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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28728) Шабунин (464)

Атака на НАБУ отражена, о законопроекте №7654 забыли, но часть "слуг народа" может возобновить атаку, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу

Президента Владимира Зеленского подставили законопроектом 7654.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная атака на НАБУ отбита, спасибо всем причастным. Из хорошего: Зеленский приказал депутатам сбиться с темы и забыть о законопроекте #7654. Спасибо. Из плохого: в любой момент упоротая часть "Слуг" может возобновить атаку (законопроект готов к голосованию).

Я думаю, что президент в потоке важных дел не отсек, какую свинью ему подложили с #7654. Владимир Александрович, человеку, который вас так подставил (в который раз), наплевать не только на Украину, но и на вас лично", - подчеркнул он.

Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Читайте: Законопроект №7654 о НАБУ, который обеспокоил G7, исчез с повестки дня Рады, - Железняк
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Топ комментарии
+12
Шабунін, перестань підлизувати боневтіку.
"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
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07.09.2022 13:22
+11
Ага, не знает он, ангел прям, нелох отвечать будет за всё, и за коррупцию и за то что к наступлению кацапни не готовил страну
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07.09.2022 13:23
+10
СН -це злодії! Це треба пом'ятати !
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07.09.2022 13:21
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07.09.2022 13:20 Ответить
Держите их тварюг👹👿🤢🤬🎪🐽🐽 ненасытных под прицелом Во время ВОЙНЫ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ У БЕЗДОННОГО КОРЫТА ГУМАНИТАРКОЙ , даже воруют у ЗСУ и беженцев
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07.09.2022 13:58 Ответить
СН -це злодії! Це треба пом'ятати !
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07.09.2022 13:21 Ответить
Шабунін, перестань підлизувати боневтіку.
"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
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07.09.2022 13:22 Ответить
Ага, не знает он, ангел прям, нелох отвечать будет за всё, и за коррупцию и за то что к наступлению кацапни не готовил страну
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07.09.2022 13:23 Ответить
Вони , навпаки готували повну КАПИТУЛЯЦИЮ ЮГА для этого было сделано все возможное и невозможное! Уважаемый генерал Кривонос , все ОБЪЯСНИЛ , только не понятно , как (с разминированием понятно) рашисты не встретили сопротивления по всему коридору до Мелитополя ,Бердянска ,Мариуполя , кто отвёл от туда военные части⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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07.09.2022 14:04 Ответить
То нехай спецназ набу знайде цих тварюк і зробить з деяким з них дещо середнє між тим, що зробили із Сальдо і Ковальовим. Решта відразу стане зайчиками.
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07.09.2022 13:23 Ответить
Зелю подставили? Да Зеля и его окружение грабят в полную силу,им "чужие " в НАБУ,кость в горле.
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07.09.2022 13:32 Ответить
не нужно было набирать в слуг народа всякий мусор - там и бывшие насильники, и бывшие воры, и махровые коррупционеры, и махровые предатели и просто мутные личности..., от таких всегда можно ожидать чего угодно...
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07.09.2022 13:39 Ответить
А хто б пішов з нормальних в банду ущербного клована? Звідти повтікали всі більш-менш адекватні, хто на початку випадково понадіявся на краще.
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07.09.2022 15:29 Ответить
Такого грабунку України ще не було. Відчуття, що зелені реально не в темі,що таке добро,а що гроші
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07.09.2022 13:40 Ответить
Ермак добре робить на хренль. Мабуть уже героя рашки получив не раз
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07.09.2022 14:25 Ответить
Разганяти галас щодо злочинів Зє команди- це добре. Але це тільки половина справи. Потрібно сформувати силу громадськість + військові + політични сили, щоб нарешті поставити президенту питання. Їх багато. Та змусити його відповісти на них у визначений термін
Після того, як відповість, змусити зробити певні дії щодо усунення відповідних "фахівців", розслідувань та інше. Поставити також певний термін.
Не зробить - запропонувати йому покинути пост глави країни.
Не буде згодний .... ну ми самі знаємо, що далі робити. Нам це не вперше.

Просто пан президент забув (а може не знав) за що ми стояли на Майдані - проти узурпації влади та за нехтування вимог народу.
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07.09.2022 14:46 Ответить
А все таки интересно почему Шабунин добивался что б директор набу не подавал декларацию о контактах с олигархамии и не обязательно для него было знание английского. Это все измения что вносились законопроектом 7654 в кандидатов в директоры набу. Или этого не хотел Зеленский и они с этим антикоррупционером, с околомиллионной зарплатой в своем общественном фонде, клоунаду устроили.
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07.09.2022 15:09 Ответить
Ага, підставили: царь харошій, баярє плахіє
Підставити можна тільки лоха, нє?
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07.09.2022 15:23 Ответить
Це як орки: їх знищують,а вони лізуть...
В Україні багато фронтів,ми все здолаємо,ми вистоїмо...
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07.09.2022 16:39 Ответить
Если президент лошара и некомпетентный, как вы пишете, и его вечно и не один раз "подставляют", а он не делает выводы , кадровые в тч - то чем быстрее он уйдет , тем лучше Украине и его народу.
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07.09.2022 18:24 Ответить
 
 