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Новости ЭкономикаВойна в Украине Санкции против России
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нефть (1809) Румыния (901) танкер (109) Лисин (14) нефтепродукты (99)

Против российского олигарха Лисина, танкеры которого поставляют нефтепродукты в ЕС в обход запрета, не введены никакие санкции, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Журналистка Наталья Седлецкая обнародовала информацию, что против российского олигарха Владимира Лисина не введены никакие санкции, несмотря на то, что его танкеры вывозят нефтепродукты в ЕС, нарушая санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Седлецкая отметила: "Это – российский олигарх Владимир Лисин. Он самый богатый бизнесмен в РФ по рейтингу Forbes 2022 года.

Оказалось, что олигарх Лисин успешно освоил нехитрую схему – а именно, как поставлять в Европу нефтепродукты в обход запрета российским танкерам заходить в порты стран Евросоюза.

Так, еще с апреля ЕС ввела "бан" для судов под российскими флагами на пользование европейскими портами. Но вот что выявило расследование нашего Максима Савчука:

Нефтяные танкеры компании Лисина регулярно подходят вплотную к одному из таких европейских портов – порту Констанца в Румынии. А там в нейтральных водах Черного моря перегружают нефть и нефтепродукты на суда уже под флагами европейских стран, которые дальше везут ее в страны ЕС – например, в Грецию.

Читайте также: Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ

Журналист "Схем" долго наблюдал за мониторинговым сервисом Marine Traffic, фиксируя такие примеры системного обхода ограничения ЕС Лисиной.

Что интересно, что этот самый российский олигарх сам пока не попал под персональные санкции ни США, ни ЕС, ни Британии, ни Украины".

Против российского олигарха Лисина, танкеры которого поставляют нефтепродукты в ЕС в обход запрета, не введены никакие санкции, - СМИ 01
Против российского олигарха Лисина, танкеры которого поставляют нефтепродукты в ЕС в обход запрета, не введены никакие санкции, - СМИ 02
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Топ комментарии
+18
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07.09.2022 21:55
+10
патамуша коє хто в ОП сваіх нє брасаєт...
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07.09.2022 21:57
+7
Подумаєш.
"Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв"
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07.09.2022 22:15
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Правила форума Совет форумчан
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07.09.2022 21:55 Ответить
патамуша коє хто в ОП сваіх нє брасаєт...
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07.09.2022 21:57 Ответить
Ми зі зрадникамив ОПі ще долго будемо одержувати перемоги ?
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07.09.2022 22:01 Ответить
Подумаєш.
"Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв"
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07.09.2022 22:15 Ответить
Як пояснити? Ну не розстріляли декілька мерзотників на чолі з єрмаком. "********"...
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07.09.2022 22:50 Ответить
Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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07.09.2022 21:56 Ответить
Тю,так это старая схема, они давно так делают.
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07.09.2022 22:08 Ответить
Тому що вони занесли Арахамії

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07.09.2022 22:23 Ответить
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "Припиніть фінансувати цього божевільного маніяка *****! Чим швидше Європа відмовиться від його газу, тим краще для глобальної безпеки.

Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
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07.09.2022 22:54 Ответить
Тому і не потрапив під санкції.
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08.09.2022 00:25 Ответить
Напомню, что у малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата работающие киностудии в маЦкве под крышей шефиров, офшоры к ним подвязанные через которые беня крал бабки из привата и "будивныцтва" на пару с боневтиком, майно в маЦковии и Крыму, сваты и т.д ЗЕБилы связь улавливаете и Елдак не убираемый по тойже причине....
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08.09.2022 06:49 Ответить
Ну вот такие они нехорошие эти европейцы - сами создали проблему и сами решили её !!!
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08.09.2022 07:04 Ответить
Что то Володя не про то видосики каждый день строчит.
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08.09.2022 09:41 Ответить
 
 