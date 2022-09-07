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После уничтожения складов боеприпасов РФ в Херсонской области ВСУ начали точечное поражение живой силы и техники оккупантов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Самое болезненное для противника – это потери в личном составе, особенно сейчас, поскольку войска РФ комплектуют кадровые войска людьми без всякой подготовки.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По-настоящему важная новость из российского телеграм-канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ начали точечное поражение живой силы и техники".

Да, самое болезненное для противника – это потери в личном составе, особенно в расчетах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения – в России главная проблема это не железо, а отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. Большая Россия имеет гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и способных воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, так как приведет во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильственно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и понесут высокие потери; для снаряжения большой наземной армии: нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика", – объяснил журналист.

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По словам Бутусова, российские оккупанты вынуждены комплектовать кадровые войска, нанимая людей с улицы без подготовки на трехмесячные контракты.

"При ударах по российским позициям поражения расчетов, экипажей пушек и танков значительно более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение. В современной войне на истощение прежде всего истощается не экономика, а люди", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

После уничтожения складов боеприпасов РФ в Херсонской области ВСУ начали точечное поражение живой силы и техники оккупантов, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+35
херсон то такое оказываеться ....там русню **** в хвост и в гриву на изюмском направлении аж шуба в трусы заворачиваеться)
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07.09.2022 16:47
+34
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07.09.2022 17:00
+19
- Мама, мама, мєня сбілі!
- Кто сьінок??
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!
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07.09.2022 16:41
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- Мама, мама, мєня сбілі!
- Кто сьінок??
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!
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07.09.2022 16:41 Ответить
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07.09.2022 16:58 Ответить
херсон то такое оказываеться ....там русню **** в хвост и в гриву на изюмском направлении аж шуба в трусы заворачиваеться)
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07.09.2022 16:47 Ответить
та кавуна їм в сраку, щоб штани не падали
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07.09.2022 16:56 Ответить
"...не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони." Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
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07.09.2022 16:54 Ответить
Зразу на пам'яті Азовці. Їх же треба визволяти. А тоді хоч що...
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07.09.2022 17:02 Ответить
там кроме азовцев еще дохрена других.... ((
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07.09.2022 17:23 Ответить
Звісно. Всіх до останнього.
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07.09.2022 17:25 Ответить
Брати в полон русоФашиків потрібно , бо наших в полоні у орків дуже
багато - це і військові і цивільні !!
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07.09.2022 17:24 Ответить
Саме так. Як би не хотілося зарити кацапів якнайшвидше у наші родючі ґрунти - Спочатку всіх бранців додому.
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07.09.2022 17:28 Ответить
кацапів - так, а лугандонських гнид - утилізувати.
на те гівно всерівно нікого не виміняєш...
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07.09.2022 18:08 Ответить
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07.09.2022 17:00 Ответить
От і пояснення останніх звітів ок Південь по знищенню техніки. За останню добу 15 !!! артсистем і 5 танків.
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07.09.2022 17:06 Ответить
В останньому пакеті від США було багато контрбатарейних радарів, це дійсно допомага зламати досить суттєву кількісну перевагу рашистів у артилерії.
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07.09.2022 17:16 Ответить
танчиков за вчера 20. Авиаразведка их выявляет, и что-то очень избирательно и одномоментно прилетает.
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07.09.2022 17:28 Ответить
******* особовий склад, техніку бажано трофеїти, бо з Леопардами по ходу напряг...
Слава ЗСУ!
Слава Нації Нескорених!
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07.09.2022 17:17 Ответить
Пішла війна на виснаження. Тут що першим скінчиться - в кацапляндії алкашня і дебіли чи в США снаряди.
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07.09.2022 17:32 Ответить
амери поновлюють виробництва ***********. а вибництво у амерів якраз є сильною стороною...
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07.09.2022 18:11 Ответить
рашка теж прискорює виробництво алкашні і дебілів. Тут вже хто кого....
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07.09.2022 18:35 Ответить
 
 