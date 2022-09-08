ВСУ наступают в Херсонской области и разрушают понтонные переправы россиян, - британская разведка

В Херсонской области украинские бригады продолжают проводить наступательные операции. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, опубликованном в твиттере Минобороны Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики отмечают, что переправа в Дарьевке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.

"Систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам переходов продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Напомним, ВСУ уничтожили понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.