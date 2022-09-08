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На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зеленський

На сектор безопасности и обороны Украины в следующем году будет направлено более 1 трлн грн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", - заявил Зеленский в видеообращении.

Также, по словам президента, социальные обязательства государства будут обеспечиваться в полном объеме. "Правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров", - сказал он.

Как отметил Зеленский, для того, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность, необходимо максимально сократить все некритические расходы государства. Это поручено правительству.

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"Все то, что не помогает обороне, экономическому развитию страны, социальному, культурному обеспечению людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат и институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от правительства предложения", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, будет сохранена программа кредитования "5-7-9", в то же время, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Он также сообщил, что в стране будет создан специальный Фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.
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Топ комментарии
+35
"Треба готуватися до зустрічі з ворогом: Порошенко вимагає збільшення фінансування армії"
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
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08.09.2022 00:03
+33
А як же дороги?...
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08.09.2022 00:01
+30
Вспомнил, гнида. После того как просрал 20% территории страны и десятки тысяч жертв невинных граждан. Шоб ты, козел, своими асфальтовыми бабками удавился.
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08.09.2022 00:04
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А як же дороги?...
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08.09.2022 00:01 Ответить
Да і с "пєрєстатьстрєлять" нєудобна палучілась...
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08.09.2022 00:13 Ответить
В радянські часи на телебаченні був «Дід Панас» , який розказував українським дітям перед сном казки

Тепер в Україні є «Дід Понос» , який розказує казки по телемарафону

уже всій Україні ...
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08.09.2022 07:26 Ответить
какой триллион? где он его возьмет брехло зеленое? неужели напечатает?
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08.09.2022 00:25 Ответить
союзники помогут, а оттуда - и на дороги шмат пильнут
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08.09.2022 00:29 Ответить
так это не зеленский будет выделять триллион а США и ЕС - тогда при чем тут он?
пусть зеленые падлы создадут условия что-бы хоть как-то заработала экономика и бизнес стал платить налоги ..
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08.09.2022 00:31 Ответить
а он то и ни при чем, но пипл хавает.

ему же главное - кукарекать.

это как решение снизить отопление, помнишь?)))

Или как указ его в конце 2021 про поднятие зп с 2023 года?

т.е. "ни о чём"!
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08.09.2022 00:36 Ответить
Кстати, интересует мнение ваше: на вашей памяти зелёные вообще что-либо создали? Ну в смысле "закон на пользу обществу", реформировали что-либо? Мне кажется они не способны создавать.
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08.09.2022 08:03 Ответить
Там кто-то из "власти" вещал, что в следущем году $ будет 50 гр.
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08.09.2022 11:26 Ответить
"Треба готуватися до зустрічі з ворогом: Порошенко вимагає збільшення фінансування армії"
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
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08.09.2022 00:03 Ответить
Вспомнил, гнида. После того как просрал 20% территории страны и десятки тысяч жертв невинных граждан. Шоб ты, козел, своими асфальтовыми бабками удавился.
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08.09.2022 00:04 Ответить
Когда он сдохнет то пусть ему земля будет асфальтом.
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08.09.2022 00:10 Ответить
Ага!
"На могилі моїй покладіть "свіжину" - асфальтину!"
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08.09.2022 05:41 Ответить
На могиле Кравчука - кравчучку.
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
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08.09.2022 10:00 Ответить
Знаєте куме! У кожного народу є свої ритуали поховання Хтось покійників спалює - щоб їх душа швидше до предків на небі добралася Хтось у землю закопує - щоб «прах до праху повернувся» Дехто на могилу каміння велике кладе - щоб ніхто покійника не тривожив , а його дух не виходив з могили та не тривожив живих От коли нашого «Блазня» повісять за всі біди, що він в Україні приніс, то могилу його закатають метровим шаром асфальту - щоб він, врешті-решт, його нажерся!
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08.09.2022 07:10 Ответить
1 трільйон з бюджету + від себе повинен як мінімум продати віллу в Італії і задонатити кошти на ЗСУ
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08.09.2022 00:06 Ответить
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08.09.2022 00:11 Ответить
Ну хотя бы в Крыму..

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08.09.2022 00:38 Ответить
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08.09.2022 09:55 Ответить
Та невже...?! що змінилося раптом в ОП...?!)
відчули близькість Перемоги і раптом отямилися...?!
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08.09.2022 00:06 Ответить
Минимум 40% этой суммы - прямое вливание США. А они не допустят разворовывания этих денег на асфальте. Американцы через Спратц прямо об "прозрачно намекнули". Прозрачней и прямее некуда.
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08.09.2022 00:09 Ответить
Сейчас США дают деньги на закупку вооружений и ее разворовывают (см Лероса, Швеца и пр), так что и с того триллиона распилят много миллиардов. Под грифом секретно и страну продадут
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08.09.2022 08:49 Ответить
Ну значит на дороги пойдут гривны из 60%...
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08.09.2022 11:31 Ответить
Скоріше, відчули, що знову будувати дороги замість безпеки країни чревато піздюлями від міжнародних партнерів, які будуть рахувати кожну копійку фін. допомоги.
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08.09.2022 00:12 Ответить
змінилися рейтинги, срочно треба щось ********* красиве
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08.09.2022 12:13 Ответить
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08.09.2022 00:06 Ответить
Данилов пусть плюсует к этим годам, все то время, что у власти шапито 95.
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08.09.2022 00:13 Ответить
не нашого а вашего рыгоанально керування
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08.09.2022 00:27 Ответить
не звизди, откуда у тебя 1 трлн
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08.09.2022 00:07 Ответить
В Голобородьки позичить...
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08.09.2022 00:22 Ответить
звездит как дышит
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08.09.2022 00:08 Ответить
Дзьобнув смажений півень в хитру сраку, а ракетну програму не фінансував, закупівлі озброєння теж, з/п військовим не піднімав і все закатував в асфальт.
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08.09.2022 00:10 Ответить
Спочатку почитай що таке "доходи бюджету" і як вони формуються, потім нехай економісти тобі нададуть суму обов'язкових витрат бюджету (зарплата, енергоносії, "% держборгу"), а потім візьми калькулятор і вимінусуй - будеш здивований! І ось тільки тоді ти зрозумієш, що написати 1 трлн.грн на "бумажкі" в реальності виглядає трішки інакше!
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08.09.2022 00:12 Ответить
"Глупості какіє, наш мальчік на юріста учілся, калькулятор єму зачєм?"
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08.09.2022 00:17 Ответить
Залежить від того, скільки коштує той трільйон.
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08.09.2022 04:13 Ответить
Лохбонэвтик умеет токо читать. Не надо загружать его мозги сложными цифрами и понятиями. Мозги вскипят и вытекут
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08.09.2022 07:36 Ответить
1 квадриллион. почему мне не верят, а этому дерьму. это должны исследовать психоанатомы... почему миллионы зебилов восспряли как зомби
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08.09.2022 00:13 Ответить
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08.09.2022 00:13 Ответить
Якщо зелені обіцяють ... то дійде хіба що третина. Решту жиди вкрадуть.
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08.09.2022 00:24 Ответить
Мільярд дерев уже посадив? Звіздабол пустоголовий.
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08.09.2022 00:28 Ответить
Ага.
В Ковідний фонд теж направляли гроші ЄС.

А потім вони чудовим чином розчинилися у "великому крадівництві".
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08.09.2022 00:35 Ответить
А як же???
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08.09.2022 00:39 Ответить
Та невже?
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08.09.2022 00:55 Ответить
И 1,5 миллиона деревьев. Или сколько он там прожектил?
Ни слову не верю.
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08.09.2022 01:00 Ответить
Головне у деталях:
Слуги зразу у 19-у році "об'еднали" бюджети МВС та МО!
Звітують тільки "взагалі".
Що би ми не бачили що конкретно виділяється на ВСУ, полицю, СБУ, ... та багато інщіх структур.
Суцільний бюджету ріс красивими цифрами, але СБУ та поліція росли набагато більше, чим ріс бюджет ВСУ.
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08.09.2022 02:51 Ответить
Ще об'єднали з будівництвом доріг. Вже путя будується від Бучі до кордону з Московієй.
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08.09.2022 09:39 Ответить
Наступный рик начнётся только через 4 месяца.
А этот рик пусть на стороне кормятся?
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08.09.2022 04:14 Ответить
Міцні дорогі теж крайважлива галузь
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08.09.2022 06:01 Ответить
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08.09.2022 08:33 Ответить
Виділено 100 мільйонів гривень на ремонт доріг в Бучі.
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08.09.2022 09:53 Ответить
Бабофоны ж ещё не охвачены. Так шо да, денех Бонэвтику нада много
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08.09.2022 07:39 Ответить
😭😭😭
сумно, бл.....(((
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08.09.2022 07:49 Ответить
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08.09.2022 08:32 Ответить
Вперше бачу поряд фотку вух зє і його "скумбрії по 8". Згідно фізіогноміці по темпераменту вони дуже підходять один одному бо є емоційно тупими. Це прагматики. Ними керує голий зиск. Такі люди не відчувають ні любові, ні співчуття.
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08.09.2022 10:02 Ответить
В обеих мыслях блещет... просо фонтанирует... отсутствие ума
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08.09.2022 13:25 Ответить
Якщо порівняти по курсу до долару до війни і зараз, може вийти сума менша ніж завжди.
Та і то, це гроші західних країн, що зеля не встиг вкрасти.
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08.09.2022 09:04 Ответить
Зале має на увазі загальний бюджет будівництва доріг та міністерства Оборони.
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08.09.2022 09:35 Ответить
Здається імбецилу зашло слово трильйон
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08.09.2022 09:53 Ответить
Любить гавнокомандувач великі,круглі цифри.Мільярд дерев посадив?А тут вже гра по крупному)))
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08.09.2022 10:13 Ответить
Скільки буде спрямовано на сектор утримання 95 кварталу та ОП? Мадуть рази у три більше?
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08.09.2022 10:19 Ответить
сумно читаєшь и хочется того говоруна мобільного-ПИЗ...ти, ПИ...ти, і ЩЕ РАЗ ПИ...ти!
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08.09.2022 11:11 Ответить
У дебілів завжди так - 3 роки недофінансовувати ЗСУ, щоб потім тратити трілони на іх утримання.
ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА Зе, ЗІЗНАВАЙТЕСЯ.
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08.09.2022 11:29 Ответить
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08.09.2022 11:31 Ответить
ох и ж любит он красивые цифры. Один миллион порохоботов, один миллиард деревьев, один триллион гривен.

Думаю шо на самом деле он просто считать не умеет.
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08.09.2022 12:07 Ответить
На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн ... в том числе 400 лярдов на откаты...

"Война длится долго , потому что это выгодно властям " ( В зеленский... февраль 2019)
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08.09.2022 12:37 Ответить
А на асфальт 10 трлн грн
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08.09.2022 14:23 Ответить
 
 