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Новости ОбществоВойна в Украине
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санкции (10616) СБУ (18682) таможня (1916)

СБУ предотвратила усиление влияния РФ на работу таможенных органов Украины: 24 таможенника отстранены от должностей

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

митниця,мито

Речь идет о прекращении незаконного сотрудничества должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в санкционный список контрабандистов согласно Указу президента Владимира Зеленского от 21.04.2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один - румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.

Большинство подсанкиционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц.

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"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. В настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
Це как судді, 100% зрадники, хабарники та колаборанти.
Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
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07.09.2022 19:45
+7
Та курва, якій окупанти обіцяли посаду міністра освіти за співпрацю, що вийшла під заставу 500к гривень, перетнула кордон з Угорщиною!
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07.09.2022 19:47
+6
СБУ: "Ето наша корова і ми её доім !"
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07.09.2022 19:41
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А купи бабла коштовностей... мабуть не знайшли...
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07.09.2022 19:38 Ответить
Привів туди нових літс які виявились кротами. Призначав аби кого. Дуже цікаво.
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07.09.2022 19:41 Ответить
СБУ: "Ето наша корова і ми её доім !"
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07.09.2022 19:41 Ответить
Це как судді, 100% зрадники, хабарники та колаборанти.
Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
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07.09.2022 19:45 Ответить
Кожен з цих гандонів, що отримав призначення на вищу посаду за президентства януковоща, а також судді у справах проти Майдану, повинні бути звільнений з позбавленням права обирати, обиратися, працювати на державній службі, отримувати пенсійне забезпечення, усі види льгот.
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07.09.2022 21:25 Ответить
Та курва, якій окупанти обіцяли посаду міністра освіти за співпрацю, що вийшла під заставу 500к гривень, перетнула кордон з Угорщиною!
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07.09.2022 19:47 Ответить
зараз підозра-напоять какавою і на ментовскому бобіку по домах розвезуть з вибаченнями
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07.09.2022 19:47 Ответить
бєз лінтінанта Баканава ані би ні смаглі!
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07.09.2022 19:50 Ответить
Так самий головний контрабандист єрмак ??? Невже його відсторонили?
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07.09.2022 19:53 Ответить
Наумов где? что значит крыша сьехала
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07.09.2022 19:56 Ответить
Усиление?
Да у нас и так таможня и погранцы как решето..... Можно ярды вывозить..... И толпами преступникам сбегать
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07.09.2022 20:10 Ответить
Тобто, вплив рф на роботу митних органів України є, сбу лише запобігла його посиленню?
Редакція, я правильно зрозумів заголовок публікації?
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07.09.2022 20:48 Ответить
....переклад з руснявого, сер!)
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07.09.2022 21:28 Ответить
Там такая система построена, что любому нормальному человеку либо через месяц увольнение, либо самого заставят стать мразью. Примерно один в один как с банками, когда прямо говорят, что нужно в месяц столько-то дополнительных страхований навесить на людей и всячески отказывать тем, кто пытается их избежать.

Надо брать за пример успешные случаи искоренения коррупции. Япония после войны, когда Мак-Артур трижды увольнял весь без исключения личный состав полиции. То есть сначала выгнал старых, но на их место пришли еще большие ворюги - их тоже выгнал, и потом еще один раз пришлось. Это сделал Саакашвили после Революции Роз, дважды выгнав 100% личного состава, внедрив провокационные проверки (активно предлагая напарнику взять взятку и тут же сажая на 5 лет тюрьмы, если тот соглашался, и увольняя его, если тот не сдал проверяющего под видом напарника). Это сделали в Сингапуре частично примерно такими же методами. Увольнять всех по единому подозрению, активно создавать провокации специальными агентами с удостоверением, тут же сажая сразу на 5 лет без единого сомнения если провокация сработала, и при этом поднимая зарплату на полностью опустевшее число людей, так как были уволены все без исключения и денег стало хватать на новобранцев. И только потом уже, сформировав костяк и управление полностью из молодых, стали брать на лекции и советы бывалых офицеров, которые были уволены. Именно так, не более 1 старого на 20 молодых, чтобы он не смог сгруппироваться со своими и снова начать воровать. А эти жалкие задержания - курам на смех. Кого бы не взяли, пройдет несколько месяц и либо человек увольняется, не в силах жить в такой среде воровства и коррупции, либо принимает правила игры и сам начинает воровать. Мы тут не первые и не последние, коррупция везде одинакова. Бесполезно точечно бить, нужна двойная стерилизация с полностью вычищенной поляной, затем рекрутинг неумелых, но зато честных людей на повышенную зарплату.
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07.09.2022 20:49 Ответить
Це чистої води профанація, а не боротьба з корупцією чи ще невідомо з чим, що хотіли цією облавою продемонструвати. Демонстрація, як ми, чекісти з великої дороги, плідно воюємо в тилу, тільки на відправляйте нас на фронт.
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07.09.2022 21:30 Ответить
А черги на західних кордонах по 5-7днів ,це чиїх рук справа ?
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07.09.2022 21:57 Ответить
Очередная лапша на уши лохам или имитация бурной деятельности.
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07.09.2022 22:16 Ответить
 
 