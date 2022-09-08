США и ЕС уже несколько месяцев готовятся к газовому шантажу РФ, - Белый дом

США вместе с европейскими союзниками еще несколько месяцев назад предусматривали, что РФ прибегнет к "газовому" шантажу, поэтому была создана международная целевая группа для уменьшения зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин снова превращает энергетику в оружие – как своими заявлениями, так и действиями. Но президент Байден и наши партнеры в Европе предполагали подобный сценарий. Мы видели, что к этому идет, и мы готовились в течение месяцев", – отметила она.

По словам Жан-Пьер, все это время США и союзники вели соответствующую подготовительную работу. С этой целью была создана целевая группа для поиска и разработки возможности поставок газа в Европу из других источников.

Кроме того, обсуждались способы уменьшить зависимость европейских стран от РФ путем усиления эффективности энергопотребления и перехода на возобновляемые источники. Как отметила спикер, это уже дало положительный эффект ввиду заполнения европейских хранилищ достаточным количеством газа.

"Именно этим мы и продолжим заниматься, чтобы помочь Европе до наступления зимы", – резюмировала Карин Жан-Пьер.

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