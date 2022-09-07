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Не можем исключать втягивание ведущих стран в "ограниченный" ядерный конфликт, - Залужный и Забродский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

На сотрудничество с партнерами и предоставление Украине оружия влияют два фактора: ошибочные представления о масштабах российско-украинской войны и угроза применения, при определенных обстоятельствах, Россией тактического ядерного оружия.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .

По мнению авторов, два вышеупомянутых фактора оказывают влияние на принятие соответствующих решений, сроки и объемы поступлений помощи.

Что касается первого, то современному поколению, миру и европейцам прежде всего трудно представить себе в реальности боевые действия как во времена Второй мировой войны.

"А ежедневные расходы боеприпасов ВСУ, например, артиллерийских снарядов в расчете на одну пушку, в среднем втрое превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во время Первой мировой войны. С учетом продолжительности войны и перспектив на кампанию 2023 года, вряд ли эти показатели будут уменьшаться" , – говорится в статье.

Поэтому, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию, она нуждается и требует значительных материальных ресурсов и денежных затрат.

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"Но нельзя игнорировать угрозу, которая появится для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны", - убеждены авторы.

Следует вернуться к источнику российской уверенности, то есть к безнаказанности:

- любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира;

- ведь начиная с этого момента Россия станет не только угрозой для мирного сосуществования Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом мирового масштаба.

Авторы убеждены, что именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Ведь только полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для того, чтобы ВСУ нанесли поражение вооруженным силам России и прекратилась война внутри Европы.
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Топ комментарии
+9
Там еще и Марченко, Муженко и Кривонос. А вы думали Боневтик будет асфальтом страну защищать, а не опытные боевые генералы?
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07.09.2022 18:12
+9
Так Забродський теж генерал, герой Украіни з великим боівим досвідом, воював ще з 2014 року.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
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07.09.2022 18:14
+6
Уголок циника

@cynicarea

·

13 ч

Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
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07.09.2022 17:27
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Отже, як і передбачалося, ця заворуха буде довгою.
Як би не хотілося українцям пришвидшити події, московію будуть душити повільно і без різких рухів. Як вибухівку робирати
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07.09.2022 17:13 Ответить
Прокинься.ця "заворуха"йде дув'ятий рік!!!
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07.09.2022 18:13 Ответить
І де я маю побачити протиріччя й прокинутися?
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07.09.2022 18:18 Ответить
Прокидайся,тому що навіть Югославськи війни тривали 10ять років.Це найдовший термін ******** війн.Ше рік буде параша кусатись але не завбільшки.Бо світова підтримка нас зростає у в них зріє внутрішний конфлікт,навіть серед війскових.
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07.09.2022 20:59 Ответить
Югославія має кордон з московією? Порівняння не коректне
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07.09.2022 22:00 Ответить
До чтого тут кордони с цапами?А вам довожу,що довгої війни не допустить світова спільнота.Тому,що це не вигідно перш за все Світові!******* війна з її зброєю дуже великої руйнівної сили,це вам не окопна Першої Світової!
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07.09.2022 23:09 Ответить
Кордон з лаптєстаном - логістика.
Світова спільнота давала Києву 72 години.
Світові було не вигідно навіть допускати цей конфлікт, але він у розпалі.

Я, особисто, сподіваюся на програму схожу до тої що була на початку 90-х. Тільки тоді цу була нафта в обмін на окорочка, а цього разу світова спільнота захоче віміняти ядерну дубину. Але так само на харчі. До цього часу ще далеко.
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08.09.2022 09:48 Ответить
Ти дев'ять років жив так само,як останні шість місяців?
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07.09.2022 20:56 Ответить
Яке має значення як я жив вчора.чи пив року тому?Агрессія (читай війскове вторгнення)кацапів почалося з 14надцятого.Крапка!Зараз пік цієї агрессії!Та вона не припинялась с того самого 14надцятого,Чи ти маєш інше розуміння стасовно цього?
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07.09.2022 23:21 Ответить
>війскове вторгнення)кацапів почалося з 14надцятого.Крапка!

Чого за точку відліку не брати 2010 (Харківські угоди), чи 2004 (отруєння Ющенка агентом ФСБ), чи збитий над Чорним морем лайнер (після цього Кучма втратив можливість проводити зовнішню політику)?
І так можна добратися до петра першого, за якого анти-український рух вперше набрав чітких обрисів, цілей і масштабів.

Тому не крапка. Навіть не кома.
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08.09.2022 09:55 Ответить
Уголок циника

@cynicarea

·

13 ч

Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
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07.09.2022 17:27 Ответить
"Ограниченная ядерная война" на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления.
Учитывая качество нынешних мировых правителей, может, это и правильно.
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07.09.2022 17:30 Ответить
А які світові правителі були якісні?
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07.09.2022 17:54 Ответить
Vladyslav Novikov

"на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления"
Ніякого зв'язку між площею черноземів та знищенням людства нема.
Не треба тут транслювати мантру зебілів, що Україна годує пів світу.
Доречі, в деяких нормальних країнах врожайність з га в рази більша ніж у нас,
а наявність/відсутність чернозенмів була суттєвим фактором років так 60-70 тому.

"Учитывая качество нынешних мировых правителей"
Стародавня мудрість в подібних випадках радить - почни з себе.
В нашому випадку - з нашої прАХВесійної влади, а не з закидонів та хотєлок до керівників інших країн.
Навіть ФРН, до якої є багато питань, надала нам допомоги більше, ніж весь оборонний бюджет 2021 р., а на що було з бюджету витрачено значно більше нагадати?
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07.09.2022 18:54 Ответить
Как далекий от с\х человек, у меня к Вам один вопрос - если Украина так ни на что не влияет, то почему в нее вцепились мертвой хваткой?
Тут что-то не сходится, потому что Ваши аргументы имеют смысл.
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07.09.2022 19:25 Ответить
Ой какой бред сумасшедшего! Какие черноземы? Какое человечество? Да даже если все тактическое и стратегическое по Украине жахнут, то все равно это и то не "испепелит" всю Украину. Да даже если впринципе весь ядерный арсенал всех держав включая США, Китай и ВБ, то этого маловато для такой большой страны как Украина...

Сказочные, те кто пишет про всякие ядерные зимы, апокалипсисы и прочий бред.
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07.09.2022 19:27 Ответить
Вообще-то если взорвать мировые ядерные арсеналы в одной точке , то планета сменит орбиту, так что, это не сказки.
Опять же мировые ядерные арсеналы позволяют уничтожить все живое планете - n-число раз. (уже подсчитали). Так что, опять не сказки.
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07.09.2022 19:31 Ответить
Это из какого фентези? Та вообще мировых ядерных запасов не хватит что бы уничтожить все живое в Херсонской и Запорожской области лол. Это кто считал? Старые байки со времен холодной войны? Аля для сдерживания? И тогда физики ржали в голосину от бреда, хотя мировых ядерных запасов было в 20 раз больше. В ДВАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ в 60 году.

Вообще люди кукухой уехали на этом ЯО. Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине.
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07.09.2022 19:47 Ответить
" Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине" - вот тут вы и спалились, товарищ майор.
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07.09.2022 20:22 Ответить
Она тогда развалится за 2 недели, жертв будет в 1000 раз меньше чем за следующие 2 - 3 года, ну походу они это шарят и не пальнут. Да, может конечно какая то военская часть будет уничтожена, либо какой то небольшой гарнизон, но это не сравнимо с теми потерями, которые мы еще понесем.

Кстати а сколько скажем 17ти килотонных боеголовок типа как на Хиросиму (хотя это уже не тактическое ЯО, но само понятие ТЯО очень расплывчастое) надо было жахнуть по Марику, что бы привести его в такое состояние? А, земля б разверглась и Марика не стало бы? Подсказка - с десяток мало будет.

И что там с Нагасаки? Туда ж толстячка больше 20кт скинули, но что то количество жертв копирует Хиросиму, ни одной книги, ни одной документалки только про Нагасаки, нихера нет.... Только про Хиросиму. Странно, не кажется?

Иди учи физику и математику.
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07.09.2022 20:57 Ответить
Ваше поверхностно-снисходительная манера общения выдает, как бы сказать,... - "понтореза". Грамматика - "военская" вместо воинская, ну и т.д.
А это "иди учи физику и математику" - этим вообще все сказано. Вы - кацап, сударь.
За сим, позвольте откланяться.
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07.09.2022 21:01 Ответить
Ну по теме слился ж. Так что давай дасвидания.
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08.09.2022 02:38 Ответить
Там еще и Марченко, Муженко и Кривонос. А вы думали Боневтик будет асфальтом страну защищать, а не опытные боевые генералы?
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07.09.2022 18:12 Ответить
мене більше турбує, чи Залужного ніхто не підсижує...
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07.09.2022 18:27 Ответить
Вряд-ли. Запад дал понять Боневтику, что доверяет Залужному гораздо больше всей зеленой шоблы и его авторитет даже не обсуждается.

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07.09.2022 22:49 Ответить
Так Забродський теж генерал, герой Украіни з великим боівим досвідом, воював ще з 2014 року.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
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07.09.2022 18:14 Ответить
ну тоді зрозуміло.
я думав, мо знову якась зеленожопа чмоня прилипла...
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07.09.2022 18:24 Ответить
Зебанутый?
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07.09.2022 18:40 Ответить
А чим Забродський тобі, хеер, не догодив?
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07.09.2022 21:00 Ответить
Стаття, написана під час війни двома генералами, це, безумовно, якійсь посил.
А от, кому, і який, думаю, буде видно.
А народні обранці, без яких, до речі, поки за Конституцією ніяк, бувають різні.
Є бойові генерали, є фотографи і няні.
Думаєте, всі в одному ряду?
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07.09.2022 21:56 Ответить
Зелений іпанат, пішовмна#уй
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09.09.2022 08:48 Ответить
Що б там далі не казали нам наші партнери(чи усілякі там обсє-оон та інша непотрібна шолупонь) про "біз'ядєрнийстатус" - після нашої Перемоги над парашею УКРАЇНА ПОВИННА БУДЬ-ЩО ПОВЕРНУТИ СВІЙ ЗАКОННИЙ СТАТУС ЯДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ!!! Принаймі тактичного ядерного потенціалу і засобів доставки радіусом до 5-7 тисяч кілометрів. Досить з нас довбаних "будапештів", "мінськів" та іншого подібного лайна!! Чому Пакистан, Індія чи той самий Ізраїль(який хоч і не заявляв офіційно про свій ядерний статус та таки давно має його)можуть мати засоби ядерного стримування - а нам ніяк ніззз-ззяя??!🤔
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07.09.2022 18:36 Ответить
Ядерна зброя запорука миру... тільки довбні цього не розуміють... Ядерна зброя має бути в усіх чи в нікого... Якщо ми вступимо в НАТО, то ми як країна НАТО матимемо ядерний захист від наших партнерів... Тоту росія має погодитися на вивід своїх військ з усіх окупованих територій та до репарацій, і до вступу України в НАТО. Інакше миру не буде...
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07.09.2022 19:22 Ответить
 
 