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Глава оборонного ведомства США Остин объявит об очередном пакете помощи Украине 8 сентября в Германии, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг в Германии на пятой встрече в формате "Рамштайн"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN.

Такое заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль.

Каль уточнил, что в новом пакете военной помощи будут, в частности, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он.

Читайте также: Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 8 сентября

Встреча в данном формате представляет конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся в целях координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.
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Топ комментарии
+17
В штатах завод по производству ракет к Хаймарсам работает в три смены без остановок
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08.09.2022 04:03
+5
Какие деньги? GMLRS - это не про деньги. У вас там на расее вообще тупых в боты набирать стали? )
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08.09.2022 08:25
+4
У Бєлгороді, щось підстанція замерехтіла та й пропало світло в місті



Відео
https://t.me/belgorod01/25519
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08.09.2022 03:37
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ок
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08.09.2022 02:30 Ответить
GMLRS - це M30A1/A2 чи M31;A1/A2 з дальністю до 84 км. Нам би ATACMS, MGM-140 з дальністю до 300 км.
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08.09.2022 02:47 Ответить
А нельзя эти деньги в объезд Киева прямо народу,солдатам доставить?
Запад полностью обеспечивает народ,а правители пусть себе сами там зарплаты с налогов начисляют.
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08.09.2022 02:53 Ответить
Какие деньги? GMLRS - это не про деньги. У вас там на расее вообще тупых в боты набирать стали? )
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08.09.2022 08:25 Ответить
У Бєлгороді, щось підстанція замерехтіла та й пропало світло в місті



Відео
https://t.me/belgorod01/25519
показать весь комментарий
08.09.2022 03:37 Ответить
В штатах завод по производству ракет к Хаймарсам работает в три смены без остановок
показать весь комментарий
08.09.2022 04:03 Ответить
Я голосував, щоб це підприємство найкращим в штаті визнали!
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08.09.2022 10:57 Ответить
...головні бої попереду: Санта-Клаус vs Діду Морозу
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08.09.2022 06:04 Ответить
Надіюсь там будуть танки, ракети і літаки.
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08.09.2022 06:56 Ответить
Ні, нажаль...
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08.09.2022 07:08 Ответить
MGM-140 ATACMS
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08.09.2022 09:21 Ответить
 
 