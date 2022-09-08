Колонну из трех грузовиков и одного БМП уничтожили украинские воины в Харьковской области. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую колонну в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне двигались три военных грузовика и БМП. Видеозапись результатов успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

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