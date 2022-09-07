Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ
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После того, как российским судам запретили входить в порты Евросоюза, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС. Это происходит в Черном море вблизи Румынии.
Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две налаженные схемы.
Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.
"Вот, например, как российская нефть попадает в Грецию. 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov возле порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28 и 29 июля Georgia получил груз из российского судна V 8. VF Tanker 8 пустым вернулся в Россию, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi", – говорится в расследовании.
Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.
Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.
Отмечается, что российские танкеры, задействованные в схемах, компании – Volga Shipping (на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина.
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Что-то подсказывает, что в ней есть пробелы.
Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
выехали на ПМЖ ?
Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
Тобі менший строк дадуть