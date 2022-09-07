СБУ предотвратила усиление влияния РФ на работу таможенных органов Украины: 24 таможенника отстранены от должностей
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Речь идет о прекращении незаконного сотрудничества должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в санкционный список контрабандистов согласно Указу президента Владимира Зеленского от 21.04.2021.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один - румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.
Большинство подсанкиционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. В настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
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Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
Да у нас и так таможня и погранцы как решето..... Можно ярды вывозить..... И толпами преступникам сбегать
Редакція, я правильно зрозумів заголовок публікації?
Надо брать за пример успешные случаи искоренения коррупции. Япония после войны, когда Мак-Артур трижды увольнял весь без исключения личный состав полиции. То есть сначала выгнал старых, но на их место пришли еще большие ворюги - их тоже выгнал, и потом еще один раз пришлось. Это сделал Саакашвили после Революции Роз, дважды выгнав 100% личного состава, внедрив провокационные проверки (активно предлагая напарнику взять взятку и тут же сажая на 5 лет тюрьмы, если тот соглашался, и увольняя его, если тот не сдал проверяющего под видом напарника). Это сделали в Сингапуре частично примерно такими же методами. Увольнять всех по единому подозрению, активно создавать провокации специальными агентами с удостоверением, тут же сажая сразу на 5 лет без единого сомнения если провокация сработала, и при этом поднимая зарплату на полностью опустевшее число людей, так как были уволены все без исключения и денег стало хватать на новобранцев. И только потом уже, сформировав костяк и управление полностью из молодых, стали брать на лекции и советы бывалых офицеров, которые были уволены. Именно так, не более 1 старого на 20 молодых, чтобы он не смог сгруппироваться со своими и снова начать воровать. А эти жалкие задержания - курам на смех. Кого бы не взяли, пройдет несколько месяц и либо человек увольняется, не в силах жить в такой среде воровства и коррупции, либо принимает правила игры и сам начинает воровать. Мы тут не первые и не последние, коррупция везде одинакова. Бесполезно точечно бить, нужна двойная стерилизация с полностью вычищенной поляной, затем рекрутинг неумелых, но зато честных людей на повышенную зарплату.