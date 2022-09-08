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С 19 сентября страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с шенгенскими визами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шенген,рф,віза

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ночь на 19 сентября, с 00 часов 19 сентября, начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", - заявил министр в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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Также позже стало известно, что запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами вводят Литва, Латвия и Польша. Новые правила начнут действовать в ночь с 18 на 19 сентября.
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Топ комментарии
+64
Знали бы вы какой тут вой на болотах от местной русни! Крючит не по детски
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08.09.2022 13:25
+52
Маленькая Эстония показала ху.ловцам большой фак. Респект народу этой маленькой Стране.
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08.09.2022 13:20
+49
Привет из Риги. Тут тоже вата в публиках воет. Ещё краше завоет, когда владетелям российских паспортов предложит вернуть паспорт в посольство России и сдать экзамен на гражданство или проваливать за поребрик.
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08.09.2022 13:39
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Маленькая Эстония показала ху.ловцам большой фак. Респект народу этой маленькой Стране.
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08.09.2022 13:20 Ответить
Лугандон или Домбабве?
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08.09.2022 13:59 Ответить
куда тебе ехать , ты же новорожденный , меньше суток....
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08.09.2022 14:22 Ответить
Судя по действиям Админа этот каZZап уже стал жертвой аборта.
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08.09.2022 19:34 Ответить
Береженого і Бог береже. Молодці, кожне схвалення Європи підводять до себе як того потребує час
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08.09.2022 13:21 Ответить
Знали бы вы какой тут вой на болотах от местной русни! Крючит не по детски
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08.09.2022 13:25 Ответить
Пусть воют вой руських собак успокаивает.
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08.09.2022 13:28 Ответить
чого виють? навіщо їм та клята гейропа? там одні русофоби.
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08.09.2022 13:30 Ответить
Після війни обов'язково відвідаю Таллінн!
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08.09.2022 13:30 Ответить
Ласкаво просимо!
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08.09.2022 14:10 Ответить
І я теж. Буду посміхатись усім перехожим.
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08.09.2022 20:52 Ответить
Привет из Риги. Тут тоже вата в публиках воет. Ещё краше завоет, когда владетелям российских паспортов предложит вернуть паспорт в посольство России и сдать экзамен на гражданство или проваливать за поребрик.
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08.09.2022 13:39 Ответить
Большое человеческое СПАСИБО!!
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08.09.2022 17:54 Ответить
У нас пока тихо. Ну и местных русских меньше, чем в Эстонии и Латвии, примерно 4,5%. Хотя "понаехавших" уже немало. Но это "хорошие русские" в основном.😜 Они немного поворчали и успокоились.
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08.09.2022 13:54 Ответить
краще би вони упокоїлись...
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08.09.2022 13:56 Ответить
В Клайпеде ватная часть русских спалила контору - выступила против открытия в городе украинской школы
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08.09.2022 14:08 Ответить
Negirdėjau apie tokį incidentą... 🙄
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08.09.2022 15:02 Ответить
Везет вам, нет радикализма.
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08.09.2022 14:13 Ответить
Бывают и у нас попытки "расшатать" статус-кво. Например, протестные митинги антиваксеров проходили, довольно многочисленные. Или против прайд-парада. Иногда совмещают. Были расследования: из одного центра организованы и одни и те же "лидеры"-провокаторы.
НО, это было до 24 февраля...
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08.09.2022 15:08 Ответить
а че выть то? Собрали чемоданы и бегом на родину, в самую лучшую,любимую и процветающую страну с очень большими перспективами
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08.09.2022 13:56 Ответить
😂👍
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08.09.2022 18:39 Ответить
Це ще 10 днів лаптєноґі зможуть вільно кататися?...
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08.09.2022 13:28 Ответить
Молодці, і без всяких орбанів і шольців ссаних справились)
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08.09.2022 13:30 Ответить
Знаючи русню, у всіх раптом знайдуться родичі (за невелику винагороду), або з'явиться ціла купа гуманітарних причин (підтверджених відповідними довідками). Так що не сильно це вплине на міграцію кацапні у довгостроковій перспективі.
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08.09.2022 13:32 Ответить
так держать,молодцы!
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08.09.2022 13:33 Ответить
+ Сувенір на згадку про "шенген" -
""
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08.09.2022 13:33 Ответить
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08.09.2022 17:55 Ответить
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08.09.2022 13:33 Ответить
Оце дiло
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08.09.2022 13:40 Ответить
Krotow привет из Таллинна!
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08.09.2022 13:41 Ответить
А финны заднюю включили, видимо хорошие деньги кацапня из питера привозит.
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08.09.2022 13:41 Ответить
Приграничные финны за дешевым бензом на парашу шастают
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08.09.2022 13:43 Ответить
да успокойтесь уже вы, никто вам в этом мире ничего не должен, вы должны благодарить за ту колосальную помощь которая надается Украине,а вам все мало да мало, невозможно сделать так чтобы весь мир наплевал на свои интересы все что у них есть отдал Украине, в то время когда сам народ Украины 30 лет ходил голосовал за разных идиотов за 200грн, не платил налоги,мутили разные схемы для обворовования страны вместе с властями, выдавали и получали зарплаты в конвертах из за чего больше 50% економики было в тени, делали себе за взятки и по знакомству инвалидности и огромные пенсии и так далее, а теперь еще чего то требуете от других
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08.09.2022 14:06 Ответить
Вообще то я спокоен, это ты каждой дырке затычка. Прописные истины про то , что мы сами виноваты мне чесать не нужно. Не знаю как ты ,а я благодарен США, Великобритании и другим странам , оказавшим нам помощь, о чем неоднократно писал на форуме. Я выразил СВОЕ мнение , что Финляндия могла бы присоединиться к странам Балтии в вопросе ужесточения виз для русни.
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08.09.2022 18:25 Ответить
Ne tolko fini vsego bylo 12 stran ES stob nedavat viz ruskim.Uvidem mozet teper dobavitsia kogda sag zdelan.Danija,Cexija,Slovakija,Malta,Golandija,RUminija takze i ecio odna strana nepomniu
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08.09.2022 14:53 Ответить
Belgija ecio byla za eto
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08.09.2022 14:54 Ответить
До Мальты кацапам далеко , а Финляндия ( как они называют - финка ) под боком. До войны 2014 общался с питерцами (я в свое время закончил Ленинградское мореходное училище) , так вот они на выходные в Эстонию и Финляндию очень любят ездить на шопинг. И своими авто и автобусами и скоростной поезд вроде ходил. Отказ Финляндии принимать русню был бы очень болезненым ударом для русотуристо. Но увы, Финляндия в этом вопросе не поддержала страны Балтии
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08.09.2022 15:55 Ответить
Браво! Подорожуючи світом,завжди мріяв не зустрічати кацапських свиней.
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08.09.2022 13:49 Ответить
а ось цю ***** я не підтримую
я б навпаки кожному росіяніну видав субсідію на подорож у Європу
половина б назад точно не повернулася
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08.09.2022 13:51 Ответить
с одной стороны так и есть, чем больше уедет с расии умных,образованых людей тем лучше для всех, останутся только тупые которые кроме как водку глушить больше ничего не умеют, плюс меньше народу, меньше налогов в казну а соответственно меньше денег на оружие, с другой стороны зачем они в Европе? Потому что очень часто даже у тех кто приезжает и якобы против путина и войны все равно время от времени проскакивает это ихнее вяличие и имперскость
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08.09.2022 14:02 Ответить
Знаю я ТАКИХ УМНЫХ ,все зырят зомбоящик рашистский и тявкают , как и их соотечественники :

"Украина сама себя бомбит и напала первая "
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08.09.2022 18:48 Ответить
А какого хера они нам тут нужны?
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08.09.2022 14:14 Ответить
від Путіна збігають лише достатньо нормальні та розумні люди
які вміють заробляти на себе, швидко адаптуються та все розуміють про війну
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08.09.2022 14:39 Ответить
Так политубежище никто не отменил, если нормальный и разумный.
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08.09.2022 14:55 Ответить
ти розумієшь СКІЛЬКИ треба бумаг для політубежища?
СКІЛЬКИ треба доказів юридичних про переслідування?

це такий же піздеж - як наш безвіз ніби то дорівнює шенгену, який дають росіянам
щоб отримати шенгенську візу - там потрібна величезна папка з документами, в них справа, а не в сборі за те, що на ті документи буде хто небудь подивиться

так само й політубежище
там щонайменьше кримінальна справа потрібна, але й її у 99,99% недостаньо
це просто тупая отмазка

я б, навпаки, тупо спонсірував всіх росіян виїхати до Європи,
набагато більше, ніж навіть нас
хоча в Болгарії нас ніхто не спонсує, от наприклад я отримав 375 левів одноразово й це все взагалі. Тобто усе спонсорство Європи звелося до 180 евро

а от росіянам я б давав щонайменьше 5 тисяч евро
й зеро документів від них вимагав

бажаєшь назавжди виїхати з паРаші, от тобі 5 тис евро спонсорської помощі
та безкоштовні мовні курси
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08.09.2022 15:07 Ответить
Ты какой то маньяк и генетический кацап очевидно! Спонсировать биомусор, чтобы он расползался по Европе! Туда Петровы с Башировыми в первую очередь ломанутся! Устраивать теракты и заказные убийства с беспорядками!
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08.09.2022 21:16 Ответить
ти просто *******
от й все, просто звичайний *******
який почує від якого небудь гнусавого жида - що Україна шлюха, що дає йому з переду та ззаду - та відразу побежіть вибірати того жида в Презіденти України
бо в тебе, як у більшості довбойбів просто НЕМАЄ МОГЗУ
ви просто відгавкуєте жидам, та неспроможні мислити навіть на рівні амеби

***** богу душу продаст, щоб кацапи не виїзжали з паРаши
особливо щоб гроші не розтаскували - на відпустки та єміграцію
у нього взагалі іншої мрії немає

а наша мрія - щоб параша розбіглася взагалі
без війни, без крові, сама розбіглася, відносно невеличкими грошима, наприклад 1% от тих грошей що потрібні на відновлення України або на війну

а ти просто ДОВБОЙБ, який не має мозгу, якщо цього не розумієшь
от й все
або ЖИД, тому й граєшь проти України та за *****, за його інтерес
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08.09.2022 21:25 Ответить
Зачем этими отбросами человечества разбавлять будущий арабский мир?
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08.09.2022 19:27 Ответить
Андрій Саган эстонская русня давно утратила все скрепы, поэтому ее на родину не выгонишь, хотят жить в Европе, но поклоняются х-лу и нарвскому танку
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08.09.2022 14:00 Ответить
А Україна тільки візовий режим прийняла для орків...
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08.09.2022 14:16 Ответить
Нехай кацапи тепер подорожують до улан-уде,та в нарьян-мар. Там їм саме місце...
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08.09.2022 14:21 Ответить
Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю.
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08.09.2022 14:34 Ответить
От якби ще фінни закрили то нехай тоді кацапня в прАклятую гЄйропу через Азію добираються...
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08.09.2022 14:44 Ответить
Молодцы. Как всегда друзья Украина впереди всех.
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08.09.2022 14:52 Ответить
Нехайщастить. Россияне:сидите дома на своих болотах. Нехрен загаживать собой цивилизованные страны. Можете в Севкорею сьездить если очень хочется за-границу. Заодно посмотрите что будет с Парашкой через 10 лет .
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08.09.2022 15:49 Ответить
це ж наскільки чистіше повітря стане в цих країнах, і не потрібно з забрудненням екології боротись, і свинячого гівна стане менше
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08.09.2022 16:23 Ответить
Тут и в Турции потихоньку прессуют. ВНЖ россиянам не дают зачастую.Ну а некоторые поснимали на год квартиры или вообще прикупили. Очень теперь расстроены. Каждые 2 месяца выезжать надо.
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08.09.2022 16:45 Ответить
Эстонцы красавы-не побоялись пидоРоссию.Уважаю. ***********-гандоны так вам и надо ха ха ха ха.черти путешествуйте по вяликой и трухлявой пидороссии
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08.09.2022 17:20 Ответить
Радостно. Финляндии и Норвегии подключиться. Закрыть западную границу свинособакам путинячим!
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08.09.2022 18:06 Ответить
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08.09.2022 20:19 Ответить
19 вересня треба зробити святковим днем і назвати "Без гівна".
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08.09.2022 21:18 Ответить
Русській! *********!
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08.09.2022 23:00 Ответить
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08.09.2022 23:05 Ответить
Некуй шастать!
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09.09.2022 00:21 Ответить
 
 