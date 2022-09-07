ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой недалеко от Голой Пристани, - ОК "Південь"
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Враг пытается удерживать занимаемые рубежи, одновременно нанося ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям Сил обороны, так и по мирным населенным пунктам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".
"В течение ночи Бериславский район Херсонщины обстрелян из тяжелой артиллерии, 5 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" выпущены по открытой местности в Баштанском районе Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.
Военные отмечают: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.
Подтвержденные потери врага составляют 30 рашистов и 2 боевые машины пехоты.
Также силы противовоздушной обороны сбили ударный вражеский вертолет К-52, который пытался атаковать наши позиции.
Также отмечается, что запасы боеприпасов врага уменьшены еще на 1 склад в Бериславском районе.
Однако, корабельная группировка врага в Черном море без изменений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет типа "Калибр", поэтому в ОК "Південь" напоминают, что нужно беспокоиться о своей безопасности.
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Це як мед для моїх вух.
Она:
-- Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
-- А женщины любят ушами.
-- Что?
-- Ушами женщины любят.
-- Чего?
-- Домой, говорю, иди, фригидная.
1 ч ·
По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.
Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.
Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.
При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.
В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
Зкріпно!