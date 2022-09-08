Пентагон прекращает принимать истребители F-35 из-за деталей китайского производства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.
Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.
Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.
Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.
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Тому що країна з таки верховенством права
Правда она не в одной цивилизованной стране не признана,за то откаты хорошие.
Якщо це магніт, який виявляє стружку в мастилі, то це досить важливий елемент безпеки і може суттєво вплинути на боєготовність флоту цих ПС.
Епл і Гугл перенесли свої виробництва у Індію та В"єтнам. Тепер на 10 років забороняють високотехнологічні виробництва у Китаї. Ось і магніти не такі)
Знайомі IT, які гарно жили там, кажуть зараз дупа і кидалово)