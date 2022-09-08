РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15120 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 559 14
Зеленский (16541) зерно (996) экспорт (842)

Из 102 судов с украинским зерном 70 отправились в Азию и Африку, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины опроверг заявление Путина о том, будто большая часть украинского зерна вывозится в Европу, а не в бедные страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Украинское продовольствие было экспортировано на три континента - в Африку, Азию и Европу. Если подробно, 54 судна уже направлены в Азию. 16 судов уже направлены в Африку, 32 судна - в Европу. И часть из этого объема, кстати, опять же таки потом направляется в азиатские и африканские страны", - проинформировал президент.

Также смотрите: Секретарь СНБО Данилов опубликовал коллаж горящего Кремля. ФОТО

По его словам, до конца этого месяца из украинских морских портов может быть экспортировано не менее 3 миллионов тонн агропродукции, и значительная часть – именно для беднейших стран.

"В частности, был доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непростой, сначала морем, потом грузовиками, но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", - заявил Президент.

Он отметил: возможно, РФ это не устраивает, и она не хочет этого замечать, но миру именно это и нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, спасать людей от голода.

Также читайте: Во временно оккупированном Мелитополе подорвали штаб "Единой России", - мэр Федоров

Как отметил Зеленский, Украина, в отличие от РФ, не делает расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и тех, кто якобы этого не заслуживает; на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы этого не заслуживает.

"Мы поддерживаем всех людей, все страны. И те, которые нам помогают, и те, которые пока воздерживаются от помощи. И те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны. Еще раз подчеркиваю: Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности", - подытожил Президент, поблагодарив всех, кто защищает наше государство, и каждого из партеров Украины, кто помогает нам бороться за свободу.

Также смотрите: На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины, - Зеленский. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Вова, якщо ***** вирішив прикрити лавочку, то він це зробить і без пояснень. Так що не треба перед ним виправдовуватись. Краще ракети далекобійні пробивай, щоб по Криму лупити кожен, то кацапами буде не до зерна.
показать весь комментарий
08.09.2022 01:39
+9
Кормилица ти наша...сц*ка а потім тіж азіати і афріканці ідуть в найми до ***** воювати проти України
показать весь комментарий
08.09.2022 01:21
+6
Жопу подмой! И жди, они тебя в неё поцелуют и поапплодируют. Слуга, ***))
показать весь комментарий
08.09.2022 02:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кормилица ти наша...сц*ка а потім тіж азіати і афріканці ідуть в найми до ***** воювати проти України
показать весь комментарий
08.09.2022 01:21 Ответить
Вова, якщо ***** вирішив прикрити лавочку, то він це зробить і без пояснень. Так що не треба перед ним виправдовуватись. Краще ракети далекобійні пробивай, щоб по Криму лупити кожен, то кацапами буде не до зерна.
показать весь комментарий
08.09.2022 01:39 Ответить
Жопу подмой! И жди, они тебя в неё поцелуют и поапплодируют. Слуга, ***))
показать весь комментарий
08.09.2022 02:18 Ответить
В нас не президент.а прес-секретар.Ніхто не має озвучувати ніяких новин крім нього. Правда коли він .......,то йому допомагає абристович .чи подольник Шкода,що президента немає.
показать весь комментарий
08.09.2022 06:25 Ответить
Яка буде ціна хліба у найближчі місяці, х.ю?
показать весь комментарий
08.09.2022 06:30 Ответить
А в Оман скільки відправив, мерзенний ти покидьок?!!
показать весь комментарий
08.09.2022 06:40 Ответить
Так а шо ж там с розкраданням гуманитарки? Про то, шо украинское зерно раздают направо и налево Бонэвтик рапортуе чётко, а про воровство своих ставленников - хоть бы муркнув. Фигурантов отстранили от должностей, пока следствие ведётся или все сидят на своих должностях и попржнему воруют в пользу Лохабонэвтик?
показать весь комментарий
08.09.2022 07:20 Ответить
Это оно перед Куйлом оправдывается???
показать весь комментарий
08.09.2022 07:20 Ответить
Африці дали пшеницю а про Азовців навіть не згадують На дороги гроші виділили про людей які не знають як жити бо без даху над головою без роботи також не на часі То може воно преЗедент Африки а у нас лише на гастролях?
показать весь комментарий
08.09.2022 08:03 Ответить
Більшого ганебника, ніж Зеля, в Україні немає.
показать весь комментарий
08.09.2022 09:20 Ответить
найголовніші новини на сьогоднішній день! Першорядні в рейтингу! Капець!
по соцмережам гуляє сплєтня, шо те зерно не наше і вирощене на проданих землях по закону про продаж землі......
показать весь комментарий
08.09.2022 09:41 Ответить
І чим це не такі бажані Банковою переговори? Кацапи щось там тявкають, а українські совки у владі вважають обов'язковим черговий брєд аправєргнуть.
При цьому, для продовження вивозу зерна, немає ніякого значення що брякнув ***** та що відповів своєму кумиру клоун.
показать весь комментарий
08.09.2022 09:57 Ответить
 
 