На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн, - Зеленский
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На сектор безопасности и обороны Украины в следующем году будет направлено более 1 трлн грн.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", - заявил Зеленский в видеообращении.
Также, по словам президента, социальные обязательства государства будут обеспечиваться в полном объеме. "Правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров", - сказал он.
Как отметил Зеленский, для того, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность, необходимо максимально сократить все некритические расходы государства. Это поручено правительству.
"Все то, что не помогает обороне, экономическому развитию страны, социальному, культурному обеспечению людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат и институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от правительства предложения", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, будет сохранена программа кредитования "5-7-9", в то же время, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Он также сообщил, что в стране будет создан специальный Фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.
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Тепер в Україні є «Дід Понос» , який розказує казки по телемарафону
уже всій Україні ...
пусть зеленые падлы создадут условия что-бы хоть как-то заработала экономика и бизнес стал платить налоги ..
ему же главное - кукарекать.
это как решение снизить отопление, помнишь?)))
Или как указ его в конце 2021 про поднятие зп с 2023 года?
т.е. "ни о чём"!
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
"На могилі моїй покладіть "свіжину" - асфальтину!"
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
відчули близькість Перемоги і раптом отямилися...?!
В Ковідний фонд теж направляли гроші ЄС.
А потім вони чудовим чином розчинилися у "великому крадівництві".
Ни слову не верю.
Слуги зразу у 19-у році "об'еднали" бюджети МВС та МО!
Звітують тільки "взагалі".
Що би ми не бачили що конкретно виділяється на ВСУ, полицю, СБУ, ... та багато інщіх структур.
Суцільний бюджету ріс красивими цифрами, але СБУ та поліція росли набагато більше, чим ріс бюджет ВСУ.
А этот рик пусть на стороне кормятся?
сумно, бл.....(((
Та і то, це гроші західних країн, що зеля не встиг вкрасти.
ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА Зе, ЗІЗНАВАЙТЕСЯ.
Думаю шо на самом деле он просто считать не умеет.
"Война длится долго , потому что это выгодно властям " ( В зеленский... февраль 2019)