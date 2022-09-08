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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) Генштаб ВС (4284) ликвидация (1936) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 сентября потери личного состава противника составляют около 51 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 51 250 (+640) человек ликвидировано,

танков - 2112 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4557 (+37) ед,

артиллерийских систем - 1226 (+32) ед,

РСЗО - 305 (+5) ед,

средства ПВО - 159 (+3) ед,

самолетов - 239 (+2) ед,

вертолетов - 210 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),

крылатые ракеты – 214 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,

специальная техника – 110 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские воины успешно отразили атаки врага в районе 8 населенных пунктов. Противник понес значительные потери в результате удара по с.Солодководно, - Генштаб
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Топ комментарии
+45
Боже, це просто мед для моїх очей!
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08.09.2022 09:28
+36
Жнива тривають. В повному розпалі
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08.09.2022 09:30
+20
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08.09.2022 09:32
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Боже, це просто мед для моїх очей!
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08.09.2022 09:28 Ответить
Рахат-лукум!
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08.09.2022 13:04 Ответить
ипатий-калаврат - краса неописуэмая.
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08.09.2022 14:21 Ответить
Жнива тривають. В повному розпалі
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08.09.2022 09:30 Ответить
Так,бо танк серед пшениці це кощунство, а не пейзаж
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08.09.2022 10:04 Ответить
Мед для вух а для очей - жовто-блакитна краса… небо й безкраї лани… Дякую, Ненько, що виплекала таких Синів !!
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08.09.2022 09:32 Ответить
В України прапор СИНЬО-ЖОВТИЙ як можна цього не знати
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08.09.2022 10:33 Ответить
Сорян. Якось за метушнею (турбота за близьких, й таке інше) загубився, можливо, факт, але не сенс. Бо колись була метушня із «переверненім кольорів», пригадую. Щось запізнилося у розвитку але, як на те пішло, «ще не вмерла» звучить як відповідь на відповідне запитання. Це не критика ні в якому разі, але звучить однозначно не як імператив (у сенсу мови). Але це все семантика. Мій пост був зовсім про інакше. Саме про синьо-жовту (чи жовто-синю) безкраїсть. Якщо не вдаватися у висхідні й низхідні подробиці - різниці ніякої: дитина яка бачить поле й небо одночасно, все одно щось опише першим, а щось другим, бо немає в мові одномоментного ств
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08.09.2022 11:56 Ответить
Створення всього що бачиш. Хіба що - матюки… або - вигук… «мєждомєтіє
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08.09.2022 11:59 Ответить
Так що хотів сказати?
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08.09.2022 15:43 Ответить
Шо хотів, то сказав. Пост розділився на дві частини, зглючив телефон
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08.09.2022 23:38 Ответить
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08.09.2022 09:32 Ответить
Ю-ху!!!
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08.09.2022 09:36 Ответить
Вчора Березовець Тарас показав прапор хваленоі якоїсь там матері дивізії, цей стяг вони просто забули, бо втекли. Потім Тарас розказав як ВДВшники драпали через річку «полосатий рейс).
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08.09.2022 09:36 Ответить
То була стонадцята копія "флага Побєди".
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08.09.2022 09:40 Ответить
Саме так. Свій прапор вони на передову не візьмуть, бо знають, що залишаться без нього.
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08.09.2022 09:58 Ответить
Головне - факт взяття, а не якість полотна
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08.09.2022 13:05 Ответить
Оце вже ********
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08.09.2022 09:37 Ответить
А як це все рахують? Невже кожний танк підбитий записують? Або як можна порахувати вбитих кацапів? Не приблихно, а точністю до одиниць?
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08.09.2022 09:38 Ответить
640 это те кого реально посчитали. А тех кого не сумели посчитать. Так что там 1000 убитыми скорее всего, плюс пленные!!!
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08.09.2022 09:47 Ответить
Можна за розвідданими, можна як саранчу на певній площі за якимось формулами
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08.09.2022 09:49 Ответить
Швидше за все, обома способами. Спершу приблизно, а потім дані уточнюються розвідкою.
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08.09.2022 09:56 Ответить
За кожен підбитий танк, БМП, автівку, літак, гармату - в Україні винагорода.

Тож будьте певні - в кожного командира бригади на столі лежать поіменні списки тих, хто і коли підбив, а також перевіряються фото-відео-матеріали підтвердження, рапорт безпосереднього командира тощо.

Бо ЗСУ = бюрократія. А бюрократія = ЗСУ.

Звісно, з дохлими кацапами не так ретельно, але приписками особливо ніхто не займається - за це вже точно не платять, а якщо виявлять брехню - то такого прочухана влуплять, що мало по здасться - бо це ж оперативні дані щодо втрат супротивника, на їх основі рішення приймаються. А в нас - не як у свинолупих, коли "солдат Вастурпюр Васдзе одним махом 7 хаймарсів побиваха"...
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08.09.2022 13:35 Ответить
По арте вроде рекорд, если не считать неразберихи первых дней.
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08.09.2022 09:39 Ответить
1. Наші дісталися "м'якенького підчерев'я" 2-3 ліній оборони свинолупих на багатьох дільницях фронту.
2. ситуація з ГСМ тощо в свинолупих принаймні на херсонсько-бериславському плацдармі - реально швах - тікати від наших їхні батареї вже реально не завжди в змозі.
3. ППО в свинолупих на всій лінії фронту - осередкове, а не суцільне, а значить ударні БПЛА і взагалі Повітряні Сили України - зараз знімають по 3 "урожаї" за добу...
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08.09.2022 13:42 Ответить
у меня глаза на лоб лезут от этих плюсов
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08.09.2022 09:39 Ответить
Майже бригада дятлів за добу відвідала кобзона. Схоже, лапотні свині починають здогадуватися, що вони не вдома.
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08.09.2022 09:40 Ответить
Ой точна не вдома…
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08.09.2022 09:50 Ответить
Ніхерасє! Це ж разом з пораненими десь 3 БТГр.
Орки в середньому одну БТГр у день можуть підтягувати.
Тобто втрати до поповнення 3:1.
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08.09.2022 09:48 Ответить
Кацапи та інші покидьки людства, які називають себе "росіянами", до кінця вересня ви вийдіть на цифру пенсійного віку Совка - 60. Дохлих 60 000. А 60 000 дохлих кацапів та росіян це приємна цифра для лубого українця.
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08.09.2022 09:52 Ответить
Де фотожаби з Контуженим? Вперед, не соромтеся!
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08.09.2022 09:54 Ответить
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08.09.2022 09:57 Ответить
Які прикрасні ранкові новини ,давненько такого урожаю не було.
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08.09.2022 10:00 Ответить
32 гармати і 5 градів - оце норматєльно. Так би кожного дня.
А 640орків... ну, баби їх ще нарожають... Та, ***** їх не хочеться, хоча "Ї" треба.
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08.09.2022 10:14 Ответить
але підуть вслід за крейсером...
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08.09.2022 12:43 Ответить
Еще приятные новости. С приходом Лиз Трасс произойдет чисто английское убийство России. Она хорошо помнит, как Сергеей Лавров публично обвинил ее в дремучей политической и географической безграмотности.
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08.09.2022 10:46 Ответить
+640! оце так цифра, більше було хіба що у перші дні вторгнення
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08.09.2022 11:22 Ответить
32 гармати та 5 РСЗО - оце так цифри! Це мінус декілька тисяч снарядів, не випущених по нашим хлопцям, селищам та містам!
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08.09.2022 13:46 Ответить
Іди ***** кацап! Не переходьте за такими посиланнями, може бути вірус.
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08.09.2022 12:21 Ответить
Фігасе хлопці русні нашинкували за добу...
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08.09.2022 12:47 Ответить
Вау!!!
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08.09.2022 20:09 Ответить
 
 