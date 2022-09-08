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Путин остановится. Он вас послушает: Появилось видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить по телефону Путину, чтобы тот остановил войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.

В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназовцев в Киев?"

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - говорит Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.

"Потому, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему (Путину - ред.) и скажут: "Стоп" . Он остановится. Он вас послушает", - говорит Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00, - Буданов
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Топ комментарии
+131
Вот этот разговор и говорит о том, что никто толком к войне не готовился. А Зеленский глубоео не понимал, что такое путлер и кацапы в целом
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07.09.2022 23:07
+90
Ось що трапляється коли людина не на своєму місці. Клоун для піпла він добрий, а президент - нікчема. Це урок для зебілів, але я сумніваюсь що він чомусь навчить їх, і на наступних виборах проолосують за якоось абдристовича (на той час вже стане генералом)
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07.09.2022 23:10
+88
Два сказочних...
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07.09.2022 23:06
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Зеля такой какой есть, глупо ему навязывать другие роли или предназначения)
И страна у нас олигархов, вороватых чиновников и предателей - наивно чегото другого ожидать)
Но народ у нас крутой, опять ведь на народной драйве вывезли)
СЛАВА ЗСУ!
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07.09.2022 23:52 Ответить
зеля такой какой его нарисовали кремлевские кураторы - только тупому народу впарили ИУДУ с шоблой
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08.09.2022 00:01 Ответить
еще раз для тупых - если тебе не нравился порох то надо было выбрать кого-то лучше него а не это ****** кремлевское
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08.09.2022 00:21 Ответить
Украина - самый дорогой в мире лагерь для перевоспитания одного инфантильного советского мальчика в великовозрастного бойскаута.
Але ж пластуна з нього ***** не вийде.
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08.09.2022 00:04 Ответить
самый кровавый и фатальный для тех кто почему-то выбрал квартального артиста вместо профессионального политика
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08.09.2022 00:16 Ответить
А Сами стоял на коленях,
Маленький, тихий и строгий,
И молился далекому Ленни,
Непонятному, как йоги,
Чтоб услышал его малые просьбы...
(Н. Тихонов, "Сами")
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08.09.2022 00:11 Ответить
"Якби я тоді був президентом, ми б там полягли усі, а Крим не віддали б..." приблизно так це чмо казало? То тепер ти ж *** президент, чи насрано? А як скакав перед Порохом на стадіоні!
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08.09.2022 00:20 Ответить
Бараном ти народився, бараном і помреш, це не лікується
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08.09.2022 01:15 Ответить
Якраз і підписував. В "порошенківських мінських" було спочатку повернення Донбасу під контроль України, а тоді вибори. Зеленський на зустрічі з Пуйлом погодився на спочатку вибори, а потім Донецька міліція, армія і все таке.
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08.09.2022 01:20 Ответить
За пів року "зажмурили" більше 100 тисяч українців і 10 мільйонів змусили втікати від війни. Тож краще стули пельку, зелений.
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08.09.2022 03:45 Ответить
Как же он ее сдаст,если его даже конченный Путин на порог не пускает?
Он же и просит о встрече что бы" Всех наказать и все территории вернуть"
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08.09.2022 04:06 Ответить
Ты забыл добавить, что зажмуривал лично ишак с Ермаком (без броника) и Арестовичем (с ворованным рпг) ,а лысый им булки прикрывал за что и наградили его
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08.09.2022 04:23 Ответить
Порох, Зеля чи хтось інший... бункерному реально плювати хто там у нас при владі... його навіть не стримали візити посланця від Байдена директора ЦРУ Вільяма Бьорнса перед початком війни. ну а з Макронами чи з Шольцами бункерний навіть говорити не хоче, не те, що їх слухати. вважає їх нерівними з собою. в 2014-му бункерний планував реальне масове вторгнення, перед цим створиши казус белі - мали збитий свій пасажирський літак над Донбасом, щоб звинуватити в цьому Україну. і тільки по тупості (чи по небажанню збивати літак із своїми співвітчизниками) оператора бука був збитий малазійський боїнг. казус белі не вдався, та все одно через кілька тижнів орда поперла в Україну і зробила нам Іловайськ.
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08.09.2022 00:22 Ответить
Усі полонені з якими говорить журналіст Золкін, говорять, що вони не мали воювати. Їх везли охороняти. Біля Києва знайдені вантажівки з парадною формою, щитами, дубинками Росгвардії. Кривоноса збираються судити за те, що захистив київський аеродром. Вам це нічого не говорить?
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08.09.2022 01:30 Ответить
кацам вірити - себе не поважати.
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08.09.2022 02:51 Ответить
А найденным фактам верить не пробовали?
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08.09.2022 09:21 Ответить
я і не заперечую таких фактів. каци навіть вже замовляли столики в київських ресторанах і газманова привезти планували на Хрещатик. але то все від того, що вони явно недооцінили наші ЗСУ, думали, що за 3 дні їхній десантурі вдасться взяти Київ.
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08.09.2022 12:14 Ответить
говорить що слухи про "оманські" договорняки набувають реальних контурів. Зеленського з Єрмаком просто розвели ....
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08.09.2022 09:17 Ответить
Я теж так думаю. Були домовленості, але КГБ обурило КВН.
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08.09.2022 10:04 Ответить
*обдурило
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08.09.2022 11:37 Ответить
В 14 московити не мали готового до вторгнення війська. Та й ніякого казусу беле вони не потребували. 22й рік це доводить.
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08.09.2022 04:02 Ответить
А то що Іловайськ то операція МВС Авакова була, то нічого. Добробати підпорядковувалися МВС.
Ху**у непофіг хто у керма України - на Україну Пороха він би не напав, бо були би Громи (середня дальність 500 км), Нептуни (біля 300), Вільхи і дивізіони інших ракет. Але народу хотілось посміятися, сміється досі.
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08.09.2022 11:23 Ответить
та напав би. тримати 200 000 біля наших кордонів - це якраз і свідчить про те, що напав би. і накопичення тої армади почалося ще з 2018 року. тобто ще задовго від наших президентських виборів. і громи, сапсани його би не стримали, тому що проти кількох десятків громів (якщо втигли би їх наробити) каци мали сотні чи може навіть тисячі калібрів і іскандерів. не напав би він лише в тому випадку, коли наші керівники підняли би лапки і виконали Мінськ в одностроронньому порядку.
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08.09.2022 12:08 Ответить
Впевен що не напав би - кацапи нападають на країни слабкіщі себе які не можуть дати відпору.
Порох би встиг за ці три роки зробити кілька десятків дівізіонів Нетунів - цього б вистаимло щоб потопити весь Чорноморський флот росії навіть з підводними човнами, далі кілька десяток дівізіонів Громів знищили всі аеропорти росії на 400 - 500 км від кордонів з Україною (ще є варіант модернозованого Грому який бє на 800 км і більше, а це вже мацква під ударом), знаючи це все чи наважались кацапи б напасти, впевнений не наважались, бо кацапи то шакали лякливі в реалі.
путіна не влаштовала денефікація і демілітаризація України ЗА ВСЯКУ ціну, а удари по мацкві у перщі дні вторгнення це камільфо, бо евакуація мацкви то паніка на всю расєю. Тому думаю як що би Порох залишився президентом, то кацапи не напали на Україну, максімум були б удари з території Донбасу.
Війська на кордоні стояли б і надалі - кацапам по фігу расходи на армію, бо це нєфтє і газодолари які приходять від Заходу. Рветься там де тонко, тонко виявилось правляіння пацифіста і українофоба зеленського.
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08.09.2022 16:29 Ответить
То пан має гумор,чи ще щось,розповідаючи про безпомічність країни у війні з ворогом . ну тієї країни,у якої були б десятки(хоча б як мінімум) одиниць ракетного озброєння. Мабуть намеківає (не на пряму звісно) на нинішнього величайшего.
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18.12.2022 21:05 Ответить
зовсім нє намєківаю. а кажу прямо - сам за Пороха голосував. кацапи все одно полізли би.
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18.12.2022 22:52 Ответить
Цитата: "дуже важливо створити антивоєнну коаліцію" Джерело: https://censor.net/ua/v3365776"
О как! Антивоенную. То есть, воевать не собирался. Так ты и так её создал. Вокруг тебя сплошная антивоенная коалиция. Куда не плюнь, то татаров, то портнов, то дерьмак, то подоляк, то еще какая-нибудь падаль.
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08.09.2022 00:42 Ответить
Порівняйте з Порохом, який свого часу створював антипутінську коаліцію.
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08.09.2022 10:28 Ответить
Как всегда прокололись на подсознательном очеловечивании кацапов, на приписывании им неких человеческих свойств типа совести, ума и тд.
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08.09.2022 01:04 Ответить
А зараз,шановні слухачі,ми пропонуємо Вам послухати модерну інтерпретацію байки І.Крилова "Стрекоза і Муравей".Діалог читають:у ролі Мурав'я-Президент Франції Е.Макрон,у ролі Стрекози-Президент України В.Зеленський..(сарказм)
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08.09.2022 01:28 Ответить
Тоесть выяснили кто их просит что то сказать,на коленях упрашивает
А потом их же вся Украина грязью поливает,за то что они его слова передали.
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08.09.2022 01:34 Ответить
Новий зашквар який не дивує, він президент рівно до моменту закінчення війни.
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08.09.2022 02:07 Ответить
що, єрмак його звільнить?
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08.09.2022 03:57 Ответить
Зроблять рокіровочку, тобто поміняються місцями
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08.09.2022 06:37 Ответить
Якщо його зараз не звільнить, то звісно як війна закінчиться!
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08.09.2022 06:53 Ответить
Гундосый постоянно демонстрирует новую субстанцию серого вещества- асфальтобетон. Там все просто и никаких извилин.
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08.09.2022 08:25 Ответить
Як це розвидіти?
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08.09.2022 08:26 Ответить
Мисто в смарфони,крычало воно.Це те,що надо сатани.А теги проблемы хай макароны ришають. Зеля поц https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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08.09.2022 08:44 Ответить
Добвойоб...
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08.09.2022 09:05 Ответить
Як бути з колишньою українською правдою, яка бреше про якісь наради в опі напередодні вторгнення
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08.09.2022 09:20 Ответить
Не читати це дерьмо.
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08.09.2022 09:27 Ответить
Он остановится. Он вас послушает. Занавес.
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08.09.2022 09:43 Ответить
Щеневтик позвонил Макрону и попросил вместо него посмотреть в глаза Путину? Какой-же он убогий наивный идиот! За что Украине такое наказание? Сколько можно выбирать Президентов-популистов и откровенных глупцов?
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08.09.2022 10:04 Ответить
На жаль, більшості (73%) все це ок. Якби не ос@рався найвеличніший - вони все схавають.
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08.09.2022 10:06 Ответить
бощеневтик он и есть бощеневтик... он не просто позор Украины... он все еще продолжает быть приговором Украины... а терпеть это уже нельзя... неужели у него не хватит силы воли сказать - дорогие украинцы, извините... я не президент, я так, членоигратель... я позорю страну и волелюбивый украинский народ... я не достоин быть президентом...
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08.09.2022 10:09 Ответить
Ніколи він цього не скаже, бо зеля - цинічне чмо.
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08.09.2022 11:36 Ответить
Він не має права таке казати під час війни. Тож кремлєботи цього не дочекаються. Буде перемога України, будуть вибори, як це передбачено демократичними законами, і там вже народ України зробить свій вибір.
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08.09.2022 13:03 Ответить
В якій Конституції це записано
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10.09.2022 04:40 Ответить
"Скажите, чтоб не дрался"
Три роки грабувати і розвалювати країну, в надії прекласти рішення та відповідальність на непричетних.
Що доброго зробив ВАЗеленсьий для країни? За що взяв на себе відповідальність?
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08.09.2022 10:43 Ответить
Ничего умного и достойного он не скажет. ОН боится всех сразу, боится свой же народ, боится
умных людей, боится Америку, боится путина, боится маму с папой, боится потерять деньги, но больше всего он боится потерять ермака, который его держит бульдожьей хваткой и выполняет всю работу вместо него, т.е., на полной зависимости. Просто стыдно перед всем миром за такое чмо.Он нём можно даже не говорить как о президенте, кукла на верёвочке. Зарубежная ЭЛИТА
смеётся над ним. Делает Запад всё по своим интересам. Сильная россия никому не нужна. Поэтому руками Украины её ослабляют. Конечно, терпят большие убытки, возражения своих граждан, поэтому, думаю что это не надолго. У власти находятся люди,которых НИКТО из здравомыслящих НЕ УВАЖАЕТ. Стадо гордых оленей ведёт к пропасти баран. И олени идут, потому что барана уже назначили. Рада не работает, половины там нет, только получают зарплату, хорошо, что онлайн, не надо приходить. Зарплаты нехилые, а производство оружия организовать в третьей стране нет денег. Иногда читаю, что не всем в Армии оплачивается и обеспечивается, опять нет денег.Покупают либо за свои кровные, либо волонтёры. Из представителей власти никто деньги свои не перечислил и не купил для воинов. Вот и загадка для всех: как такая власть держится, как имея миллионы, и даже, как у президента (так говорят за рубежом) миллиард, бесконечно просят у всего мира, не тратя ни свои деньги ,ни мозги.
Для меня,как для обыкновенного гражданина, тоже загадка. Как можно менять ситуацию после выборов, если до выборов можно просто не дожить?
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08.09.2022 11:01 Ответить
AvroraW Регистрация:15.04.2022
"Делает Запад всё по своим интересам. Сильная россия никому не нужна. Поэтому руками Украины её ослабляют. Конечно, терпят большие убытки, возражения своих граждан, поэтому, думаю что это не надолго."
А зачем ты тут кремлевские методички распространяешь? Считаешь, что за красивыми узорами которые ты тут наплел не видно сути твоего поста? Запад все придумал, чтобы парашу ослабить?
Шел бы ты к кораблю русскому.
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08.09.2022 11:42 Ответить
хорошо что про барана и чмо у тебя возражений не возникло
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10.09.2022 00:48 Ответить
"Суть поста",не в кремлевских методичках,а в необхідності бачить інтереси інших країн,при цьому захищать свої і бути вдячними іншим за допомогу не залежно віж іхніх мотивів. ось на приклад Ізраїль- ім начхать на нашу країну,але не начхать на свої інтереси,які сильно зачепила допомога іранців росії. Та так зачепила,що почали серйозніше допомагать нам. Сильно не розженуться ,але за це "благодарочка",але не більше
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18.12.2022 21:19 Ответить
а че вы все ноете про Зеленского? где были вы перед выборами? что вы сделали чтобы выиграл тот, кто вам лучше подходит? в том что он там, если он вам не нравится, виноваты в основном вы. это демократия, детка. тут не проходит типичная йня а-ля вы все идиоты, я самый умный, идите на. тут на это прилетает свой на и все сразу дуют губки и пыхтят что кто-то где-то мля не так как мне любимому хотелось. хотелось не так, жопку с дивана и в люди объяснять, агитировать и участвовать в политике и не в день выборов, а все пять лет до того как. а если вы этого не делаете, то идите на вы. ваше персональное мнение, оно как очко - у каждого есть и всем пох.

я не голосовал за Зеленского, но теперь президент он и против президента во время войны выступают либо дэбилы либо враги.
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08.09.2022 11:05 Ответить
Війна з 2014. І це "дибілам, чи ворогам" не завадило виступати проти чинного президента і вибрати малоросійське чмо.
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08.09.2022 11:32 Ответить
якщо ви вважаєте 73% українців дибілами чи ворогами, вам варто пошукати іншу, розумнішу країну. демократія, вона така. кожен голосує як думає краще. вам думається що краще Х - вперед, агітуйте, стучіть в двері і тд. правильно? а коли вибори пройшли і ви роками ниєте що не так, особливо ПІД ЧАС ВІЙНИ то ви, панночко, гірша за кремлевськіх ботів, бо внутрішній срач на війні працює виключно на москалів. він не зробить Зеленського менш вартим в очах його виборців. хочете іншого президента - працюйте над тим, але не так.
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08.09.2022 12:51 Ответить
панночка лучше не только кацапов, но и тебя, зелебобик чмошный!
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10.09.2022 00:46 Ответить
когда говорите, вынимайте узкий чуй изо рта а то непонятное млеяние получается
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13.09.2022 14:58 Ответить
а если президент во время войны - дебил и враг! как тогда нужно поступать?
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10.09.2022 00:45 Ответить
во время войны - заткнуть рот и исполнять то, что прикажут. решать дебил ли или враг президент ну на миллион процентов не тебе с дивана
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13.09.2022 14:57 Ответить
Якби народ на початку війни не виступив проти дій президента і його оточення, України уже не було
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10.09.2022 04:43 Ответить
а це ви базовано на якихось фактах говорите чи просто так фиркнути? проти яких дій президента виступив народ на початку?
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13.09.2022 14:56 Ответить
З прослуховування розмови напрошується висновок, що тупе населення країни довірило свою долю інфантильному, як кажуть в Одесі, рідкісному поцу, з мисленням підлітка, з проблемами розвитку.
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08.09.2022 11:15 Ответить
На жаль, саме так. Інфантили вибрали собі подібне.
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08.09.2022 11:34 Ответить
єдине, з чим в нього нема проблем - так це з сценаристами. *****, сценарії і тексти для відосків-гундосиків - дай Боже, на премію миру ім.Сахарова тягнуть...
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08.09.2022 12:05 Ответить
Merk Alexov
Це Ваші слова :"против президента во время войны выступают либо дэбилы либо враги." А війна триває з 2014р.
А виходячи з ваших слів - ви хоча і не голосували за зеленского
Ви голосували ПРОТИ Порошенка (тобто за Зеленского) і також несете відповідальність за дії Зе
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08.09.2022 14:51 Ответить
Мы и так знаем что бубочка инфантильный лошара......
Увы , до него туго доходит.....
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08.09.2022 16:45 Ответить
Ми вимагали, Ми благали людей, щоб не голосували за ЗЕчмоню.....
Але маємо тепер війну.....і банда ЗЕїбнів знову рветься підтримувати путіна,знову рветься до влади !!!
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08.09.2022 17:23 Ответить
Іван Попович. Коротка хроніка подій "підготовки до війни"...
1. Спочатку Зє домовляється з ****** в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування. 4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.

14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать. Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.

18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів. 19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону. Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.

22. Почалась велика війна…

* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага). Була маса порваних контекстів у слуг наріду. Було шоу для бідних…

І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють. Бо НЕНАЧАСІ.
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13.09.2022 15:10 Ответить
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