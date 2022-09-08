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США с союзниками будут тренировать украинские силы и оказывать военную помощь Киеву в долгосрочной перспективе, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Союзники Украины будут работать вместе, чтобы тренировать украинские силы и удовлетворить потребности Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, открывая пятое заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы. Мы будем работать вместе, чтобы тренировать украинские силы в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонную и промышленную базу, чтобы удовлетворить потребности Украины в долгосрочной перспективе. И мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе", - сказал Остин, открывая 5-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг.

Он добавил, что в ходе встречи в четверг также обсудят основные этапы организации международной тренировочной миссии для украинских Вооруженных сил.

Остин отметил, что контактная группа была создана в то время, как свободный мир стремился удовлетворить самые насущные потребности Украины, но сегодня ее работа должна быть направлена на то, чтобы поддерживать храбрых защитников Украины в течение длительного времени.

"Это означает постоянный и решительный поток возможностей сейчас. Это означает срочный переход к инновациям и тому, чтобы подтолкнуть все наши оборонно-промышленные базы, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для трудного пути вперед. И это означает обновление и углубление нашей решимости поддерживать Украину с поддержкой и силой, которые не зависят от какого-либо конкретного звонка", - пояснил Остин.

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По его словам, спустя четыре месяца после встречи первой контактной группы, война переживает еще один ключевой момент.

"Российские силы продолжают жестоко обстреливать украинские города и мирных жителей ракетами и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге своей страны, и они внедряют возможности, которые мы все предоставили, чтобы помочь им бороться и вернуть свою суверенную территорию", - рассказал Остин.
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Топ комментарии
+12
Остін: "Руснє піZда".
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08.09.2022 12:54
+5
Перевожу Остина: русне *****, но Vдолгую.
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08.09.2022 12:55
+4
Туалет спочатку в хаті зроби, а потім про "історію" розповідай, голодранець.
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08.09.2022 13:15
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Остін: "Руснє піZда".
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08.09.2022 12:54 Ответить
Правильные мысли одновременно в голову приходят.
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08.09.2022 12:57 Ответить
Перевожу Остина: русне *****, но Vдолгую.
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08.09.2022 12:55 Ответить
А где Российская Империи и СССР? Сейчас будет третья серия
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08.09.2022 13:11 Ответить
Туалет спочатку в хаті зроби, а потім про "історію" розповідай, голодранець.
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08.09.2022 13:15 Ответить
Сроки войны рабссеи против Украины определяются сроком совершения кремлевского дворцового переворота.
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08.09.2022 12:59 Ответить
И придет какой-нибудь Патрушев. Еще та сволочь, но у него, может быть, хватит ума убраться из Украины - не ради нас, а ради себя и своей страны.
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08.09.2022 13:46 Ответить
Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе, сообщил Пентагон

Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.

Ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км
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08.09.2022 13:05 Ответить
Лучше бы войска НАТО ввели уже
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08.09.2022 13:19 Ответить
США дають нам вудку замість вже пережованої риби.

Чим, власне, ви не задоволені? Тим, що США не біжуть класти своїх громадян у війні свинолупії проти України?
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08.09.2022 16:26 Ответить
Америка всерьез занялась Украиной, а Украина всерьез занялась парашкой.
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08.09.2022 15:21 Ответить
 
 