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В оккупированной Луганской области детей учат "заочно", задания раздают на школьных дворах, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Образовательный процесс на оккупированной части Луганской области организовали не в офлайн, и даже не в онлайн режиме.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обучение проходит в "странной заочной форме".
"Дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой, где нет ни света, ни интернета. Как готовиться в темноте? Как самостоятельно изучать законы физики, логарифмы или грамматику – непонятно", - подчеркнул Гайдай.
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Andreas Muller
показать весь комментарий07.09.2022 12:47 Ответить Мне нравится 1
Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий07.09.2022 12:50 Ответить Мне нравится 2
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