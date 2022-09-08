БЭБ арестовало 420 млн грн и продукцию сети магазинов Brocard, принадлежащую российской бизнесвумен Володиной

Бюро экономической безопасности сообщает об аресте корпоративных прав российской сети парфюмерных магазинов и ее активов из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Так, были арестованы корпоративные права - 100% долей уставного капитала двух хозяйствующих субъектов на сумму 881 тыс. грн., более 700 тыс. единиц продукции и средства, находящиеся на банковских счетах в размере более 420 млн грн.

Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и духов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет. Так, было установлено нарушение должностными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.

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"Должностные лица компании, которая осуществляла оптовую и розничную продажу продукции, регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товара, и не отражали в налоговой и финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции. Таким образом умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн. Сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги, от упомянутого связанного субъекта хозяйствования, что привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн деятельности предприятий составляет более 50 млн грн", – проинформировали в БЭБ.

По данным LIGA.net, речь идет о Brocard россиянки Татьяны Володиной, владелице российской сети "Л’Этуаль".