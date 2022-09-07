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РФ сталкивается с дилеммой из-за наступления ВСУ на Юге: идти на Бахмут или защищаться на Юге, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищать украинские силы на юге.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", - говорится в обзоре.

В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.

Также читайте: ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.
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Топ комментарии
+31
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07.09.2022 13:15
+17
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07.09.2022 13:26
+15
Зачьотно горить рєзіновая жЁппа у москалика...
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07.09.2022 13:40
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Тікати за паребрік.
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07.09.2022 13:15 Ответить
- Мама, мамуличька! Пора сваливать (с)
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07.09.2022 15:09 Ответить
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07.09.2022 13:15 Ответить
Хай обирають. Їм усі дороги ведуть в пекло.
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07.09.2022 13:16 Ответить
Нехай призначать Золотова міністром оборони, той "гигант мыстли" все порішає
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07.09.2022 13:21 Ответить
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07.09.2022 13:26 Ответить
А дегрунти менш родючi! Нехай там i помирають!
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07.09.2022 13:27 Ответить
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07.09.2022 13:31 Ответить
Зачьотно горить рєзіновая жЁппа у москалика...
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07.09.2022 13:40 Ответить
Трофей. Раздели "мальчиков в трусиках".
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07.09.2022 17:34 Ответить
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07.09.2022 13:32 Ответить
Перед 24 февраля: Киев за три дня, в Европу через неделю, дилемма - форсировать Ла Манш и на Лондон или идти до Лиссабона!
Через 6 месяцев в сентябре: дилемма - брать Пески в девятый раз или оборонять село Киселевку на юге
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07.09.2022 15:40 Ответить
Русня, подсказываю: чтобы доказать, что Русской Армии любое море по колено и любые горы по плечо - наступайте сразу в обоих направлениях. И еще третье направление - на Авдеевку.
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07.09.2022 13:32 Ответить
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07.09.2022 13:33 Ответить
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07.09.2022 13:35 Ответить
казует котенок, а ВСУ - наступают.... )
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07.09.2022 13:57 Ответить
Звучить як пісня
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07.09.2022 14:26 Ответить
Котенок кастрированный уже? Просто на 7-м месяце обычно делают
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07.09.2022 15:36 Ответить
Так резерви це перекинуті знекровлені з других ділянок фронту. Там внизу було,що резерви на папері
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07.09.2022 13:34 Ответить
«йти на Бахмут, чи захищатися на Півдні» - йти нах@й, тільки нах@й!
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07.09.2022 13:39 Ответить
Сратеги Куйла не понимают, что общая линия фронта представляет собой 2 огромные дуги, и перебрасывать резервы вдоль внутренней части дуги Украине проще, чем Параше вдоль внешней. Но как это объяснить Шойгу, у которого дуги ассоциируются с оленьими рогами?
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07.09.2022 13:41 Ответить
Яка тут може бути дилема? Йдіть на х..р
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07.09.2022 13:44 Ответить
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07.09.2022 13:51 Ответить
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07.09.2022 13:52 Ответить
наши в Харьковской о/з пол полковника за жабры взяли.....
https://t.me/zloyodessit/16791
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07.09.2022 13:53 Ответить
Доброго дня, ми з Херсону ✌️

Потрібні ваші очі ще раз‼️

Новомиколаївка, Нововоскресенське, Петропавлівка, Біляївка Нововоронцовського району та Бериславський район в цілому.

Також потрібна інформація по всіх переправах ‼️

Напишіть до бота

@nadzor_kherson_bot
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07.09.2022 14:00 Ответить
Як це круто! Переграли кацапню! Нарешті ЗСУ перехопило ініціативу!
P.S. Кацапам порада - перекидати резерви за Урал.
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07.09.2022 14:25 Ответить
Should I Stay or Should I Go
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07.09.2022 14:37 Ответить
Авіабази в тимчасово окупованому Криму було уражено серією успішних ракетних ударів, Україні треба прагнути рівності з РФ щодо далекобійності зброї. Про це у спільній статті "Перспективи забезпечення воєнної кампанії-2023: український погляд" на Укрінформі пишуть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Ради генерал-лейтенант Михайло Забродський. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-******-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html
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07.09.2022 14:59 Ответить
Треба читати так: "РФ стикається із дилемою - робити жест доброї волі на півдні чи біля Бахмута"
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07.09.2022 15:04 Ответить
Я вже писав тут на ЦН, що не можна давати кацапам спокійно концентрувати свої сили там де їм потрібно. У тому числі треба не тільки дійти до кордону, але й завдавати ударів по Курській та Белгородській губерніях. Тоді вони взагалі розпилять свої сили і не будут розуміти де найбільша загроза.
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07.09.2022 15:23 Ответить
Русские идут домой! Всего ХО-РО-ШЕ-ГО!
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07.09.2022 15:25 Ответить
 
 