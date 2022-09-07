После уничтожения складов боеприпасов РФ в Херсонской области ВСУ начали точечное поражение живой силы и техники оккупантов, - Бутусов

Самое болезненное для противника – это потери в личном составе, особенно сейчас, поскольку войска РФ комплектуют кадровые войска людьми без всякой подготовки.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По-настоящему важная новость из российского телеграм-канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ начали точечное поражение живой силы и техники".

Да, самое болезненное для противника – это потери в личном составе, особенно в расчетах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения – в России главная проблема это не железо, а отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. Большая Россия имеет гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и способных воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, так как приведет во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильственно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и понесут высокие потери; для снаряжения большой наземной армии: нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика", – объяснил журналист.

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По словам Бутусова, российские оккупанты вынуждены комплектовать кадровые войска, нанимая людей с улицы без подготовки на трехмесячные контракты.

"При ударах по российским позициям поражения расчетов, экипажей пушек и танков значительно более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение. В современной войне на истощение прежде всего истощается не экономика, а люди", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.