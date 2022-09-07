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Отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС доверяю, но организация находится под давлением Запада, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российский диктатор Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Я безусловно доверяю этому отчету МАГАТЭ. Они находятся под давлением стран, в которых они работают, в том числе в США, европейских странах. Они не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это очевидно", - сказал Путин.

Как сообщалось, шесть экспертов прибыли на ЗАЭС 1 сентября в составе группы под руководством Гросси, который в тот же день покинул станцию вместе с другими коллегами.

Эксперты МАГАТЭ на местах оценивали физический ущерб на ЗАЭС, определяли функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивали условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции среди других важных видов деятельности. За последние несколько дней инспекторы по гарантиям также провели срочные меры по гарантиям на площадке, говорится в релизе.

6 сентября МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС.

В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ пыталась давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС.

Читайте также: Путин может использовать отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы попытаться запустить процесс, аналогичный "Минску", - ISW
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Топ комментарии
+9
путін, окурок йбаний, іді к йбєнєй матєрі.
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07.09.2022 13:14
+4
Конечно очевидно, что под давлением запада снаряды разворачиваются на 180 градусов! Они всегда так разворачиваются и под давлением юга ли севера или востока ***! Тварь плешивая! Приедь **** посмотри откуда прилетает!
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07.09.2022 13:21
+2
просто хйло
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07.09.2022 13:34
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путін, окурок йбаний, іді к йбєнєй матєрі.
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07.09.2022 13:14 Ответить
Игнорируйте БРЕХНЮ " мнение" ТЕРРОРИСТА № 1 ***** - резиновой жопы полудохлой ботоксной 70-летней крысы 🤮🤮🤮🤮
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07.09.2022 18:34 Ответить
Работодатель открыто вступается за своих подчиненных. Теперь очевидно, чьими указаниями и интересами руководствуется эта организация.
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07.09.2022 13:14 Ответить
Конечно очевидно, что под давлением запада снаряды разворачиваются на 180 градусов! Они всегда так разворачиваются и под давлением юга ли севера или востока ***! Тварь плешивая! Приедь **** посмотри откуда прилетает!
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07.09.2022 13:21 Ответить
он думаешь не знает? удивляюсь наивности людей
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07.09.2022 14:04 Ответить
Та я ему по домашнему предлогаю, чтоб уехать не смог, может в башке у него развернётся град или просто прихуя.рит! Про наивность молчу!
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07.09.2022 14:27 Ответить
Украина считает что МАГАТЭ служит интересам России, а Россия - что Украины
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07.09.2022 13:32 Ответить
просто хйло
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07.09.2022 13:34 Ответить
Вранці володимир ботокс, на ніч володимир зе. Може досить цих перлів
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07.09.2022 13:38 Ответить
Якийсь дурнуватий недоучка, агент кгб…ви послухайте що і як він говорить! З таким персонажем можна хіба що зустрітись на балконі під час перекуру в гостях. До чого докотився світ!?!?!
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07.09.2022 13:38 Ответить
Гутьєрешу, виявляється, ***** довіряє більше.
З чого б це?
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07.09.2022 13:57 Ответить
Самарский СОБР всё
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07.09.2022 14:01 Ответить
Ой! (с)
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07.09.2022 14:16 Ответить
Я персоналу ЗАЕС довіряю, але вона захоплена окупантами і перебуває під тиском армії рф. І шо тепер?! Забирайтесь геть! І все стане на свої місця і не буде ніяких проблем.
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07.09.2022 14:02 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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07.09.2022 14:50 Ответить
магате завжди був совком і завжди знаходилось "в кармані" *****.
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07.09.2022 16:24 Ответить
Это изделие называется, резиновая жопа модель номер три.
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07.09.2022 17:20 Ответить
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "У звіті МАГАТЕ по Запорізькій АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України і виведення російських військ.

Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".
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07.09.2022 23:00 Ответить
 
 