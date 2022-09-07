НАБУ и САП сообщили "слуге народа" Трухину о подозрении в попытке подкупа полицейских

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

7 сентября 2022 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

По версии следствия, в августе 2021 года народный избранник предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским в размере 150 тысяч без указания денежной единицы за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование указанного факта начато 2 февраля 2022 года Генеральным прокурором на основании материалов журналистского расследования.

Фамилию нардепа НАБУ не сообщает, но судя по представленным подробностям дела речь идет о "слуге народа" Александре Трухине.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.