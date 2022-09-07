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Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. ФОТО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).

Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-офицер Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.

Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом 01

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Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Отметим, что захваченный флаг – это копия флага победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия презентуется в РФ как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.

Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом 02

Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом 03
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Топ комментарии
+45
Раніше за втрату прапора частину росформовували
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07.09.2022 14:41
+35
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повного звільнення України....
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07.09.2022 14:42
+30
Ну що тут скажеш- Героям слава!
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07.09.2022 14:42
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Страница 2 из 2
Да що за нісенітниця! Це копія "флага победы", так би мовити така ж ганчірка, як і прапор російської імперії або радянського союзу
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07.09.2022 15:29 Ответить
Маю надію, що спалили.
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08.09.2022 12:18 Ответить
15.03.2022 За не підтвердженою інформацією був знищений Олег Митяев, командир 150-ої мотострілецької дивізії. У 2015 році він також командував рашистами на Донбасі.
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07.09.2022 15:39 Ответить
засуньте ту ганчірку в дупу плєнному окупанту... хай майорить...
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07.09.2022 15:43 Ответить
Триндець, цій дивізії!
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07.09.2022 15:52 Ответить
Героям слава!
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07.09.2022 15:54 Ответить
это тряпка - сувенир, в киосках продается . Ее возят с собой кацапы у которых дидываевалы из головы не выветрились до сих пор. В прошлом году видел один казламордый такой перед Рейхстагом в Берлине махал и орал "раися!раися!".
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07.09.2022 15:55 Ответить
Це не прапор. Це бутафорія.
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07.09.2022 16:10 Ответить
Слава Нації, пізда російській федерації. *****, що за прапор. Головне, що Балаклію відбили...
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07.09.2022 16:11 Ответить
Iдрицька дивізія) ідріттваюмать))
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07.09.2022 16:12 Ответить
Тепер підорицька.
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07.09.2022 16:19 Ответить
Как пафосно звучит, мародёр с краснознаменного орденоносного гвардейского полка. Аж гордость берет, туда же афицерская честь. Правда рабсеяне?
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07.09.2022 16:13 Ответить
кровавая красная ганчірка, ЗСУ ії спалять на кладвищі Красная площадь
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07.09.2022 16:18 Ответить
Насцять на кусок гівна негайно.
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07.09.2022 16:18 Ответить
Если я не ошибаюсь, орден Кутузова дают за действия в отступлении
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07.09.2022 16:19 Ответить
и только косоглазым!
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07.09.2022 20:41 Ответить
була дивізія - немає дивізії...СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ
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07.09.2022 16:21 Ответить
Давно эта дивизия была . Это не знамя разбитого соединения , а реквизит российского агитпропа . Копия знамени Победы .
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07.09.2022 16:28 Ответить
у мене дежа вю....я вже цей прапор бачив
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07.09.2022 16:24 Ответить
Ці прапори китайці наштампували міліонами штук, орки їх на будь-якій стіні вішають.
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07.09.2022 16:40 Ответить
Spaliti na Maydani
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07.09.2022 16:45 Ответить
**********
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07.09.2022 16:52 Ответить
Это не настоящее знамя дивизии,а китайская портянка.Нафига из такой новости делать громкую сенсацию.И настоящие знамя дивизий и полков в Украину никто не привезёт.Они находятся в местах постоянного дислоцирования.Тем более это не война у козломордых,а спецоперация.
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07.09.2022 17:13 Ответить
150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія

Личный Его Императорского Высочества принца Кирну четырех Золотых Знамен именной бомбовоз "Горный орел"! (с)
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07.09.2022 17:30 Ответить
Приятно читать тут в комментах руснявые пишут что это тряпка, бутафория. Дело вот в том, что федерасты так и всего своего откажутся. Приятно наблюдать. Скоро и от Путена откажутся.
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07.09.2022 17:53 Ответить
Прапор для москаля ніц не вартий. А червоний колір вони "шанують" як чужу пролиту кров, тобто як символ насилля.
Совíти cpaні, одним словом..
Їх прапóри - шмати мракобісся.
========
Це для українця стяг з рідною кров'ю воїнів на рідній землі - і символ і сила.
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07.09.2022 22:07 Ответить
а можно эту тряпку обменять на наших из плена ?
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08.09.2022 14:00 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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08.09.2022 17:17 Ответить
Цей прапор як і сама рашка КОПІЯ
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09.09.2022 14:05 Ответить
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