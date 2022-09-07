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В Мариуполе оккупанты демонтировали "на ремонт" лазерное освещение с площади Свободы, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном РФ Мариуполе решители продолжают мародерство под видом "ремонта" – демонтируют лазерное освещение с площади Свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Оккупанты продолжают мародерство под видом "ремонта". На сегодняшний день россияне демонтировали весь комплекс лазерного освещения площади Свободы. Вместе с оборудованием управления. Опять "на ремонт". Пришла очередь лазерного освещения, которое получило в свое время несколько международных премий", - говорится в сообщении.
Андрющенко напомнил, что до этого "на ремонт" были отправлены ледовый каток, фонтан в Театральном сквере и уникальная инклюзивная детская площадка.
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