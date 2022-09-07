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Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После того, как российским судам запретили входить в порты Евросоюза, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС. Это происходит в Черном море вблизи Румынии.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ 01

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две налаженные схемы.

Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.

Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ 02

"Вот, например, как российская нефть попадает в Грецию. 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov возле порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28 и 29 июля Georgia получил груз из российского судна V 8. VF Tanker 8 пустым вернулся в Россию, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi", – говорится в расследовании.

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.

Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ 03

Отмечается, что российские танкеры, задействованные в схемах, компании – Volga Shipping (на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина.

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Топ комментарии
+14
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07.09.2022 21:32
+13
и курильщиков поло на борту, к гадалке не ходи
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07.09.2022 21:15
+10
Конечно обходят. И будут обходить. И первые номера, кто им в этом помогает, - сами же европейские и американские компании, кто готов за 10% добавочной стоимости помогать им во всем. Они сами не заинтересованы в эмбарго, да формально будут подчинятся всем санкциям, но на деле найдут лазейку и тут же будут ее использовать, при этом сами прекрасно зная, откуда эта нефть идет, но не имея мотивации это выявлять и пресекать.

Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
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07.09.2022 21:19
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В Чёрном море такие операции требуют особой техники безопасности.
Что-то подсказывает, что в ней есть пробелы.
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07.09.2022 21:14 Ответить
и курильщиков поло на борту, к гадалке не ходи
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07.09.2022 21:15 Ответить
ты уже здесь свинорыл пакостишь - иди на паромную переправу...!
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07.09.2022 21:22 Ответить
Вот возле Греции и полыхнёт - пусть объясняют что и куда везли, кто страховал груз, и кто будет платить за чистку моря и всё остальное.
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07.09.2022 21:25 Ответить
тільки вчора слухав професора солов*я, так він там дуже цікаві речі озвучував про таке от переливання...
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07.09.2022 21:19 Ответить
Конечно обходят. И будут обходить. И первые номера, кто им в этом помогает, - сами же европейские и американские компании, кто готов за 10% добавочной стоимости помогать им во всем. Они сами не заинтересованы в эмбарго, да формально будут подчинятся всем санкциям, но на деле найдут лазейку и тут же будут ее использовать, при этом сами прекрасно зная, откуда эта нефть идет, но не имея мотивации это выявлять и пресекать.

Надо взрывать трубопроводы на России. Там тысячи километров без охраны наверху или на низкой глубине. И нищий народ повсюду, кого за недорого (деньги, виза, ВНЖ в Европе) можно мотивировать на совершение диверсий. Аналогично и с заводами, и с портами. Безопасность почти на всех ниже плинтуса, всем на все плевать, пьяные круглосуточно охранники на вахтах. Да и вышку тоже легко поджечь, они же многие стоят бесхозные, некоторые заглушены и их тоже можно открыть и сделать фонтан и затем факел, высасывая из месторождения нефть. Удачи потушить 40 горящих вышек, каждую тушить по 2 дня надо, если еще диверсию грамотно сделать и разрушить пару вентилей. Россия - это не Китай, где наша рожа видна за километр, а языка не знаешь. Там легко выдать себя за своего, достаточно в грязи поваляться и выпить спирта немного и уже свой, родной, можно передвигаться спокойно с купленными там же документами.
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07.09.2022 21:19 Ответить
Це робиться не інакше як із дозволу Румунії.
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07.09.2022 21:20 Ответить
Чем-то напоминает реверсный газ
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07.09.2022 21:29 Ответить
Кацапы везде без мыла в жопу влезут, а некоторые хитровы*банные члены ес этому только рады... думаю стоит разорвать любые отношения со странами нарушителями а страховщиков этих судов под санкции...
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07.09.2022 21:30 Ответить
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07.09.2022 21:32 Ответить
Жодна санкція не приймається , якщо нема кількох варіантів її обходу
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07.09.2022 21:42 Ответить
И потому за последний год из России свыше 400000 людей
выехали на ПМЖ ?
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07.09.2022 21:47 Ответить
Это явная недоработка Госдепа и западных разведок. Лучше надо работать.
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07.09.2022 22:22 Ответить
Вот интересно, а нельзя ли туда пару байрактаров послать?
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07.09.2022 22:38 Ответить
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "Припиніть фінансувати цього божевільного маніяка *****! Чим швидше Європа відмовиться від його газу, тим краще для глобальної безпеки.

Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
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07.09.2022 22:52 Ответить
А слабо Пороху в Украине взорвать газопровод, который качает российский газ в Европу?
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07.09.2022 23:41 Ответить
А что, именно этот газ под санкциями ? Или очень хочется СП2 запустить?
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07.09.2022 23:49 Ответить
А это нормально, что сейчас Украина от агрессора деньги за транзит газа получает?
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08.09.2022 11:23 Ответить
а тобі?
Тобі менший строк дадуть
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08.09.2022 09:27 Ответить
а воровать и записывать все на родственников это не обход закона? Как бы все всё понимают, но все по закону все ОК. Так и тут
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08.09.2022 04:12 Ответить
 
 