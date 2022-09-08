РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15219 посетителей онлайн
Новости За рубежом
18 627 19
Китай (2402) Пентагон (1205) самолет (3328)

Пентагон прекращает принимать истребители F-35 из-за деталей китайского производства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

літак

Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.

Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.

Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ

Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Тому що закон забороняє.
Тому що країна з таки верховенством права
показать весь комментарий
08.09.2022 07:03
+23
В зв'язку з цим у мене пропозиція до Пентагону: передати браковані винищувачи Україні.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:26
+22
А кто то вакцину-фуфломицин с китая закупил на деньги подаренные с ЕС и порядок.
Правда она не в одной цивилизованной стране не признана,за то откаты хорошие.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Японский городовой , а как же так....магнитик
показать весь комментарий
08.09.2022 06:59 Ответить
Тому що закон забороняє.
Тому що країна з таки верховенством права
показать весь комментарий
08.09.2022 07:03 Ответить
Наверное специалисты по клистронам в пентагон на работу устроились .
показать весь комментарий
08.09.2022 07:00 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 07:11 Ответить
А, ті винищувачі, про які точно встановлено, що вони вироблені з використанням китайської сировини, - як з ними вчинять? Якщо налаштовані зняти з експлуатації, то може "брак" нам віддадуть? Наші пілоти точно не будуть проти, і будуть воювати, як на ліцензованих.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:11 Ответить
А кто то вакцину-фуфломицин с китая закупил на деньги подаренные с ЕС и порядок.
Правда она не в одной цивилизованной стране не признана,за то откаты хорошие.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:17 Ответить
В зв'язку з цим у мене пропозиція до Пентагону: передати браковані винищувачи Україні.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:26 Ответить
з пілотами-добровольцями, будь ласка
показать весь комментарий
08.09.2022 08:29 Ответить
так передайте их ЗСУ
показать весь комментарий
08.09.2022 07:37 Ответить
Локхіду з субпідрядчиками це в гарну копієчку, чи то цент, влетить!
показать весь комментарий
08.09.2022 07:53 Ответить
єх-х, нам би їхні проблеми, передайте нам
показать весь комментарий
08.09.2022 08:27 Ответить
байден агент китайського впливу крапка
показать весь комментарий
08.09.2022 08:46 Ответить
Не, тут проблема налицо. Тут не до шуток. Все эти самолёты теперь надо проверять. Америка не может так рисковать. Мы просто обязаны помочь. Выручить союзника в трудную минуту и проверить все эти самолёты в деле. А сколько их там ?
показать весь комментарий
08.09.2022 09:52 Ответить
А чому не написали в заголовку "хвальоний аміріканскій F-35 аказался здєланним в Кітає".

Якщо це магніт, який виявляє стружку в мастилі, то це досить важливий елемент безпеки і може суттєво вплинути на боєготовність флоту цих ПС.
показать весь комментарий
08.09.2022 10:11 Ответить
Без зайвих пафосів США тихо давлять хитрозроблених вузькооких "гегемонів".
Епл і Гугл перенесли свої виробництва у Індію та В"єтнам. Тепер на 10 років забороняють високотехнологічні виробництва у Китаї. Ось і магніти не такі)
Знайомі IT, які гарно жили там, кажуть зараз дупа і кидалово)
показать весь комментарий
08.09.2022 10:20 Ответить
Дожили. Теперь и F-35 китайцы клепают.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:12 Ответить
А что так поздно опомнились? Уже в 2015 эксперты отрасли трубили что западные ВПК стали слишком зависимые от компонентов электроники и блоков, которых собирает в странах Азии и собственно в Китае. Там уже были проблемы с качеством, отчасти у BAE. Заканчивайте там с оутсорцингом всего и вся, самим хуже будет.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:33 Ответить
Как я их понимаю! Я раз китайский подшипник в машину поставил... Подшипник тоже не передает информацию, но до СТО я на 3-х колесах еле доехал....
показать весь комментарий
08.09.2022 14:59 Ответить
 
 