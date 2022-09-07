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В Венгрии в учебниках войну в Украине назвали "внутренним противостоянием". МИД Украины требует "скорейшей поправки"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мзс

В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8 класса, переполненный антиукраинской пропагандой. Киев требует "скорейшего исправления" ложных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, украинские дипломаты уже провели встречу в МИД Венгрии из-за учебников географии, содержащих недостоверные факты об Украине, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии. Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине", – заявил он.

Как добавил Николенко, Киев требует "скорейшего исправления" ложных данных в учебнике.

Ранее издание "Европейская правда" обнародовало материал, в частности об учебниках по географии для венгерских школьников 7 класса. В приведенном журналистами абзаце утверждается, что большинство населения в оккупированном Крыму составляют россияне, а "вооруженный конфликт за Крымский полуостров" повлекло за собой противостояние между "этническими группами" россиян и украинцев внутри Украины, а не российское вторжение.

Читайте: Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ, - СМИ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее критиковал позицию ЕС по отношению к Москве в связи с войной России против Украины, заявляя, что санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки по Украине через свою территорию.
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Топ комментарии
+41
а в наших підручниках про 56 рік напишемо -бухі мадяри перепились і позабивали один одного
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07.09.2022 13:21
+14
Мадяри ***** і мерзот...
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07.09.2022 13:22
+10
Ппц их на территории Украины 300 000 живёт, может пора эту цыганву ****** выселить к ****
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07.09.2022 13:26
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Зброю, здається, угорці погодились для нас пропускати, але самі не постачають.
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07.09.2022 13:21 Ответить
Це просто щоб зливати канали поставок кремлю
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07.09.2022 13:37 Ответить
а в наших підручниках про 56 рік напишемо -бухі мадяри перепились і позабивали один одного
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07.09.2022 13:21 Ответить
Люто плюсую.
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07.09.2022 13:24 Ответить
Цуйкобухари...
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07.09.2022 13:22 Ответить
цуйку п"ють румуни. Мадяри - палинку( фруктові горілки - слива, груша, абрикос)
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07.09.2022 13:43 Ответить
Согласен. Значит-уникомодолбоебы!
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07.09.2022 13:56 Ответить
Мадяри ***** і мерзот...
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07.09.2022 13:22 Ответить
кровные предки козломордых....., фигли с них возьмешь....
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07.09.2022 13:48 Ответить
Ніколи воно не було внутрішнім.
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07.09.2022 13:29 Ответить
А гИркин это "шахтер" местный ?
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07.09.2022 13:49 Ответить
Ага, який просто заблукав і перейшов кордон випадково
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07.09.2022 13:51 Ответить
Я в 14 році моніторив їхні сайти і знаю що кажу.
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07.09.2022 13:54 Ответить
Вам лапши про "трактористів" і нарід бамбаса навішали, а ви нам її транслюєте. Вам має бути соромно.
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07.09.2022 14:29 Ответить
Йди ще раз почитай їхні сайти. Не забуть там відео про "парєбрік" переглянути під час взяття Крама тими руснявими підарасами. Плять, і ця облайкана вата тут кожен день щось строчить.
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07.09.2022 14:50 Ответить
Ловіть наркомана!
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07.09.2022 13:59 Ответить
UA treba obrashatsa v Brusell s etim. EU dolzhna etim bljadjam ukazatj mesto nakonec !🤬
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07.09.2022 13:24 Ответить
А чего еще ожидать от страны, высшее руководство которой тесно завязано на кацапскую мафию и гебню.
Во времена становления Орбана, в Венгрии находилась штаб-квартира небезызвестного деятеля под никнеймом "Сева". Кто этот такой и каким образом связан с кремлем, все прекрасно знают.
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07.09.2022 13:25 Ответить
Сева- киевский еврей звено в цепи ***** - сева- люля.
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07.09.2022 14:29 Ответить
Ппц их на территории Украины 300 000 живёт, может пора эту цыганву ****** выселить к ****
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07.09.2022 13:26 Ответить
хотя бы проверить их второе гражданство
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07.09.2022 13:33 Ответить
157 тис. було у 2001 році.
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07.09.2022 13:38 Ответить
И кто ж это сделает,те кто им венгерский язык в Украине разрешили и паспорт Украины выдали?
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07.09.2022 13:45 Ответить
Выселить не получится, но при желании "кислород можно перекрыть ", от повесток в военкоматы (СКЦ) до прессинга их мелкого и среднего бизнеса. Но нужно решение властей , а там патриоты только на словах.
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07.09.2022 13:57 Ответить
Что за ***** ты пишешь? Прям всех по национальности! И Сабо например вышлешь, нквдшный последователь!
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07.09.2022 14:38 Ответить
Ох, уж, і суки. І тут нагадить хочуть. Нічого-Бог усе побачить.
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07.09.2022 13:30 Ответить
****** и тобікі давно вхоріють на імперство головного мозку.....
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07.09.2022 13:33 Ответить
коли танки через Ужгорд підуть теж назвемо внутрішнім Угорським конфліктом.....
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07.09.2022 13:39 Ответить
пуйло побещало Орбану отдать Закрпатье, поэтому этот козел лезет из шкуры лишь бы угодить хазяину.
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07.09.2022 13:33 Ответить
венгры всегда были пособниками нацистов и не важно каких...
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07.09.2022 13:35 Ответить
Очікувано! (((((
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07.09.2022 13:35 Ответить
А угри не написали в підручнику що прискакали із-за Волги в 9 сторіччі, зруйнували древню Чесько-Словенсько-Словацьку державу "Велика Моравія", винищили в Панонії слов'ян і захопили 12 племірних фортець, в тому числі скарали на смерть слов'янського князя нинішнього Ужгорода... А тепер в них претензії!
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07.09.2022 13:36 Ответить
А мадьяры- ето внебрачные дети циган и руzких которых изгнали из племени
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07.09.2022 13:39 Ответить
Проще. РуZZкие - те угри, которых не взяли с собой в Европу.
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07.09.2022 13:58 Ответить
Фашисты, что с них взять!
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07.09.2022 13:40 Ответить
И кто ж кому там внутри противостоит?
Им тоже понравился вариант устраивать договорняки,чем больше нагадят,тем чаще к ним с договорняками обратятся.
У кого ж это они это скопировали?
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07.09.2022 13:42 Ответить
Мадяри просто чекають свого часу та готують грунт. Це вже не бачать тільки ідіоти.
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07.09.2022 13:42 Ответить
Угорці в 1996-му святкували тисячу років "здобуття вітчизни" - 1000 років, як вони перейшли Карпати та заснували свою країну (я там був у серпні на конференції, багато про це чув). Але про руйнування слов'янської держави нічого не казали - немов там було порожнє місце, живи хто хоче.
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07.09.2022 13:45 Ответить
В чому проблема? В українському підручнику запишіть...БУДАПЕШТ-56 - це одні УРАЛОЇДИ НАПАЛИ НА ІНШИХ УРАЛОЇДІВ....
Угорські чучмеки стали жертвою русскіх чучмеків..... або МАДЬЯРОКИ та ХАНТИ і МАНСІ - адін нарот і гражданская вайна)))
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07.09.2022 14:01 Ответить
а что мид Украини?
обьявили кацапам войну или так и дальше - "спецоперация"
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07.09.2022 14:08 Ответить
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07.09.2022 14:20 Ответить
Исправлять нужно наличие венгрии в ес и нато, а не венгерские учебники. Пусть пишут, что хотят, после того, как опять станут в лаптях ходить, как диды.
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07.09.2022 14:22 Ответить
Во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев.
Польша подала иск Германии, но та отказала. А Украина может подать
иск Венгрии за уничтоженные сёла и жизни людей.
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07.09.2022 14:36 Ответить
До речі), перший гол донецького Шахтаря у ворота РБ Лейпциг на 16-й хвилині гри після грубої помилки воротаря господарів угорця Гулачі поля забив Мар'ян Швед. А за Лейпциг грали також угорці Орбан і Собослаі
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07.09.2022 14:40 Ответить
Орбанські сраколизи пуйла
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07.09.2022 15:33 Ответить
ну, что ж... когда украинцы будут гнать подсрачниками к границе Венгрии тех закарпатских довбо *******, чтобы ни в коем случае не вмешивались, потому что это будет наше "внутреннее противостояние".
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07.09.2022 16:58 Ответить
Ска... Та перекрийте вже цим дипорасам газо-нафтопроводи... Хай вже не кукурікають...
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07.09.2022 21:04 Ответить
 
 