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БЭБ арестовало 420 млн грн и продукцию сети магазинов Brocard, принадлежащую российской бизнесвумен Володиной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

brocard

Бюро экономической безопасности сообщает об аресте корпоративных прав российской сети парфюмерных магазинов и ее активов из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Так, были арестованы корпоративные права - 100% долей уставного капитала двух хозяйствующих субъектов на сумму 881 тыс. грн., более 700 тыс. единиц продукции и средства, находящиеся на банковских счетах в размере более 420 млн грн.

Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и духов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет. Так, было установлено нарушение должностными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.

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"Должностные лица компании, которая осуществляла оптовую и розничную продажу продукции, регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товара, и не отражали в налоговой и финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции. Таким образом умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн. Сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги, от упомянутого связанного субъекта хозяйствования, что привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн деятельности предприятий составляет более 50 млн грн", – проинформировали в БЭБ.

По данным LIGA.net, речь идет о Brocard россиянки Татьяны Володиной, владелице российской сети "Л’Этуаль".
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Топ комментарии
+4
це на який день? беб- цим все сказано..
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08.09.2022 13:23
+3
не бізнесвумен, а бізнесвуменкиня
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08.09.2022 13:24
+1
Это. часом не жена ******* госдуры володина.
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08.09.2022 13:26
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це на який день? беб- цим все сказано..
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08.09.2022 13:23 Ответить
не бізнесвумен, а бізнесвуменкиня
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08.09.2022 13:24 Ответить
Бізнесвуменесса. )
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08.09.2022 13:32 Ответить
Это. часом не жена ******* госдуры володина.
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08.09.2022 13:26 Ответить
володін гей, у нього дружина чи чоловік другої статі
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08.09.2022 13:31 Ответить
" через підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 млн грн " --- нажаль у нас усі підприємства і усі бізнеси усі роки незалежності України ухилялися від сплати податків різними способами, держава по факту не доотримала чималі кошти які могли були б потрачені на посилення своєї обороноздатності наприклад, якщо б ці кошти потім ще влада не присвоїла собі одним словом замкнутий круг получається, одні не сплачують податки, через взятки придумують різні схеми в своїх інтересах, а то що платять розкрадає влада, епічне суспільство просто... і потім ще ці люди звинувачують там Німеччину чи Францію чи когось ще в тому що не досить добре нам помагають
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08.09.2022 13:43 Ответить
"держава по факту не доотримала чималі кошти" - тобто чиновники не змогшли їх розікрасти ви не повірете - але отакий бізнес як ці парфуми це сумарно 5% від загальних зборів! Ними можна практично нехтувати, розпустивши числену армію податківців, борцунів з "економічними злочинами" і іншу шушару, яка жирно їсть з бюджету

"держава" - це тупий голєм, який зжере все, до чого тільки дотягнеться.
про "обороноздатність" з податків - свіжий вам приклад зама з Міноборони в якого в дивані 580 тис долл знайшли, і це під час війни, і це тільки один сраний зам.
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08.09.2022 14:36 Ответить
Гарна новина 👍🏼‼️‼️
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08.09.2022 14:02 Ответить
Все конфисковать и на пуй с Украинского рынка!
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08.09.2022 14:08 Ответить
Короче кацы не только в Украину безвиз после 2014 г. сохранили и магазинов наоткрывали,так они ещё даже
и налоги не платили
Безвиз в Украину остался?
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08.09.2022 14:33 Ответить
Раніше працював у Brocard. Власниками компанії можливо і є росіяни, та з початку війни компанія весь свій дохід спрямовувала на підтримку ЗСУ. І багато співробітників компанії допомагають ЗСУ або пішли у ЗСУ боронити Україну. Більш патріотичної компанії, ніж Brocard-Україна, я назвати не можу. А в "несплаті податків" у нас можуть звинуватити будь-кого. Шкода, якщо компанію знищать наші "контролюючі органи". Там працюють сотні людей, які можуть залишитися без зарплати.
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08.09.2022 16:25 Ответить
Шановне видавництво, скільки у Вас коштує розмістити "чорне" замовлення на бізнес, що чесно сплачував 25 років податки в Україні? На бізнес, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує своїх працівників , більшість з яких жінки. На бізнес, працівники якого захищають нас на фронті, а не потікали за кордон. На бізнес, керівництво якого робить все для збереження робочих місць і зарплат. На бізнес який "білий" на 1000%. Про яку несплату податків Ваша стаття ??? Це 100% замовлення. Не соромтесь, ну напишіть вже хто ж у нас в країні такий ласий "на цей шматок"? Вже ж всім цікаво чому кожні 2 тижні вспливає інформація про Брокард, це що єдина компанія в Україні де колись кінцевий беніфеціар був громадянин рф? Більше нікого немає, чи компанія приховувала інформацію про кінцевого беніфеціара? Дуже цікаво саме від керівництва такого "поважного" видавництва отримати коментар з розцінками на "чорний піар". Дякую
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09.09.2022 12:08 Ответить
 
 