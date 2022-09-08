Во временно оккупированном Мелитополе подорвали штаб "Единой России", - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) в среду был подорван штаб "Единой России"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал мэр Иван Федоров.

"Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" на улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", – отметил он.

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