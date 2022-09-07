РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14794 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 036 49
НАБУ (4031) САП (1948) Слуга народа (2547) Трухин (145)

Нардеп Трухин просит приостановить свое членство в "Слуге народа" на период расследования НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

трухін

Народный депутат Александр Трухин обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой приостановить свое членство во фракции на период расследования НАБУ по нему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в фейсбуке.

"Сегодня получил от САП подозрение в одном из эпизодов ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе. На вручение подозрения я явился добровольно... Даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях... А для того, чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды, обращаюсь к главе фракции Давиду Арахамии с просьбой приостановить мое членство во фракции "Слуга народа" на период расследования", - написал Трухин.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Читайте также: "Слуга народа" Красов на скорости под 200 км/ч попал в ДТП в Житомирской области, - СМИ

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Нардеп Трухин просит приостановить свое членство в Слуге народа на период расследования НАБУ 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Какой крістальна чєсний і благародний чєлавєк...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:16
+20
Воно просто лайно бо знає що винний але клеїть дурня бо за дурнів має всю країну...Мерзенний покидьок...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:26
+16
що цікаво, він каже про ДТП, але не каже про справу, за якою його тягнуть на допити - за хабар
показать весь комментарий
07.09.2022 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Його Членство пан Обтрухін...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:16 Ответить
Треба Зермака призупинити
показать весь комментарий
07.09.2022 19:36 Ответить
Тераз у світовому тренді - "висловити стурбованість".
)
показать весь комментарий
07.09.2022 19:58 Ответить
Какой крістальна чєсний і благародний чєлавєк...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:16 Ответить
mog bi sam po sobstvennoi voli esho v sizo otpravitsa - posidetj poka razsledujut
показать весь комментарий
07.09.2022 19:18 Ответить
Воно просто лайно бо знає що винний але клеїть дурня бо за дурнів має всю країну...Мерзенний покидьок...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:26 Ответить
"М: Во-первых, Рафик был полностью невиновным
Х: Очень интересно,
(М: очень интересно) а почему, почему вы решили, что он невиновен абсолютно?
М: Во-первых, он приехал, нам все рассказал, и выяснилось, что ваабще невиновный он. Ваабще Рафик чистой воды невиновный.
Х: Невиновный?
М: Крайней степени невиновный..! "
арахамієй кляньоцца!
показать весь комментарий
07.09.2022 19:48 Ответить
Судячи по всьому пообіцяли відмазати,
інших причин таких дій цього нахабного зебіла не спостерігається.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:57 Ответить
А хто ж буде замість Трухіна зелене бабло слугам народу заносити?
показать весь комментарий
07.09.2022 22:17 Ответить
*****
показать весь комментарий
07.09.2022 19:19 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 19:20 Ответить
а членство - це якось зв'язане із половим х*єм?
показать весь комментарий
07.09.2022 19:23 Ответить
Ну да взяток на ДТП полиции не предлагал - камеры врут.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:24 Ответить
Чому б це йому хабар давати, якщо він і за кермом не був. Просто по лісу ходив...
показать весь комментарий
07.09.2022 20:19 Ответить
що цікаво, він каже про ДТП, але не каже про справу, за якою його тягнуть на допити - за хабар
показать весь комментарий
07.09.2022 19:27 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
07.09.2022 19:40 Ответить
Куди це ти, трухін? А хто буде голосувати в Раді за будівництво шляхів? Ми ж без високоякісних, швидкісних шляхів під час війни аж ніяк не обійдемось! А простим поліціянтам по 150 тис. хто роздавати буде? Не дуркуй, залишайся; без тебе -- ніяк!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 19:28 Ответить
Трухенман, тебе не членство в СН надо приостановить, а вообще дышать воздухом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 19:28 Ответить
Відправте цього дрища вже на передок кудись. Заї-ли з ним носитис
показать весь комментарий
07.09.2022 19:33 Ответить
И кто же теперь будет держать партийную кассу ?
показать весь комментарий
07.09.2022 19:34 Ответить
ДБР допустило ошибку, нужно было водителя просить не ДТП на себя взять, а попытку дачи взятки. Тогда бы НАБУ к трухину бы и не дотянулось. А, вообще, самое интересное в этом деле, это, конечно роль мвд и дбр.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:38 Ответить
На відео взятку дає Трухін. Тому дуже важко буде пояснити навіть самим упоротим сєктантам, що то був водій перевдягнутий в Трухіна, бо Трухін уволілся із дєпутатов єщо год назад
показать весь комментарий
07.09.2022 19:47 Ответить
Так секундочку. Тут же секта зеленого бариги-мародера розповідала, що Трухіна виключили з партії єщьо за год до виборов. А тепер тіки "пріостановіть"?
показать весь комментарий
07.09.2022 19:39 Ответить
НУ ***, виключили. А потім абратно включили. Як лампочку. Шо ж ви такі...
показать весь комментарий
07.09.2022 19:41 Ответить
як анекдот про гаїшників- мігаєт - нє мігаєт )
показать весь комментарий
07.09.2022 19:55 Ответить
Може хоч одного прищучат.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:42 Ответить
Не можна чіпать Трухіних, Єрмаков, Старухов і інше гімно. Атопутіннападьот.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:44 Ответить
Нам би до влади якихось варягів чи гауляитера а то якось тривожно.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:50 Ответить
а це передбачено законодавством, якшо ні - тільки виключити, як перегорілу лампочку і хай зимує в лісі
показать весь комментарий
07.09.2022 19:47 Ответить
"Вся та ******* яка сидить у верховрій раді, то все має бути стріляне і ********!Андрій Кузьменко (Скрябін), Заповіт.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:55 Ответить
Що цікаво, патріот Кузьма не хотів стріляти та пи@@@ти антиукраїнську зРаду Яника-Собачника-Чечетова. А Раду 2014-2019, яка захищала Україну та українську мову, так він дуже хотів стріляти та пи@@@ти.
Є підозра, що і нинішня зРада арахамій-трухіних-бужанських-клочків його би влаштовувала.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:08 Ответить
Купи гумову кулю та застрілся!
показать весь комментарий
07.09.2022 20:53 Ответить
Ти не дострелився, але травма голови очевидна.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:01 Ответить
Да но це він казав у 2017.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:08 Ответить
рада 2017 року також не без гріха, згадайте лише Розенблата, покараний він?
показать весь комментарий
07.09.2022 20:16 Ответить
Влада самии сильнии наркотик.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:20 Ответить
як появиться Евгений Шевченко або ж під іншим ІD Евгений Шевченко 24c54084 тут - запитай його, чому він неякісно зробив свою провокацію хабаря, так, що в суді його не змогли засудити.
показать весь комментарий
08.09.2022 09:25 Ответить
Хитрожопость у зеленых не отнять,талант,сухими из любого говна выныривать!
показать весь комментарий
07.09.2022 19:59 Ответить
А що, невже з лісу вийшов?
показать весь комментарий
07.09.2022 20:15 Ответить
Так він із лєсу вийшов - був сиииильний мороз...
показать весь комментарий
07.09.2022 22:22 Ответить
А юрченка ще хтось пам'ятає
показать весь комментарий
07.09.2022 20:49 Ответить
И где же этот "честный" волонтерил. Не подскажете? Наверное там где и Юзик с Лысым
показать весь комментарий
07.09.2022 20:49 Ответить
дешевый спектакль...
показать весь комментарий
07.09.2022 21:12 Ответить
Зелені днржать українців за ідіотів.
показать весь комментарий
07.09.2022 22:08 Ответить
Это самый чест ный поц из зелёной команды. Отвечаю.
показать весь комментарий
07.09.2022 22:13 Ответить
Ну нах, прямо політичне харакірі😀
показать весь комментарий
07.09.2022 22:39 Ответить
 
 