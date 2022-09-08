Войска РФ обстреливают Харьков: 2 человека погибли, а 5 человек получили ранения (обновлено)

Российские оккупационные войска снова обстреливают Харьков. Предварительно огонь ведется из РСЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушении информация уточняется", - отметил глава города.

Ранее СМИ писали, что жители Немышлянского и Слободского районов Харькова сообщают о взрывах.

"Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По поводу второго информация уточняется. Также пока нет информации о пострадавших", - добавил позже мэр Харькова.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Индустриального района есть пострадавшие.

"По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения. Все профильные службы работают на местах попаданий", - проинформировал глава ОВА.

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