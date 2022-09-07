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В оккупированной Луганской области детей учат "заочно", задания раздают на школьных дворах, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

Образовательный процесс на оккупированной части Луганской области организовали не в офлайн, и даже не в онлайн режиме.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обучение проходит в "странной заочной форме".

"Дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой, где нет ни света, ни интернета. Как готовиться в темноте? Как самостоятельно изучать законы физики, логарифмы или грамматику – непонятно", - подчеркнул Гайдай.

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Що посієш те й пожнеш. Діти виростуть і потім ********** батьків за ,,РУССКІЙ МІР,,
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07.09.2022 12:47 Ответить
зачем им учиться - 17 лет и сразу под мобилизацию...
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07.09.2022 12:50 Ответить
 
 