С 19 сентября страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с шенгенскими визами
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Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.
Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ночь на 19 сентября, с 00 часов 19 сентября, начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", - заявил министр в четверг на пресс-конференции.
Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.
Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"
Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.
Также позже стало известно, что запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами вводят Литва, Латвия и Польша. Новые правила начнут действовать в ночь с 18 на 19 сентября.
Пожалуйста, подождите...
НО, это было до 24 февраля...
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я б навпаки кожному росіяніну видав субсідію на подорож у Європу
половина б назад точно не повернулася
"Украина сама себя бомбит и напала первая "
які вміють заробляти на себе, швидко адаптуються та все розуміють про війну
СКІЛЬКИ треба доказів юридичних про переслідування?
це такий же піздеж - як наш безвіз ніби то дорівнює шенгену, який дають росіянам
щоб отримати шенгенську візу - там потрібна величезна папка з документами, в них справа, а не в сборі за те, що на ті документи буде хто небудь подивиться
так само й політубежище
там щонайменьше кримінальна справа потрібна, але й її у 99,99% недостаньо
це просто тупая отмазка
я б, навпаки, тупо спонсірував всіх росіян виїхати до Європи,
набагато більше, ніж навіть нас
хоча в Болгарії нас ніхто не спонсує, от наприклад я отримав 375 левів одноразово й це все взагалі. Тобто усе спонсорство Європи звелося до 180 евро
а от росіянам я б давав щонайменьше 5 тисяч евро
й зеро документів від них вимагав
бажаєшь назавжди виїхати з паРаші, от тобі 5 тис евро спонсорської помощі
та безкоштовні мовні курси
от й все, просто звичайний *******
який почує від якого небудь гнусавого жида - що Україна шлюха, що дає йому з переду та ззаду - та відразу побежіть вибірати того жида в Презіденти України
бо в тебе, як у більшості довбойбів просто НЕМАЄ МОГЗУ
ви просто відгавкуєте жидам, та неспроможні мислити навіть на рівні амеби
***** богу душу продаст, щоб кацапи не виїзжали з паРаши
особливо щоб гроші не розтаскували - на відпустки та єміграцію
у нього взагалі іншої мрії немає
а наша мрія - щоб параша розбіглася взагалі
без війни, без крові, сама розбіглася, відносно невеличкими грошима, наприклад 1% от тих грошей що потрібні на відновлення України або на війну
а ти просто ДОВБОЙБ, який не має мозгу, якщо цього не розумієшь
от й все
або ЖИД, тому й граєшь проти України та за *****, за його інтерес