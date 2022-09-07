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ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой недалеко от Голой Пристани, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

навчання,зсу,британія

Враг пытается удерживать занимаемые рубежи, одновременно нанося ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям Сил обороны, так и по мирным населенным пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

"В течение ночи Бериславский район Херсонщины обстрелян из тяжелой артиллерии, 5 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" выпущены по открытой местности в Баштанском районе Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Военные отмечают: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

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Подтвержденные потери врага составляют 30 рашистов и 2 боевые машины пехоты.

Также силы противовоздушной обороны сбили ударный вражеский вертолет К-52, который пытался атаковать наши позиции.

Также отмечается, что запасы боеприпасов врага уменьшены еще на 1 склад в Бериславском районе.

Однако, корабельная группировка врага в Черном море без изменений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет типа "Калибр", поэтому в ОК "Південь" напоминают, что нужно беспокоиться о своей безопасности.
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Топ комментарии
+25
Дуже файно.
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07.09.2022 15:50
+19
Юрій Бутусов

1 ч ·

По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.

При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.

В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
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07.09.2022 16:12
+12
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07.09.2022 16:10
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Дуже файно.
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07.09.2022 15:50 Ответить
Бляха, треба якось дістати ті корита.
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07.09.2022 15:51 Ответить
думаєте ті БМП були скумбріями набиті? типу рахунок може бути збільшений?
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07.09.2022 15:55 Ответить
Та ні, я про корита, набиті "Калібрами".
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07.09.2022 16:01 Ответить
після війни замахаємось діставати
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07.09.2022 16:15 Ответить
Цікаво, чи баржа з ​​веслами чи педалями?
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08.09.2022 00:30 Ответить
змінили військову спеціальність на "підводник"... посмертно...
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07.09.2022 15:51 Ответить
вата у вас же є "Лошарік" (аналоговнєт) - так повилавлюйте соплємєнніков....
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07.09.2022 15:53 Ответить
Ихний командир тоже утонул...Или Вы другое имели ввиду?
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07.09.2022 15:57 Ответить
При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Джерело: https://censor.net/ua/n3365674
Це як мед для моїх вух.
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07.09.2022 15:54 Ответить
Кажуть там дуже добре прилетіло. « сапоги по річкі» - таке чув від місцевих.
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07.09.2022 16:14 Ответить
Он и она.
Она:
-- Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
-- А женщины любят ушами.
-- Что?
-- Ушами женщины любят.
-- Чего?
-- Домой, говорю, иди, фригидная.
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07.09.2022 17:07 Ответить
Блін ... крейсера " москва " з них не вийшло ....а як старались !
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07.09.2022 15:58 Ответить
Гарнюньо.
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07.09.2022 16:09 Ответить
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07.09.2022 16:10 Ответить
Юрій Бутусов

1 ч ·

По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.

При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.

В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
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07.09.2022 16:12 Ответить
Мне почему-то рыбок жалко, которые пострадали когда баржу топили (ирония) А вам?
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07.09.2022 16:12 Ответить
Зате ракам буде кайф.
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07.09.2022 16:16 Ответить
Черноморские крабы тоже ждут своего часа для пиршества
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07.09.2022 16:22 Ответить
Вони вже збираються до купи під кримським мостом.
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07.09.2022 17:03 Ответить
хорошо,если это только пристрелка новым оружием к "плавающим объектам" врага.Хочется надеяться,что вся акватория Чёрного моря с надводными и подводными суднами россии станет тиром для ВСУ и русским военным кораблям придётся прятаться только зарывшись в пляжный песок )
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07.09.2022 16:17 Ответить
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07.09.2022 16:20 Ответить

Зкріпно!
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07.09.2022 16:33 Ответить
И как они умудряются, прежде чем умереть, такие штуки склеевать? (недоумение
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07.09.2022 16:40 Ответить
Передсмертною діареєю.
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07.09.2022 17:05 Ответить
Как на море-океане тонет баржа с чуваками....
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07.09.2022 17:22 Ответить
V temu, - Katinai, якщо ти вже бaлт, вивчи латиську пісню наших друзів "Vėjeli pūsk, laivelį nešk"-Pūt Vėjini, - подуй вітер, неси човен
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08.09.2022 00:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ido3HgdiIzU
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08.09.2022 00:36 Ответить
 
 