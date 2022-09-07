В оккупированной Луганской области детей учат "заочно", задания раздают на школьных дворах, - Гайдай

Образовательный процесс на оккупированной части Луганской области организовали не в офлайн, и даже не в онлайн режиме.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обучение проходит в "странной заочной форме".

"Дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой, где нет ни света, ни интернета. Как готовиться в темноте? Как самостоятельно изучать законы физики, логарифмы или грамматику – непонятно", - подчеркнул Гайдай.

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