Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. ФОТО (обновлено)

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).

Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-офицер Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.

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Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Отметим, что захваченный флаг – это копия флага победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия презентуется в РФ как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.