Против российского олигарха Лисина, танкеры которого поставляют нефтепродукты в ЕС в обход запрета, не введены никакие санкции, - СМИ
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Журналистка Наталья Седлецкая обнародовала информацию, что против российского олигарха Владимира Лисина не введены никакие санкции, несмотря на то, что его танкеры вывозят нефтепродукты в ЕС, нарушая санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Седлецкая отметила: "Это – российский олигарх Владимир Лисин. Он самый богатый бизнесмен в РФ по рейтингу Forbes 2022 года.
Оказалось, что олигарх Лисин успешно освоил нехитрую схему – а именно, как поставлять в Европу нефтепродукты в обход запрета российским танкерам заходить в порты стран Евросоюза.
Так, еще с апреля ЕС ввела "бан" для судов под российскими флагами на пользование европейскими портами. Но вот что выявило расследование нашего Максима Савчука:
Нефтяные танкеры компании Лисина регулярно подходят вплотную к одному из таких европейских портов – порту Констанца в Румынии. А там в нейтральных водах Черного моря перегружают нефть и нефтепродукты на суда уже под флагами европейских стран, которые дальше везут ее в страны ЕС – например, в Грецию.
Журналист "Схем" долго наблюдал за мониторинговым сервисом Marine Traffic, фиксируя такие примеры системного обхода ограничения ЕС Лисиной.
Что интересно, что этот самый российский олигарх сам пока не попал под персональные санкции ни США, ни ЕС, ни Британии, ни Украины".
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Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".