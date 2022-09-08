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Колонну из трех грузовиков и одного БМП уничтожили украинские воины в Харьковской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражескую колонну в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне двигались три военных грузовика и БМП. Видеозапись результатов успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+31
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Визит не анонсировался ранее
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08.09.2022 13:26
+30
Будуть строїти ЗЕшоблу...
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08.09.2022 13:29
+25
Москаль приiхав живий поiде дохлий тобто хорошiй.
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08.09.2022 13:23
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Москаль приiхав живий поiде дохлий тобто хорошiй.
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08.09.2022 13:23 Ответить
Москаль навіть дохлий "нє хороший". Буде падло трупним ядом землю України отруювати.
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08.09.2022 13:58 Ответить
Лисиці, собаки, ворони, комахи все перетравлять. Не переживай!
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08.09.2022 14:38 Ответить
украинским бродячим собакам тоже питание необходимо. Так что дохлые москали пригодятся.
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08.09.2022 17:44 Ответить
КРАСАВЧИКИ‼️‼️‼️‼️ 🌷🌹🌺 🌷👍👍👍🍀🍀🍀🍀👏👏👏👏👏
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09.09.2022 08:22 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Визит не анонсировался ранее
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08.09.2022 13:26 Ответить
Будуть строїти ЗЕшоблу...
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08.09.2022 13:29 Ответить
Буде ставити Зе клізьму з касторкою.
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08.09.2022 14:09 Ответить
Сейчас самое время выловить всех АнтиЗЕ, которые как могут пытаются ставить подножки нынешнему правительству когда им сейчас наоборот, необходима помощь и поддержка, когда Украина наступает и одерживает победу за победой. А АнтиЗЕ надо выловить и потом, после победы Украины, разбираться с каждым, по отдельности..
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08.09.2022 16:27 Ответить
Ти дурень чи просто некомпетентний? З'їздь на кордон та подивись на десятки кило метрів черги з фур. Хто це зробив? Що не можливо організувати швидкий перетин кордону? Дуже легко. Чому не роблять?
Тому що зелена шобла. ***** перекрив морськи порти, а ці йолопи «організували» перекриття логістичних трас за кордон. І мені байдуже вони зрадники і працюють на *****, чи вони не спроможні. Вони роблять шкоду Україні. Реальну шкоду. І повинні за це відповісти. Ясно що не зараз, війна потребує єдності, но і два роки терпіти народ не буде.
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08.09.2022 17:42 Ответить
Поки Трасс "прийме справи" її підмінить Блінкен Треба ж "Блазню" робить "ректальні вливання" - щб не розслаблявся!
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08.09.2022 13:50 Ответить
Зеленим ує..ням ректальні вливання не допоможуть. тільки у місті "Н" на кар"єр вивозити і *******!
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08.09.2022 14:00 Ответить
Это правильная тактика.Путлеровцы увидел прорыв могли закрепиться на оставшихся территориях в засаде.А тут самих в засаду ловить пока пытаються отбить потерянные села и балаклею.
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08.09.2022 13:27 Ответить
Везли сірники чи шо?Шо б більше курили...
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08.09.2022 13:29 Ответить
заїбась!молодца!давай щееееее! 👍😄
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08.09.2022 13:36 Ответить
Гарна українська народна приказка: "Передавайте нашим, що ми ******!" 👍👍👍
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08.09.2022 13:39 Ответить
В українській мові матюків немає.
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08.09.2022 15:38 Ответить
Ага, а дівчата квіточками какають. Матюки, образи та образливі слова/вирази є у всіх природних мовах. Причому з-за появи шаленої міграції населення останні 150 років - і розповсюдження обсценної лексики та зміни у мовах - величезні. Тож не верзіть дурниць. Якщо ви їх не знаєте в українській мові - це просто означає, що ви невіглас в мовних питаннях. Наприклад, поцікавтеся, скільки лайливих слів та виразів Леся Ставицька зібрала в своєму словнику. Думаю, і Митець (Лесь Подерв'янський) би багато нового з того довідника дізнався.
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08.09.2022 15:55 Ответить
Товарищи бойцы и командиры, при совершении марша в условиях возможной встречи с противником, соблюдайте дистанцию, предписанную Уставом, - 100 м между машинами (тогда не умрете все сразу от огня из засады).
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08.09.2022 13:48 Ответить
Привет Астор-27.
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08.09.2022 14:02 Ответить
Привет, родной. Как дела? Чем занимаешься? На пенсии сидишь? Или в ТРО? А может, по старой привычке, пленных пытаешь ?
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09.09.2022 05:37 Ответить
Мені страшенно сподобалась фраза нашого бійця : ,,передавайте нашим ,що ми ї@ ашим " - супер 👍🏼👊🏼💪🙏🏼
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08.09.2022 14:07 Ответить
Третій КамАЗ, очевидно, хотів втекти з дороги в поле...Тільки нє получілось, нє фартануло...Помер уставшим...😊😊
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08.09.2022 14:11 Ответить
Вы все-таки выбирайте выражения - не умер, а сдох.
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08.09.2022 17:46 Ответить
На концерті кабздона сьогодні буде аншлаг.
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08.09.2022 14:35 Ответить
за
сина
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08.09.2022 15:08 Ответить
За шампунью ехали.
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08.09.2022 15:10 Ответить
Картіна маслам-художникам респект...
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08.09.2022 15:55 Ответить
Ай КРАСАВЦЫ!!!!!!!!!!!!!
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08.09.2022 18:33 Ответить
Бережи Вас , Боже‼️🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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09.09.2022 08:13 Ответить
 
 