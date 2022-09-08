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ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска на юго-востоке Харьковской области, вероятно, используют передислокацию российских сил на южное направление, чтобы провести эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма.

ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW 01

Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области.

Также отмечается, что в Херсонской области операции ВСУ вынудили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

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В Институте считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области.

ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW 02

Кроме того, ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщает об активности вдоль двух основных направлений в Херсонской области 7 сентября: на севере Херсонской области к югу от границы с Днепропетровской областью и на западе Херсонской области вдоль границы с Николаевской областью.

ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW 03

Снимки также подтверждают, что украинские войска продвинулись в Высокополье и Нововознесенск, оба в пределах 5 км от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Российские источники ISW подтвердили, что украинские силы продвигаются в западной части Херсонской области в котле Сухой Пруд (приблизительно в 65 км северо-восточнее города Херсона и вдоль реки Ингулец).
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Топ комментарии
+45
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08.09.2022 08:00
+37


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08.09.2022 08:12
+25
Ну прямо как дилды ваевали.
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08.09.2022 08:03
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Без паніки,це тільки початок. Вустами примадонни толи ещё будет ой-ой-ой
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08.09.2022 07:58 Ответить
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08.09.2022 08:00 Ответить
Так,на руїнах путинізма цих хлопців будуть імена
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08.09.2022 08:39 Ответить
Oй, даремно цю новину подаєте вже та ще й з картою. Це лиш моя думка.
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08.09.2022 08:02 Ответить
дурачек? это сегодняшний доклад ISW
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08.09.2022 08:30 Ответить
Можете мене вважати дурачком, але рано навіть для західної преси.
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08.09.2022 13:03 Ответить
да, так продолжу считать
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08.09.2022 13:30 Ответить
"...Если посмотреть на карту боевых действий, то легко заметить, что наступательные действия ВСУ ведут на крайне западной оконечности линии фронта и на крайней восточной. Они как бы растягивают линию фронта в две противоположные стороны и противник просто вынужден перебрасывать на эти направления все резервы и оголять некоторые участки фронта. Какие именно, каждый пускай решит для себя так, как считает нужным, а мы зададим риторический вопрос, который останется без ответа. Выглядит он так. Сейчас мы наблюдаем одновременные наступательные действия на двух разных направлениях и показываем, что можем это делать, а кто сказал, что ВСУ могут это сделать только на двух направлениях?
Ну и как следствие, пошла огромная волна пленных орков. Их берут уже пачками и по состоянию на середину дня самым жирным уловом был живой подполковник..." https://defence-line.org/2022/09/kartina-v-stile-dali-chast-5/ Там 5 частей, читаем всё.
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08.09.2022 08:02 Ответить
Ну прямо как дилды ваевали.
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08.09.2022 08:03 Ответить
Це армія що збиралась перемогти НАТО . ? .
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08.09.2022 09:16 Ответить
Наче кадри з фільму штррафбат Та ж форма, ті ж каски.... Може то вже Північна Корея допомагає зі шмотками
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08.09.2022 10:53 Ответить


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08.09.2022 08:12 Ответить
І це тільки початок
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08.09.2022 08:15 Ответить
Мне особенно понравилось название города на первой карте вверху слева . Называется" Русские Тушки".
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08.09.2022 08:17 Ответить
Руські Тишки. Не має нічого спільного ні з москвабадом, ні з їхніми тушками.

Чисто українське село (Київська Русь -- то Україна).
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08.09.2022 11:58 Ответить
Гарні новини )) Слава Україні!
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08.09.2022 08:29 Ответить
Удар був сільнєишии -- єслі цілии підполковник не вспів накивати пятами.
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08.09.2022 08:38 Ответить
Мабуть треба перерізати фронт між Донбасом та Таврією(Херсонщина).
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08.09.2022 10:18 Ответить
Значить кацапи відчувать почали, що "запахло смаленим"!!!
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08.09.2022 10:41 Ответить
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08.09.2022 10:55 Ответить
Давайте Парни! ** ТЕ их
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08.09.2022 11:13 Ответить
Головне- не зупинятись на досягнутому. Слава ЗСУ! Смерть кацапським окупантам! Перемога буде за нами!
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08.09.2022 14:48 Ответить
 
 