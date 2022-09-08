Путин остановится. Он вас послушает: Появилось видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля. ВИДЕО
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24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить по телефону Путину, чтобы тот остановил войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.
На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.
В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназовцев в Киев?"
"Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - говорит Зеленский.
"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.
"Потому, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему (Путину - ред.) и скажут: "Стоп" . Он остановится. Он вас послушает", - говорит Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
И страна у нас олигархов, вороватых чиновников и предателей - наивно чегото другого ожидать)
Но народ у нас крутой, опять ведь на народной драйве вывезли)
СЛАВА ЗСУ!
Але ж пластуна з нього ***** не вийде.
Маленький, тихий и строгий,
И молился далекому Ленни,
Непонятному, как йоги,
Чтоб услышал его малые просьбы...
(Н. Тихонов, "Сами")
Он же и просит о встрече что бы" Всех наказать и все территории вернуть"
Ху**у непофіг хто у керма України - на Україну Пороха він би не напав, бо були би Громи (середня дальність 500 км), Нептуни (біля 300), Вільхи і дивізіони інших ракет. Але народу хотілось посміятися, сміється досі.
Порох би встиг за ці три роки зробити кілька десятків дівізіонів Нетунів - цього б вистаимло щоб потопити весь Чорноморський флот росії навіть з підводними човнами, далі кілька десяток дівізіонів Громів знищили всі аеропорти росії на 400 - 500 км від кордонів з Україною (ще є варіант модернозованого Грому який бє на 800 км і більше, а це вже мацква під ударом), знаючи це все чи наважались кацапи б напасти, впевнений не наважались, бо кацапи то шакали лякливі в реалі.
путіна не влаштовала денефікація і демілітаризація України ЗА ВСЯКУ ціну, а удари по мацкві у перщі дні вторгнення це камільфо, бо евакуація мацкви то паніка на всю расєю. Тому думаю як що би Порох залишився президентом, то кацапи не напали на Україну, максімум були б удари з території Донбасу.
Війська на кордоні стояли б і надалі - кацапам по фігу расходи на армію, бо це нєфтє і газодолари які приходять від Заходу. Рветься там де тонко, тонко виявилось правляіння пацифіста і українофоба зеленського.
О как! Антивоенную. То есть, воевать не собирался. Так ты и так её создал. Вокруг тебя сплошная антивоенная коалиция. Куда не плюнь, то татаров, то портнов, то дерьмак, то подоляк, то еще какая-нибудь падаль.
А потом их же вся Украина грязью поливает,за то что они его слова передали.
Три роки грабувати і розвалювати країну, в надії прекласти рішення та відповідальність на непричетних.
Що доброго зробив ВАЗеленсьий для країни? За що взяв на себе відповідальність?
умных людей, боится Америку, боится путина, боится маму с папой, боится потерять деньги, но больше всего он боится потерять ермака, который его держит бульдожьей хваткой и выполняет всю работу вместо него, т.е., на полной зависимости. Просто стыдно перед всем миром за такое чмо.Он нём можно даже не говорить как о президенте, кукла на верёвочке. Зарубежная ЭЛИТА
смеётся над ним. Делает Запад всё по своим интересам. Сильная россия никому не нужна. Поэтому руками Украины её ослабляют. Конечно, терпят большие убытки, возражения своих граждан, поэтому, думаю что это не надолго. У власти находятся люди,которых НИКТО из здравомыслящих НЕ УВАЖАЕТ. Стадо гордых оленей ведёт к пропасти баран. И олени идут, потому что барана уже назначили. Рада не работает, половины там нет, только получают зарплату, хорошо, что онлайн, не надо приходить. Зарплаты нехилые, а производство оружия организовать в третьей стране нет денег. Иногда читаю, что не всем в Армии оплачивается и обеспечивается, опять нет денег.Покупают либо за свои кровные, либо волонтёры. Из представителей власти никто деньги свои не перечислил и не купил для воинов. Вот и загадка для всех: как такая власть держится, как имея миллионы, и даже, как у президента (так говорят за рубежом) миллиард, бесконечно просят у всего мира, не тратя ни свои деньги ,ни мозги.
Для меня,как для обыкновенного гражданина, тоже загадка. Как можно менять ситуацию после выборов, если до выборов можно просто не дожить?
"Делает Запад всё по своим интересам. Сильная россия никому не нужна. Поэтому руками Украины её ослабляют. Конечно, терпят большие убытки, возражения своих граждан, поэтому, думаю что это не надолго."
А зачем ты тут кремлевские методички распространяешь? Считаешь, что за красивыми узорами которые ты тут наплел не видно сути твоего поста? Запад все придумал, чтобы парашу ослабить?
Шел бы ты к кораблю русскому.
я не голосовал за Зеленского, но теперь президент он и против президента во время войны выступают либо дэбилы либо враги.
Це Ваші слова :"против президента во время войны выступают либо дэбилы либо враги." А війна триває з 2014р.
А виходячи з ваших слів - ви хоча і не голосували за зеленского
Ви голосували ПРОТИ Порошенка (тобто за Зеленского) і також несете відповідальність за дії Зе
Увы , до него туго доходит.....
Але маємо тепер війну.....і банда ЗЕїбнів знову рветься підтримувати путіна,знову рветься до влади !!!
1. Спочатку Зє домовляється з ****** в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування. 4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать. Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів. 19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону. Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага). Була маса порваних контекстів у слуг наріду. Було шоу для бідних…
І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють. Бо НЕНАЧАСІ.