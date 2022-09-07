Атака на НАБУ отражена, о законопроекте №7654 забыли, но часть "слуг народа" может возобновить атаку, - Шабунин
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Президента Владимира Зеленского подставили законопроектом 7654.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная атака на НАБУ отбита, спасибо всем причастным. Из хорошего: Зеленский приказал депутатам сбиться с темы и забыть о законопроекте #7654. Спасибо. Из плохого: в любой момент упоротая часть "Слуг" может возобновить атаку (законопроект готов к голосованию).
Я думаю, что президент в потоке важных дел не отсек, какую свинью ему подложили с #7654. Владимир Александрович, человеку, который вас так подставил (в который раз), наплевать не только на Украину, но и на вас лично", - подчеркнул он.
Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
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"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
Після того, як відповість, змусити зробити певні дії щодо усунення відповідних "фахівців", розслідувань та інше. Поставити також певний термін.
Не зробить - запропонувати йому покинути пост глави країни.
Не буде згодний .... ну ми самі знаємо, що далі робити. Нам це не вперше.
Просто пан президент забув (а може не знав) за що ми стояли на Майдані - проти узурпації влади та за нехтування вимог народу.
Підставити можна тільки лоха, нє?
В Україні багато фронтів,ми все здолаємо,ми вистоїмо...