09.2022 12:29 Ответить
«Папа а мы евреи или русские?» «А почему тебя это интересует?» «Да тут мальчик велосипед хочет продать , я и думаю как правильно поступить - то ли за пол-цены договориться то ли спи..ть
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07.09.2022 12:40 Ответить
 
 