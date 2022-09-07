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В России назвали 4 ноября "правильной и символической" датой для "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Так называемое голосование на оккупированных территориях Украины "правильно и символично" провести в День народного единства РФ – 4 ноября.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, заявил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета федерального собрания РФ Андрей Турчак.

Следует отметить, что возможную дату "референдумов" российские оккупационные власти уже неоднократно переносили.

Украина и Запад сомневаются, что такие голосования вообще реально провести и не собираются признавать их.

Напомним, российские оккупанты планировали провести "референдумы" еще весной. Впоследствии дату перенесли на 11 сентября 2022 - день общероссийского голосования.

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Теперь, например, псевдореферендум во временно захваченных городе Волчанске и пгт Большой Бурлук в Харьковской области планируют провести 20 октября.

У жителей оккупированных территорий будут два варианта для выбора: "присоединение к РФ" или "автономная независимость освобожденных территорий".

Разведка Украины отслеживает процессы подготовки к "референдуму" на оккупированных территориях. Там говорят, что процессы почти завершены.
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Топ комментарии
+16
все одно коли голосувати то будуть ЗСУ.....
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07.09.2022 18:19
+15
Є варіант приєднати приєднальків до клубу "200".
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07.09.2022 18:23
+15
А шо случілось з 11 вересня? Краще переносьте рехверендуми на кілька років вперед. Там або п*зди отримаєте, що буде не до рехверендумів, або чемоданний сруль сдохне, або рашка розвалиться.
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07.09.2022 18:25
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все одно коли голосувати то будуть ЗСУ.....
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07.09.2022 18:19 Ответить
Є варіант приєднати приєднальків до клубу "200".
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07.09.2022 18:23 Ответить
Кацапня,нах... - це туди
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07.09.2022 18:24 Ответить
А шо случілось з 11 вересня? Краще переносьте рехверендуми на кілька років вперед. Там або п*зди отримаєте, що буде не до рехверендумів, або чемоданний сруль сдохне, або рашка розвалиться.
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07.09.2022 18:25 Ответить
Що додає оптимізму: в Криму вони 3 рази прискорювали "референдум", а тут вже 2-й чи 3-й раз навпаки відтерміновують - мабуть щось пішло не так...
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07.09.2022 18:27 Ответить
слепой сказал - увидим...
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07.09.2022 18:26 Ответить
Сама скрєпна дата - 31 вересня
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07.09.2022 18:28 Ответить
Не ,2 мая Одесса
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07.09.2022 18:40 Ответить
Якщо нададуть ATACAMS та других "плюшок" і побільше, то наші ЗСУ проведуть 4 листопадп референдуми в Белгороді, Воронежі і Ростові за повернення в рідненьку Україну.
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07.09.2022 18:31 Ответить
Спасіба, нам такого щастя не треба. Ми зі своєю ватою не знаєм що робити.
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07.09.2022 19:04 Ответить
Цей день руского єдінства в Росії давно прозвали "Дньом руского фашиста", бо в цей день в них по всіх містах проходили зігуючі марші зі сватиками - лімонііці, баркашовці, РОН, РОНС та інші фашистські партії росіян.
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07.09.2022 18:36 Ответить
3 листопад ******* артиллерией по тем пунктам и посмотрим на следующий день какая будет явка " Наваросов"
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07.09.2022 18:39 Ответить
Судя по последним событиям - в Белгороде.
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07.09.2022 18:40 Ответить
Лучше готовьтесь к правильному и символичному *******, росиянчеги!
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07.09.2022 18:52 Ответить
Я вважаю, що це досить розумна думка. Голосування на територіях тимчасово окупованих територіях Брянської, Курської і Ростовської областях. І про Воронеж не забуваємо
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07.09.2022 19:12 Ответить
Ой, а шо то сталося із квітнем, травнем, вереснем, жовтнем? То вже б якось «апрєдєлілісь». А то риєтеся, як бомж на смітнику, в календарі, чорнокнижникі х&єві, все одно вам 3,14зда з вашими планами у@бачнимі
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07.09.2022 19:36 Ответить
*******#е 🐽💩кацапское - ХЕР ВАМ 💥💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥☠️☠️☠️‼️
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07.09.2022 19:40 Ответить
Нам потрібно ще більше натівської зброї і обслуги-військових, яка вміє працювати з нею. Ще більше снарядів та ракет. І ракети потрібні, які до Уралу достануть, не те що до мокші.

Саме так, і саме таку зброю просять Байдена, Лізу та інших очільників країн НАТО генерали Залужний і Забродський в своїй статті
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07.09.2022 19:42 Ответить
Черные пакеты для бюлетнорков завезли или подсобить?
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07.09.2022 19:42 Ответить
Забавно, что даже в фейковых референдумах, реальное голосование в которых никак не повлияет на результат, оккупанты по сути никакого выбора не предоставили, ибо пункта "остаться в составе Украины" там нет в принципе.
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07.09.2022 19:45 Ответить
Щось то ситуація нагадує рюзький раскас про хлопчика який жартома у лісі волав: - Вовки, вовки! До нього раз прибігли на допомогу, другий… Але коли дійсно на хлопчика напали вовки, то вже на допомогу ніхто не прибіг, залишилися від хлопчика самі кістки. - Референдум, референдум!!! Вже всіх за@бали з тим референдумом, нах… він кому буде вср*вся, й 10 відсотків, що є, не голосуватимуть.
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07.09.2022 19:47 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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07.09.2022 20:20 Ответить
Завдати потужних ударів по скопиченю прокацапського мотлоху який прийде голосувати на"референдуми",щоб жодної падли не залишилося живою.
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07.09.2022 20:37 Ответить
Навіть якщо уявити, що вони провели ці рехферендуми - нуотшобишо (с)? Намалюють, що "всєзарасійю" і... від чого це кого що куди й як, га? Кацапи усі ці роки багато чого казали про Крим після рехферендуму - натомість отримали рекордну врожайність бавовни. Навіть їхня пряма з вуха до вуха ізвіліна мала б висновки зробити, що воно не спрацює
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07.09.2022 20:39 Ответить
 
 