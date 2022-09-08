РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет адвокатов Украины обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списков "нелояльных адвокатов" якобы на выполнение указания Офиса Генерального прокурора.
Соответствующее решение было принято на заседании РАУ 5 сентября, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова о формировании таких списков, поступающей из разных не связаных между собой источников.
Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности
, независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленными Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не правдива.
"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.
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@lisitcya
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Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
И начинал с малого
А что адвокаты должны быть лояльни к прокуратуре? (они и так не совсем номально работают - на два фронта),а так всю информацию о клиенте должны передают прокуратуре , как Медведчук про Стуса? и таким образом подыматься по служебной лестнице? , такую судебную систему в Украине строит какой то Костин которого никто не знал пока Зеленский тоесть Ермак кстати которого тоже ни кто не знал его не назначил .Так если им так нравится пусть идут на РФ или Северную Корею , Китай кстати тоже не плохая страна и там работают и живут .