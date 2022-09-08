ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW. КАРТА

Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска на юго-востоке Харьковской области, вероятно, используют передислокацию российских сил на южное направление, чтобы провести эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма.

Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области.

Также отмечается, что в Херсонской области операции ВСУ вынудили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

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В Институте считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области.

Кроме того, ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщает об активности вдоль двух основных направлений в Херсонской области 7 сентября: на севере Херсонской области к югу от границы с Днепропетровской областью и на западе Херсонской области вдоль границы с Николаевской областью.

Снимки также подтверждают, что украинские войска продвинулись в Высокополье и Нововознесенск, оба в пределах 5 км от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Российские источники ISW подтвердили, что украинские силы продвигаются в западной части Херсонской области в котле Сухой Пруд (приблизительно в 65 км северо-восточнее города Херсона и вдоль реки Ингулец).