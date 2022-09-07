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Атаки на авиабазы в Крыму - серия успешных ракетных ударов ВСУ, - статья Залужного и Забродского

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

саки

Авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов.

Об этом в общей статье заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Михаил Забродский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

В статье говорится, что главная особенность военного противостояния ВСУ с российскими войсками "является даже не существенным различием в численности сил и средств сторон в пользу россиян, а также не значительными пространственными показателями стратегической операции против Украины", а "решающей диспропорцией в способностях".

Генералы признают, что невозможно одновременно лишить противника столь существенного преимущества, но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность.

"Речь идет, конечно, о снабжении партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в материале.

В статье сказано, что подразумевается не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", - говорится в статье.

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Залужный и Забродский заявили, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - говорится в статье.
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Топ комментарии
+8
ракетних ударів....priznalis vse taki budem zhdati vskukareki ot rusni po etomu povodu
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07.09.2022 15:35
+8
В Криму кацапської воєнщини багато. Цілей більш ніж достатньо...
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07.09.2022 15:37
+8
Марченко відстояв Миколаїв, який готували до сдачі.
Кривонос зіпсував висадку десанту в Жулянах яку мабуть чекали на Банковій (або хотіли тікати а єдиний аеропорт поруч- зіпсовано).
Як не крути - все одно попсував Зеленим нерви
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07.09.2022 15:49
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ракетних ударів....priznalis vse taki budem zhdati vskukareki ot rusni po etomu povodu
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07.09.2022 15:35 Ответить
а що чекати? зараз подадуть на нас до ЄСПЛ..виграють його..признають геноцидрм і ми раїсі будемо сплачувати репарації..

театр абсурду тільки розпочався..
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07.09.2022 15:43 Ответить
nu vi i pesimistka....
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07.09.2022 15:45 Ответить
ні реалістка) була б песімісткою - втекла хоча б з Києва)
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07.09.2022 15:49 Ответить
В Криму кацапської воєнщини багато. Цілей більш ніж достатньо...
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07.09.2022 15:37 Ответить
а можна на біс???

раз так надцять..бо крисчанє шось мляво втікають..
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07.09.2022 15:40 Ответить
Михайло Забродський прорізався з тіні... Просто цікаво: з якої посади в ЗСУ?
Їх тільки двоє діючих нардепів безпосередньо воює: генерал Забродський та полковник Костенко.
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07.09.2022 15:41 Ответить
те що по сакському аеродрому вдарили ракетами було зрозуміло одразу - артилерійський полковник Жданов показав на пальцях

але вот якими ?
цікаво
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07.09.2022 15:43 Ответить
то петпрди вдало кинули

треба зберігати інтригу..а то зелене розпатякає у гундосику
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07.09.2022 15:44 Ответить
Боневтик уволил Марченко, Кривоноса и других АСОВ ‼️
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07.09.2022 15:45 Ответить
Марченко відстояв Миколаїв, який готували до сдачі.
Кривонос зіпсував висадку десанту в Жулянах яку мабуть чекали на Банковій (або хотіли тікати а єдиний аеропорт поруч- зіпсовано).
Як не крути - все одно попсував Зеленим нерви
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07.09.2022 15:49 Ответить
Боневтік звільняє тих людей у яких рейтинг перевищує його , бо вважає
себе найвеличнішим гавнокомандуючим в світі
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07.09.2022 17:11 Ответить
Боневтик уволил Марченко
А можно ссылочку?Ничего не нашёл об этом в гугле.
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07.09.2022 20:51 Ответить
як сказати все, не сказавши зайвого

респект
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07.09.2022 15:50 Ответить
Очень и очень крутая спецоперация, так что никто даже не понял как и что случилось.
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07.09.2022 17:18 Ответить
 
 