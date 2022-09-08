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Единая Россия (294) Мелитополь (596)

Во временно оккупированном Мелитополе подорвали штаб "Единой России", - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) в среду был подорван штаб "Единой России"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал мэр Иван Федоров.

"Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" на улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", – отметил он.

Читайте также: 5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров. ФОТО
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Топ комментарии
+33
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07.09.2022 23:41
+24
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07.09.2022 23:44
+24
ржу-нимагу!!! ))))
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07.09.2022 23:49
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07.09.2022 23:41 Ответить
"А-ааа-ааа...х..ааа!" - "вот так наши ребята держаться на зубах..."
Не кожний підар - птиця, що долітить...
Ти для чого в Дніпро поліз, льолік?
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08.09.2022 01:08 Ответить
Сподіваюся, там запердохали купу єдіноросов.
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07.09.2022 23:42 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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07.09.2022 23:43 Ответить
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07.09.2022 23:44 Ответить
Лапти, водка и ЕдРо
В сенях помойное ведро.
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07.09.2022 23:46 Ответить
Колаборантські мразі, вам всім *****.
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07.09.2022 23:46 Ответить
ржу-нимагу!!! ))))
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07.09.2022 23:49 Ответить
Так вам і треба, жлоби. Жерти, пити і нюхати гівно - це і є рускій мір, який ви звали і він прийшов.
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07.09.2022 23:55 Ответить
Вот это я понимаю "восемь лет дамбили"
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08.09.2022 00:12 Ответить
Частково згоден

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07.09.2022 23:53 Ответить
пошла подготовка к референдуму.
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07.09.2022 23:58 Ответить
Дуже файно.
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08.09.2022 00:00 Ответить
Странно: "Единая Россия", а кусочков разрозненных так много!
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08.09.2022 00:13 Ответить
собственно откуда там ЕдРо ?

там была или есть контора «Мы вместе с Россией»
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08.09.2022 00:13 Ответить
отепер я всією душею люблю "куркулів" які "вєроломно ізза угла стрєляли в красную молодьож"

так і треба було робити, тільки у всенародному масштабі України
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08.09.2022 01:03 Ответить
 
 