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Колонну из трех грузовиков и одного БМП уничтожили украинские воины в Харьковской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили вражескую колонну в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне двигались три военных грузовика и БМП. Видеозапись результатов успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.
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+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий08.09.2022 13:26
+30 Євген Дусик
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+25 Саша Пончик
показать весь комментарий08.09.2022 13:23
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Тому що зелена шобла. ***** перекрив морськи порти, а ці йолопи «організували» перекриття логістичних трас за кордон. І мені байдуже вони зрадники і працюють на *****, чи вони не спроможні. Вони роблять шкоду Україні. Реальну шкоду. І повинні за це відповісти. Ясно що не зараз, війна потребує єдності, но і два роки терпіти народ не буде.
сина