Во временно оккупированном Мелитополе подорвали штаб "Единой России", - мэр Федоров
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Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) в среду был подорван штаб "Единой России"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал мэр Иван Федоров.
"Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" на улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", – отметил он.
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Не кожний підар - птиця, що долітить...
Ти для чого в Дніпро поліз, льолік?
В сенях помойное ведро.
там была или есть контора «Мы вместе с Россией»
так і треба було робити, тільки у всенародному масштабі України