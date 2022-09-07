Не можем исключать втягивание ведущих стран в "ограниченный" ядерный конфликт, - Залужный и Забродский

На сотрудничество с партнерами и предоставление Украине оружия влияют два фактора: ошибочные представления о масштабах российско-украинской войны и угроза применения, при определенных обстоятельствах, Россией тактического ядерного оружия.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .

По мнению авторов, два вышеупомянутых фактора оказывают влияние на принятие соответствующих решений, сроки и объемы поступлений помощи.

Что касается первого, то современному поколению, миру и европейцам прежде всего трудно представить себе в реальности боевые действия как во времена Второй мировой войны.

"А ежедневные расходы боеприпасов ВСУ, например, артиллерийских снарядов в расчете на одну пушку, в среднем втрое превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во время Первой мировой войны. С учетом продолжительности войны и перспектив на кампанию 2023 года, вряд ли эти показатели будут уменьшаться" , – говорится в статье.

Поэтому, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию, она нуждается и требует значительных материальных ресурсов и денежных затрат.

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"Но нельзя игнорировать угрозу, которая появится для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны", - убеждены авторы.

Следует вернуться к источнику российской уверенности, то есть к безнаказанности:

- любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира;

- ведь начиная с этого момента Россия станет не только угрозой для мирного сосуществования Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом мирового масштаба.

Авторы убеждены, что именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Ведь только полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для того, чтобы ВСУ нанесли поражение вооруженным силам России и прекратилась война внутри Европы.