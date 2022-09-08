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Новости Политика Украины
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адвокат (1402) Генпрокурор (19)

РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

адвокат,рау

Совет адвокатов Украины обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списков "нелояльных адвокатов" якобы на выполнение указания Офиса Генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ 5 сентября, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова о формировании таких списков, поступающей из разных не связаных между собой источников.

Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности

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, независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленными Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не правдива.

"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+25
Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
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08.09.2022 14:14
+23
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

10 мин

Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
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08.09.2022 14:08
+11
Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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08.09.2022 14:17
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ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

10 мин

Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
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08.09.2022 14:08 Ответить
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.
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08.09.2022 14:59 Ответить
Розворушили осине гніздо.
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08.09.2022 14:09 Ответить
Адвокаты и должны быть кусючим осиным гнездом. Иначе нахрен такие адвокаты?
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08.09.2022 14:16 Ответить
Много фактов заказных дел - полиция+адвокаты+судьи. Цель - грабеж и расправа над гражданами, которые не носят взятки.
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08.09.2022 14:12 Ответить
нагадати хто допоміг вписавши адвокатську монополію в Конституцію?
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08.09.2022 15:03 Ответить
в каком году было?
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08.09.2022 17:45 Ответить
Добавлю - адвокаты Тука, Радченко, мусор Бугай, судья Логвина.
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08.09.2022 14:13 Ответить
Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
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08.09.2022 14:14 Ответить
Х@йло тоже был недоделанным

И начинал с малого
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08.09.2022 14:28 Ответить
Самі навибирали цю владу. Скільки серед тих, хто тут на цензорі кляне зелених, ходили з 2016 до 2019 і п.з.і.и що "Порошенко плохой"?
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08.09.2022 14:14 Ответить
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08.09.2022 14:19 Ответить
Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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08.09.2022 14:17 Ответить
Він лише клоун і не більше.
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08.09.2022 14:23 Ответить
Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу Генерального прокурора. Джерело: https://censor.net/ua/n3365883


А что адвокаты должны быть лояльни к прокуратуре? (они и так не совсем номально работают - на два фронта),а так всю информацию о клиенте должны передают прокуратуре , как Медведчук про Стуса? и таким образом подыматься по служебной лестнице? , такую судебную систему в Украине строит какой то Костин которого никто не знал пока Зеленский тоесть Ермак кстати которого тоже ни кто не знал его не назначил .Так если им так нравится пусть идут на РФ или Северную Корею , Китай кстати тоже не плохая страна и там работают и живут .
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08.09.2022 14:30 Ответить
Це додаткова ознака того, що зелена пліснява прагне узурпувати владу в країні, використовуючи неможливість масових протестів під час війни.
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08.09.2022 14:54 Ответить
Колишній адвокат Андрій Костін був медіатором програми Адвокат майбутнього. Тепер генеральний прокурор Андрій Костін на практиці впроваджує все те, що його навчили різні прохіднеї на гроші американських платників податків. Отже, слід зрозуміти - "адвокат майбутнього" - це шабес гой (прислужка) правоохоронних органів, прокуратури?
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08.09.2022 15:10 Ответить
Ця новина більш б'є по Костіну.
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08.09.2022 15:58 Ответить
 
 