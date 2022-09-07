Россия расширила санкции против Евросоюза, обвинив в отказе "инвестировать в мир" в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия расширила список представителей институтов Европейского Союза и государств, входящих в его состав, которым запрещен въезд на российскую территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину.
Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".
Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".
Напомним, 6 сентября Еврокомиссия поддержала полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
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Безробітних мільйонів там поки ще немає. Хіба що сотні тисяч - та це тимчасове явище, жерти захочуть, підуть парашу чистити.
Техніка на металолом - так вони ж самі хотіли її утілізувати.
Сором на весь мир - так це їм не вперше. Радянський Союз був взагалі за залізним занавесом.
Так що з їхньої точки зору так - дійсно у них всьо нормально.
водкі нет, продавщіца лярва не дала безплатно.... теперь за водкой к ней ходіть не будем і пох что одін магазін на весь аул...... логіка десь така.....
есть такой фильм - тринадцатый воин.. в нем рассказывается о племени людоедов- вандалов которые делали набеги на скандинавские поселения - на шведские и норвежские поселения, эти вандалы если людей, были дикими и жестокими.. в реальной истории действительно существовало племя вандалов.. и даже сейчас используется тармин -вандализм.. то есть действия которым присуща дикая бессмысленная жестокость , сопровождающаяся разрушениями и убийствами.. вот эти вандалы и есть предки так называемых мокшей , живших в залесье... предки современных русских людоедов. эта грязь у них в крови.. они нелюди - генетически .издавна.. звериная злоба жестокость ненависть к другим народам насилие над детьми в том числе и сексуальное.. - они выродки.. и они заплатят за свои престпления.
Лекция историка А. Палия
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
Термин вандализм восходит к эпохе французской революции. Впервые применён Анри Грегуаром, епископом Блуа, к разрушению церковных ценностией революционерами в 1794. В параллель была взято разграбление племенем Вандалов Рима.
Что же, собственно, сделали тогда вандалы? Они приплыли из Карфагена (который за полтора десятилетия до этого взяли без единой жертвы с каждой из сторон) по просьбе вдовы убитого императора, которую насильно взял в жёны новый. Не жгли, не убивали, не разрушали: пограбили - не больше, чем другие - и уплыли.
Потеря была репутационной. Оказалось, что даже германское племя, которое вынужденно было бежать через всю Европу - от Балтийского Моря через Испанию в Африку - может без проблем взять Вечный Город. Поэтому им, конечно, приписали все возможные пороки и злодеяния. Ничего не напоминает?
Ах да, как я уже сказал, исконные земли вандалов находились на территории современной Литвы и Польши; соответственно их потомки растворились в населении современноых Туниса, Алжира и Ливиии говорят в основном на арабском. Начало переселения вандалов произошло за три столетия до начала эпохи викингов.
КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
пришло время изучить психотип московита
Та таки цікаво - чи плачуть вони чи сміються від таких "санкцій"
Але її поява добрий знак - нема що заявити по-суті
Бгххааа , ***** **** дегенераты
Но ЗСУ успешно работает над тем, чтобы расширить её булки.