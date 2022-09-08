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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) ВР (28728) законопроект (3041) КС (2131) Шабунин (464)

Законопроект о конкурсах на должность судей КСУ не учитывает ключевую рекомендацию Венецианской комиссии, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кс

К отбору судей Конституционного суда следует привлечь экспертов от гражданского общества.

Об этом в Facebook заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Рада в первом чтении проголосовала законопроект #7662, который изменяет порядок отбора судей Конституционного Суда Украины. Не буду лишний раз напоминать о том, как важен этот суд, и какой вред национальной безопасности могут нанести ручные и контролируемые судьи КСУ. . Проблема в том, что депутатский законопроект не учитывает ключевую рекомендацию Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Шабунин заявил, что ЕС по этим рекомендациям и будет оценивать, выполнила ли Украина первое из семи требований для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Еще в декабре 2020 года в ответ на запрос Зеленского Венециалка сказала, что к отбору судей Конституционного Суда нужно привлечь экспертов от гражданского общества (и упомянула в этом контексте Общественный совет добродетели). За последние восемь лет эксперты от общественности доказали свою эффективность и продемонстрировали возможность гарантировать проведение честных конкурсов.

Однако в проекте #7662 эксперты от общественности не упоминаются от слова нигде. Я не понимаю, зачем тянуть законопроект, не учитывающий рекомендации Венециалки, а значит, оставляет невыполненным одно из условий движения Украины в ЕС. Мудрым решением будет доработать текст до второго чтения в соответствии с выводами Венециалки.", - добавил глава ЦПК .

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Рекомендації на запит зе....значить далі слідує,що якщо зе не втрутиться,то уже виправдання не може бути як по НАБУ. По шабуніну царь супер,то бояре винні
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08.09.2022 10:13 Ответить
Яке місце в тексті "заяви" ввижається вам те, що ви написали "по шабуніну"?
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08.09.2022 10:41 Ответить
До 1996 року Україна чудово себе почувала й без цього нікому непотрібного шматка лайна, не розумію, навіщо це кудло тривати на шиї українців.
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08.09.2022 12:08 Ответить
"Мудрим рішенням буде доопрацювати текст" - коли це домогосподарки та фотографи з тамадами приймали мудрі рішення?

Це буде вимушене рішення, примусове, як кошеня в сечу носом, щоб робив так як треба
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08.09.2022 13:05 Ответить
 
 