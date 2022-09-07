"ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" предостерегают, что промедление ООН с расследованием теракта в Оленовке будет стоить жизни украинским военнопленным - защитникам "Азовстали"

Вчера исполнилось 40 дней от ужасного теракта в лагере для военнопленных в Оленовке, в результате чего погибли десятки украинских военнопленных. "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" подчеркнули, что до сих пор нет расследования этого преступления против человечества.

Заявления глав ООН и Международного комитета Красного Креста о том, что все это время их миссии до сих пор не могут пробиться к месту публичной казни военнопленных, свидетельствуют о том, что это преступление умалчивают, а украинские военнопленные находятся в смертельной опасности.

Жена военнопленного, председатель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ" Наталья Зарицкая подчеркнула, что только через 25 дней после трагедии в Оленовке, а именно 22 августа, ООН создала группу по расследованию теракта в этой колонии. Генеральный секретарь ООН сообщил, что решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в Оленовке.

Но представитель генсека ООН заявил, что комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для визита представителей ООН. Трудно давать оценку этому заявлению, но мы понимаем, что создание комиссии без доступа к месту преступления не поможет добиться справедливости для украинских защитников, которые, находясь в плену, были коварно убиты и ранены", - отметила женщина.

Трагедия в Оленовке пролила свет на катастрофическую ситуацию с украинскими военнопленными, потому что, находясь под контролем России, они оказались вне международного гуманитарного права. Несмотря на то, что они более четырех месяцев находятся в плену, у них до сих пор нет необходимых медикаментов, средств личной гигиены, достаточного количества воды и пищи, и они голодают, несмотря на наступление холодов, отсутствует теплая одежда, местонахождение многих из них фактически неизвестно.

Жены и матери военных призвали не допустить реализации варварских замыслов российских террористов по поводу ужасных и несправедливых расправ над украинскими Героями, защищавшими свою родную землю и свой народ. Выходом из ситуации может стать освобождение украинских военнопленных, одновременный обмен всех на всех или экстракция военнопленных в третью страну.