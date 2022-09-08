Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 сентября потери личного состава противника составляют около 51 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 51 250 (+640) человек ликвидировано,

танков - 2112 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4557 (+37) ед,

артиллерийских систем - 1226 (+32) ед,

РСЗО - 305 (+5) ед,

средства ПВО - 159 (+3) ед,

самолетов - 239 (+2) ед,

вертолетов - 210 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),

крылатые ракеты – 214 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,

специальная техника – 110 (+1).

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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