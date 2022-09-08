РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15456 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
28 671 43
армия РФ (15366) война (46763) ликвидация (1936) Штефан (111)

ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и "охранял" ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зорін

В Украине 29 августа ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма, а во время полномасштабного вторжения был задействован в "охране" Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Цензор.НЕТ.

"Капитан Зорин Сергей сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал Штефан.

Российские СМИ указывают в некрологах, что Зорин "погиб во время выполнения боевого задания". Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его за участие в так называемой "спецоперации".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Зорин родился в Ростовской области РФ. После оккупации Крыма он остался "служить" в Евпатории, откуда в феврале 2022 года отправился для участия в "спецоперации".

ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и охранял ЗАЭС 01
ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и охранял ЗАЭС 02
ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и охранял ЗАЭС 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
Его лично встречает сам морячок!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:00
+59
Чота мать совсем приуныла, ей же теперь положены белые жигули, тут радоваться нужно и яблочко танцевать
показать весь комментарий
08.09.2022 11:58
+38
Дуже файно.
показать весь комментарий
08.09.2022 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже файно.
показать весь комментарий
08.09.2022 11:56 Ответить
Его лично встречает сам морячок!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:00 Ответить
В очередь, сукины дети!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:15 Ответить
Da pofig! Mozno i bez oceredi,esli tak udobnei.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:40 Ответить
Чота мать совсем приуныла, ей же теперь положены белые жигули, тут радоваться нужно и яблочко танцевать
показать весь комментарий
08.09.2022 11:58 Ответить
Оп-па, а что с ***********? Почему грустим? Погода плохая?
показать весь комментарий
08.09.2022 12:18 Ответить
вона червону ладу хотіла.. а грошей тільки на білу)
показать весь комментарий
08.09.2022 12:20 Ответить
шкодує, що синок ще замалий, бо так би не лише на жигулі, а і на хатинку наскребти можна було б.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:53 Ответить
Не на хатынку, а на избёнку.
показать весь комментарий
08.09.2022 14:15 Ответить
за такого хероя може Жигуля будут даже с "запаской"!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:55 Ответить
************! Не хватает рожи хероя!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:01 Ответить
скорее всего, отделившись от невестки, в целях конспирации, внучком, сидить атец хероя (в думах о белой ладе, будущим счастливом снохачестве и минимум ещё одним авто, за внучка), по левую руку с теперь уже бывшей бабой своей. рожа его падшей личинки должна быть схожа с его, при условии, шо его бывшая тоже не подгуляла эту самую личинку с каким то хуторским водолазом )
показать весь комментарий
08.09.2022 13:16 Ответить
Дивіться, що пише експерд, а що Головнокомандувач.
Цих Експердів треба заборонити законом.

показать весь комментарий
08.09.2022 12:04 Ответить
Хутор Хуторской от деревни Деревенская. В Параше с названиями совсем туго.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:05 Ответить
Хай ГОРЯТЬ В АДУ ВСІ москалі. СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:06 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 12:06 Ответить
В херсонских телеграмм-каналах также передают подробности инцидента. В частности, сообщается, что взрыв прогремел в четверг, 8 сентября около 8 часов утра на железнодорожном узле возле станции Новоалексеевка
показать весь комментарий
08.09.2022 12:08 Ответить
а тепер буде охороняти кобздона та жиріка
показать весь комментарий
08.09.2022 12:08 Ответить
А Кобзону треба все більші та більші стадіони. А прийде момент, коли й Лужників не вистачить...
показать весь комментарий
08.09.2022 12:08 Ответить
а ладу каліну
показать весь комментарий
08.09.2022 12:10 Ответить
а зачем фотография скорбящей шмары-свиноматки?
показать весь комментарий
08.09.2022 12:14 Ответить
Чтобы нам радость доставить
показать весь комментарий
09.09.2022 13:27 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:16 Ответить
«Капитан, капитан, улыбнитесь
В белых жигулей вы обратитесь,
Капитан, капитан, подтянитесь!
Хорошо в пакете вы глядитесь!»
показать весь комментарий
08.09.2022 12:23 Ответить
а в душе уже рассекает на белых жигулях
показать весь комментарий
08.09.2022 12:28 Ответить
Гарячої смоли сволоті в усі отвори на тому світі!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:29 Ответить
Після перемоги бажано не зупинятись, а створити підрозділи, котрі будуть нищити подібну сволоту по всьому світу. На жаль, при цій владі це, м'яко кажучи, сумнівно...
показать весь комментарий
08.09.2022 12:31 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:36 Ответить
вдова потвора, відправила, чи не завадила своєму орку відправитися, в Україну, щоб її орк за гроші вбивав українців,
маленя орченя виросте і теж піде вбивати українців,
вони невиліковні, і жінки у них не люди, а інкубатори смерті,
вони не можуть жити як усі народи, їм хочеться загарбати увесь світ, і забрати його із собою в домовину
показать весь комментарий
08.09.2022 12:38 Ответить
Мабуть, падло крало пральну машину, не відімкнувши її від розетки електроживлення. Земля йому бетоном.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:40 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 12:40 Ответить
Здох Максим , ну і х@ й з ним 😠😡
Смерть кацапам , які припхалися нас вбивати !!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:45 Ответить
Гний. Ш шоб шлях то твого місця поховання був завалений гівном
показать весь комментарий
08.09.2022 12:55 Ответить
У пеклі стане трохи тісніше...
показать весь комментарий
08.09.2022 12:57 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
показать весь комментарий
08.09.2022 13:03 Ответить
Захоплював крим і охороняв заес. А тепер став кормом для червʼяків.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:19 Ответить
Дякуємо нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським мразям-окупантам!!! Russia delenda est!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 13:26 Ответить
Собаці собаче смерть.
показать весь комментарий
08.09.2022 14:20 Ответить
Здох кацап,та і йух з ним. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 14:24 Ответить
Як казав рюске пропагандон, агенти зорін і шкіряк. Залишитись мав хтось один
показать весь комментарий
08.09.2022 16:32 Ответить
Сдох курилка. И поделом, тварь!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:02 Ответить
З чим, кріпак ***** прийшов до Мирних Хліборобів України, від того і здох в Україні !!!!!
Украінці, це Мирні Люди, допоки їх москалі не з провокують своєю агресією !!!!
Смерть московітам ***** та їх зажопникам в Україні!
Слава Захисникам України!!,
показать весь комментарий
08.09.2022 17:13 Ответить
 
 