Не можем исключать втягивание ведущих стран в "ограниченный" ядерный конфликт, - Залужный и Забродский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На сотрудничество с партнерами и предоставление Украине оружия влияют два фактора: ошибочные представления о масштабах российско-украинской войны и угроза применения, при определенных обстоятельствах, Россией тактического ядерного оружия.
Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .
По мнению авторов, два вышеупомянутых фактора оказывают влияние на принятие соответствующих решений, сроки и объемы поступлений помощи.
Что касается первого, то современному поколению, миру и европейцам прежде всего трудно представить себе в реальности боевые действия как во времена Второй мировой войны.
"А ежедневные расходы боеприпасов ВСУ, например, артиллерийских снарядов в расчете на одну пушку, в среднем втрое превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во время Первой мировой войны. С учетом продолжительности войны и перспектив на кампанию 2023 года, вряд ли эти показатели будут уменьшаться" , – говорится в статье.
Поэтому, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию, она нуждается и требует значительных материальных ресурсов и денежных затрат.
"Но нельзя игнорировать угрозу, которая появится для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны", - убеждены авторы.
Следует вернуться к источнику российской уверенности, то есть к безнаказанности:
- любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира;
- ведь начиная с этого момента Россия станет не только угрозой для мирного сосуществования Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом мирового масштаба.
Авторы убеждены, что именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Ведь только полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для того, чтобы ВСУ нанесли поражение вооруженным силам России и прекратилась война внутри Европы.
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Світова спільнота давала Києву 72 години.
Світові було не вигідно навіть допускати цей конфлікт, але він у розпалі.
Я, особисто, сподіваюся на програму схожу до тої що була на початку 90-х. Тільки тоді цу була нафта в обмін на окорочка, а цього разу світова спільнота захоче віміняти ядерну дубину. Але так само на харчі. До цього часу ще далеко.
Чого за точку відліку не брати 2010 (Харківські угоди), чи 2004 (отруєння Ющенка агентом ФСБ), чи збитий над Чорним морем лайнер (після цього Кучма втратив можливість проводити зовнішню політику)?
І так можна добратися до петра першого, за якого анти-український рух вперше набрав чітких обрисів, цілей і масштабів.
Тому не крапка. Навіть не кома.
@cynicarea
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13 ч
Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
Учитывая качество нынешних мировых правителей, может, это и правильно.
"на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления"
Ніякого зв'язку між площею черноземів та знищенням людства нема.
Не треба тут транслювати мантру зебілів, що Україна годує пів світу.
Доречі, в деяких нормальних країнах врожайність з га в рази більша ніж у нас,
а наявність/відсутність чернозенмів була суттєвим фактором років так 60-70 тому.
"Учитывая качество нынешних мировых правителей"
Стародавня мудрість в подібних випадках радить - почни з себе.
В нашому випадку - з нашої прАХВесійної влади, а не з закидонів та хотєлок до керівників інших країн.
Навіть ФРН, до якої є багато питань, надала нам допомоги більше, ніж весь оборонний бюджет 2021 р., а на що було з бюджету витрачено значно більше нагадати?
Тут что-то не сходится, потому что Ваши аргументы имеют смысл.
Сказочные, те кто пишет про всякие ядерные зимы, апокалипсисы и прочий бред.
Опять же мировые ядерные арсеналы позволяют уничтожить все живое планете - n-число раз. (уже подсчитали). Так что, опять не сказки.
Вообще люди кукухой уехали на этом ЯО. Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине.
Кстати а сколько скажем 17ти килотонных боеголовок типа как на Хиросиму (хотя это уже не тактическое ЯО, но само понятие ТЯО очень расплывчастое) надо было жахнуть по Марику, что бы привести его в такое состояние? А, земля б разверглась и Марика не стало бы? Подсказка - с десяток мало будет.
И что там с Нагасаки? Туда ж толстячка больше 20кт скинули, но что то количество жертв копирует Хиросиму, ни одной книги, ни одной документалки только про Нагасаки, нихера нет.... Только про Хиросиму. Странно, не кажется?
Иди учи физику и математику.
А это "иди учи физику и математику" - этим вообще все сказано. Вы - кацап, сударь.
За сим, позвольте откланяться.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
я думав, мо знову якась зеленожопа чмоня прилипла...
А от, кому, і який, думаю, буде видно.
А народні обранці, без яких, до речі, поки за Конституцією ніяк, бувають різні.
Є бойові генерали, є фотографи і няні.
Думаєте, всі в одному ряду?