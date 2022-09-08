ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и "охранял" ЗАЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине 29 августа ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма, а во время полномасштабного вторжения был задействован в "охране" Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Цензор.НЕТ.
"Капитан Зорин Сергей сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал Штефан.
Российские СМИ указывают в некрологах, что Зорин "погиб во время выполнения боевого задания". Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его за участие в так называемой "спецоперации".
Зорин родился в Ростовской области РФ. После оккупации Крыма он остался "служить" в Евпатории, откуда в феврале 2022 года отправился для участия в "спецоперации".
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Цих Експердів треба заборонити законом.
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
В белых жигулей вы обратитесь,
Капитан, капитан, подтянитесь!
Хорошо в пакете вы глядитесь!»
маленя орченя виросте і теж піде вбивати українців,
вони невиліковні, і жінки у них не люди, а інкубатори смерті,
вони не можуть жити як усі народи, їм хочеться загарбати увесь світ, і забрати його із собою в домовину
Смерть кацапам , які припхалися нас вбивати !!
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)
Украінці, це Мирні Люди, допоки їх москалі не з провокують своєю агресією !!!!
Смерть московітам ***** та їх зажопникам в Україні!
Слава Захисникам України!!,