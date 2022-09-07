Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ

После того, как российским судам запретили входить в порты Евросоюза, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС. Это происходит в Черном море вблизи Румынии.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две налаженные схемы.

Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.

"Вот, например, как российская нефть попадает в Грецию. 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov возле порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28 и 29 июля Georgia получил груз из российского судна V 8. VF Tanker 8 пустым вернулся в Россию, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi", – говорится в расследовании.

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.

Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Отмечается, что российские танкеры, задействованные в схемах, компании – Volga Shipping (на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина.

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