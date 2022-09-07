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"ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" предостерегают, что промедление ООН с расследованием теракта в Оленовке будет стоить жизни украинским военнопленным - защитникам "Азовстали"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Вчера исполнилось 40 дней от ужасного теракта в лагере для военнопленных в Оленовке, в результате чего погибли десятки украинских военнопленных. "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" подчеркнули, что до сих пор нет расследования этого преступления против человечества.

Заявления глав ООН и Международного комитета Красного Креста о том, что все это время их миссии до сих пор не могут пробиться к месту публичной казни военнопленных, свидетельствуют о том, что это преступление умалчивают, а украинские военнопленные находятся в смертельной опасности.

Жена военнопленного, председатель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" Наталья Зарицкая подчеркнула, что только через 25 дней после трагедии в Оленовке, а именно 22 августа, ООН создала группу по расследованию теракта в этой колонии. Генеральный секретарь ООН сообщил, что решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в Оленовке.

Но представитель генсека ООН заявил, что комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для визита представителей ООН. Трудно давать оценку этому заявлению, но мы понимаем, что создание комиссии без доступа к месту преступления не поможет добиться справедливости для украинских защитников, которые, находясь в плену, были коварно убиты и ранены", - отметила женщина.

Трагедия в Оленовке пролила свет на катастрофическую ситуацию с украинскими военнопленными, потому что, находясь под контролем России, они оказались вне международного гуманитарного права. Несмотря на то, что они более четырех месяцев находятся в плену, у них до сих пор нет необходимых медикаментов, средств личной гигиены, достаточного количества воды и пищи, и они голодают, несмотря на наступление холодов, отсутствует теплая одежда, местонахождение многих из них фактически неизвестно.

Жены и матери военных призвали не допустить реализации варварских замыслов российских террористов по поводу ужасных и несправедливых расправ над украинскими Героями, защищавшими свою родную землю и свой народ. Выходом из ситуации может стать освобождение украинских военнопленных, одновременный обмен всех на всех или экстракция военнопленных в третью страну.
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Азовці цій владі і не були потрібні...
Про який український Моссад вони мріють з такими розкладами...
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07.09.2022 15:35 Ответить
Тут глухий кут, поки що. Якбі московитам було на що міняти, то поміняли б. Надія тільки на ЗСУ і ССО.
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07.09.2022 15:45 Ответить
Зелёным не до Азовцев.Они озабочены паром,чтобы прийти на второй срок.Они их уже списали со счетов
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07.09.2022 15:47 Ответить
А хто буде в першу чергу розслідувати хто віддав наказ про здачу азовців, хто відповість за наказ?
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07.09.2022 15:47 Ответить
дружини і матері АЗОВців чекали своїх чоловіків і синів... тепер чекають вимагають відповіді

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07.09.2022 15:48 Ответить
этим самым ООН и Красный Крест показали,что в руководстве этих организаций люди,не соответствующие должностям. ООН и Красный Крест имеют широкие полномочия и возможности применить силовые действия,если уверения не имеют успеха..Что показало ООН ? Оно показало,что с 2008 года никто не собирается останавливать агрессию россии против соседних стран.Хотя ООН имеет возможность и даже ОБЯЗАННОСТЬ в таких случаях применить ВОЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ с правом применения силы...Похоже,"рыба сгнила с головы совсем" в ООН и Красном Кроесте,если за этим не стоит куда бОльшее- КОРРУПЦИЯ...
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07.09.2022 16:22 Ответить
В руководстве этих организаций сидят бабушки х#ла.
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07.09.2022 16:49 Ответить
ООН і Червоний Хрест наказ про вихід з Азовсталі не давали.
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07.09.2022 16:28 Ответить
В'язні з "Азову": питання без відповідей
https://www.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU
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07.09.2022 16:37 Ответить
 
 