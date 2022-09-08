Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 сентября потери личного состава противника составляют около 51 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 51 250 (+640) человек ликвидировано,
танков - 2112 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 4557 (+37) ед,
артиллерийских систем - 1226 (+32) ед,
РСЗО - 305 (+5) ед,
средства ПВО - 159 (+3) ед,
самолетов - 239 (+2) ед,
вертолетов - 210 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),
крылатые ракеты – 214 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,
специальная техника – 110 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Тож будьте певні - в кожного командира бригади на столі лежать поіменні списки тих, хто і коли підбив, а також перевіряються фото-відео-матеріали підтвердження, рапорт безпосереднього командира тощо.
Бо ЗСУ = бюрократія. А бюрократія = ЗСУ.
Звісно, з дохлими кацапами не так ретельно, але приписками особливо ніхто не займається - за це вже точно не платять, а якщо виявлять брехню - то такого прочухана влуплять, що мало по здасться - бо це ж оперативні дані щодо втрат супротивника, на їх основі рішення приймаються. А в нас - не як у свинолупих, коли "солдат Вастурпюр Васдзе одним махом 7 хаймарсів побиваха"...
2. ситуація з ГСМ тощо в свинолупих принаймні на херсонсько-бериславському плацдармі - реально швах - тікати від наших їхні батареї вже реально не завжди в змозі.
3. ППО в свинолупих на всій лінії фронту - осередкове, а не суцільне, а значить ударні БПЛА і взагалі Повітряні Сили України - зараз знімають по 3 "урожаї" за добу...
Орки в середньому одну БТГр у день можуть підтягувати.
Тобто втрати до поповнення 3:1.
А 640орків... ну, баби їх ще нарожають... Та, ***** їх не хочеться, хоча "Ї" треба.